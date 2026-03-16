El regreso de Gustavo Cuéllar al Deportivo Cali no solo representa el retorno de un jugador formado en casa. También marca el inicio de una etapa en la que el experimentado mediocampista quiere aportar mucho más que su talento dentro del campo.

A sus 33 años, el volante volvió al club tras una década en el fútbol internacional con una misión clara: ayudar a reconstruir el proyecto deportivo del equipo verdiblanco. Su regreso fue posible luego de realizar un importante esfuerzo económico para adaptarse a las condiciones del mercado colombiano, muy diferentes a las que tenía durante su paso por el fútbol brasileño.

El gesto fue interpretado por la afición como una muestra de compromiso con la institución y con el desafío de sacar adelante a un club que atraviesa un momento complejo en lo deportivo.

Un regreso esperado que se adelantó en la cancha

El pasado fin de semana, Gustavo Cuéllar vivió un momento especial al debutar en esta segunda etapa con la camiseta del Deportivo Cali en el compromiso frente a Cúcuta Deportivo.

El mediocampista había llegado al club con la intención de completar un proceso de reacondicionamiento físico antes de competir oficialmente. Sin embargo, su rápida adaptación al grupo y el intenso trabajo realizado durante la semana le permitieron estar disponible mucho antes de lo previsto.

Su presencia en el terreno de juego fue celebrada por la hinchada azucarera, que ve en el regreso de uno de sus canteranos más destacados una señal positiva para el futuro del equipo.

Pero el impacto de Cuéllar dentro del club no se limita únicamente al aspecto deportivo.

Una visión que va más allá del terreno de juego

El mediocampista regresó al Deportivo Cali con una mirada más amplia sobre lo que puede aportar al proyecto institucional.

El plan que comparten el jugador y los nuevos propietarios del club apunta a fortalecer un modelo que combine dos elementos fundamentales: la histórica cantera verdiblanca y la presencia de futbolistas experimentados con fuerte sentido de pertenencia.

La idea es construir un vestuario en el que convivan jóvenes talentos formados en casa con jugadores de recorrido internacional que puedan aportar liderazgo, experiencia y mentalidad competitiva.

En ese contexto, Gustavo Cuéllar comenzó a asumir un papel adicional dentro del proyecto: actuar como puente para acercar nuevamente al club a varios futbolistas colombianos que actualmente brillan en el exterior.

El plan para convencer a figuras del Cali en el exterior

Según ha trascendido en el entorno del equipo, el volante ya inició contactos con algunos referentes formados en la cantera del Deportivo Cali que hoy compiten en ligas internacionales.

Entre los primeros nombres con los que ha sostenido conversaciones aparecen:

Rafael Santos Borré , actualmente en Sport Club Internacional

, actualmente en Nicolás Benedetti , jugador de UD Las Palmas

, jugador de Mateo Cassierra, delantero de Atlético Mineiro

Todos ellos tienen vínculos importantes con el club vallecaucano y mantienen una relación cercana con Cuéllar, lo que ha facilitado las primeras conversaciones.

El mediocampista es consciente de que el regreso inmediato de estas figuras no es sencillo debido a las condiciones económicas y deportivas que actualmente ofrecen sus equipos en el exterior.

Sin embargo, su estrategia apunta a un objetivo a mediano plazo: comenzar a sembrar la idea de un retorno futuro al equipo que los vio nacer futbolísticamente.

Un objetivo ambicioso para el segundo semestre

Dentro de ese plan de acercamiento, el primer gran desafío que se habría planteado Gustavo Cuéllar sería convencer al menos a uno de estos futbolistas para regresar al Deportivo Cali en el próximo mercado de transferencias.

La meta sería lograr una incorporación de peso en julio, que sirva como punto de partida para un proceso gradual de retorno de más referentes formados en la institución.

La idea no es generar cambios inmediatos, sino construir una dinámica progresiva en la que varias figuras del club en el exterior contemplen la posibilidad de volver en algún momento de sus carreras.

El nombre de Camilo Vargas también aparece en el radar

En medio de estas gestiones también surgió otro nombre que podría entrar en la conversación en el futuro: el del experimentado arquero de 37 años, Camilo Vargas, actual jugador de Atlas FC en el fútbol mexicano.

El guardameta, que cuenta con una amplia trayectoria internacional y presencia constante en la Selección Colombia, estaría analizando la posibilidad de regresar al país una vez finalice su ciclo en el exterior.

Aunque Vargas no es canterano del Deportivo Cali, durante su paso por el club dejó una huella muy positiva en la institución y logró una fuerte conexión con la la hinchada.

Por esa razón, su nombre también aparece entre las alternativas que podrían ser consideradas en un proyecto de reconstrucción deportiva.

Ilusión renovada en la hinchada verdiblanca

La vuelta de Gustavo Cuéllar ha despertado un nuevo entusiasmo entre los seguidores del Deportivo Cali.

El mediocampista no solo representa una garantía en el funcionamiento del equipo dentro del campo, sino que también transmite liderazgo y compromiso con la recuperación institucional del club.

Para muchos aficionados, su regreso simboliza el tipo de futbolista que la institución necesita en este momento: jugadores con identidad, experiencia internacional y disposición para asumir responsabilidades más allá del terreno de juego.

Cuéllar quiere responder también dentro del campo

Mientras adelanta estas conversaciones y ayuda a construir un proyecto deportivo más sólido, Gustavo Cuéllar tiene claro que su principal misión sigue estando dentro del terreno de juego.

El volante quiere firmar una temporada 2026 destacada con el Deportivo Cali, demostrando con su rendimiento que su regreso no es solo un gesto simbólico, sino una apuesta real por devolver al club a los primeros planos del fútbol colombiano.

Porque, como bien entienden los hinchas verdiblancos, el liderazgo no solo se construye con palabras o proyectos a futuro.

También se consolida con resultados en la cancha, el lugar donde Gustavo Cuéllar quiere empezar a demostrar que su regreso puede marcar el inicio de una nueva etapa para el club.