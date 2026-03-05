El mercado de fichajes de Deportivo Cali sigue sumando movimientos importantes y uno de los más esperados por la hinchada tiene nombre propio: Gustavo Cuéllar. El mediocampista barranquillero, formado en las divisiones menores del club, está muy cerca de convertirse en el undécimo fichaje del equipo verdiblanco para la temporada 2026.

Su regreso se da tras finalizar de manera anticipada su contrato con Gremio de Brasil, situación que abrió la puerta para que el canterano vuelva al club donde inició su carrera profesional. Desde el Deportivo Cali incluso ya comenzaron a generar expectativa entre los aficionados con publicaciones que recuerdan su historia en el equipo.

Más de una década después de su salida, Cuéllar vuelve tras una extensa trayectoria internacional en la que jugó en varios países, disputó torneos continentales y ganó múltiples títulos que lo consolidaron como uno de los mediocampistas colombianos más experimentados de su generación. También jugó en Selección Colombia (23 partidos, un gol).

Gustavo Cuéllar en Deportivo Cali: el inicio de su carrera profesional

La historia de Gustavo Cuéllar con Deportivo Cali comenzó en 2009, cuando debutó profesionalmente con el equipo verdiblanco. Desde sus primeros partidos mostró cualidades que lo convertirían en una pieza clave del mediocampo.

Se destacó por su capacidad para recuperar balón, su inteligencia táctica y su precisión en la salida, características que rápidamente llamaron la atención en el fútbol colombiano. Jugó más de 115 partidos en el club, empezando todo siendo un juvenil. Con el paso de las temporadas se consolidó como titular y uno de los jugadores jóvenes más prometedores del equipo.

Su crecimiento en el club fue constante hasta que en 2014 salió del Deportivo Cali para continuar su carrera en otro equipo del fútbol colombiano, iniciando así el camino que lo llevaría al fútbol internacional.

Equipos en los que jugó Gustavo Cuéllar tras la salida de Deportivo Cali

Junior de Barranquilla (2014-16)

Flamengo (2016-19)

Al Hilal (2019-23)

Al Shabab (2023-25)

Gremio (2025).

Títulos en la carrera de Gustavo Cuéllar

En ese tiempo hizo parte de 10 coronaciones, de esta forma:

Junior: Copa Colombia 2015.

Copa Colombia 2015. Flamengo: Campeonato Carioca en 2017 y 2019.

Campeonato Carioca en 2017 y 2019. Al Hilal: AFC Champions League en 2019 y 2021, Saudi Pro League en 2019-20, 2020-21 y 2021-22, King Cup en 2019-20 y Saudi Super Cup 2021.

Junior de Barranquilla: el paso previo al salto internacional de Gustavo Cuellar

Tras su salida del Deportivo Cali, Cuéllar llegó a Junior de Barranquilla, club en el que continuó consolidándose como volante de primera línea. En el equipo barranquillero tuvo actuaciones destacadas que lo posicionaron como uno de los mejores mediocampistas del campeonato colombiano.

Durante esta etapa consiguió su primer título como profesional: la Copa Colombia 2015. Ese logro fue importante para su carrera, ya que lo puso en el radar de clubes internacionales. Su rendimiento en Junior terminó siendo la puerta de entrada para su salto al fútbol extranjero.

Gustavo Cuéllar en Flamengo: protagonismo en el fútbol brasileño

El siguiente paso en la carrera de Cuéllar fue el fútbol brasileño, cuando se convirtió en jugador de Flamengo, uno de los clubes más grandes y exigentes de Sudamérica. En el equipo carioca disputó competiciones de alto nivel como el Brasileirao y la Copa Libertadores, enfrentando a algunos de los mejores equipos del continente.

Durante su etapa en Flamengo consiguió dos títulos del Campeonato Carioca (2017 y 2019) y se consolidó como un mediocampista confiable, capaz de aportar equilibrio defensivo y salida limpia desde el fondo. Ese rendimiento lo posicionó como un futbolista valorado internacionalmente y abrió la puerta para una nueva etapa en su carrera.

Al Hilal: la etapa más exitosa en títulos para Cuéllar

Después de su paso por Brasil, Gustavo Cuéllar llegó al fútbol de Arabia Saudita para jugar con Al Hilal, uno de los clubes más importantes del continente asiático. En ese equipo vivió la etapa más exitosa de su carrera en términos de títulos. Con el conjunto saudí conquistó dos veces la AFC Champions League (2019 y 2021), el torneo de clubes más importante de Asia.

Además, ganó tres títulos consecutivos de la Saudi Pro League (2019-20, 2020-21 y 2021-22), consolidándose como uno de los mediocampistas extranjeros más importantes del campeonato. A esa lista de logros se sumaron la King Cup 2019-20 y la Saudi Super Cup 2021, completando una etapa llena de triunfos y protagonismo.

Al Shabab y Gremio: las últimas etapas antes de volver al Cali

Tras su exitoso paso por Al Hilal, Cuéllar continuó en Arabia Saudita jugando con Al Shabab, donde siguió siendo un jugador importante en el mediocampo y mantuvo su presencia en competiciones continentales. Posteriormente regresó al fútbol brasileño para convertirse en jugador de Gremio, club con el que disputó torneos locales y competiciones sudamericanas.

Su contrato con el equipo brasileño finalizó recientemente de manera anticipada, situación que facilitó las negociaciones para su regreso al fútbol colombiano. Ese contexto permitió que Deportivo Cali avanzara en el proceso para repatriar a uno de los futbolistas más importantes formados en su cantera.

Los números de Gustavo Cuéllar en el fútbol internacional

La trayectoria internacional de Gustavo Cuéllar es extensa. En total, el mediocampista acumula más de 400 partidos disputados en clubes del exterior, participando en torneos de alto nivel tanto en Sudamérica como en Asia. A lo largo de su carrera fuera de Colombia ha jugado competiciones como la Copa Libertadores y la AFC Champions League, enfrentando a algunos de los equipos más fuertes de ambos continentes.

Además, su rendimiento constante lo llevó a ser convocado a la Selección Colombia, con la que disputó 23 partidos internacionales y anotó un gol.

Gustavo Cuéllar vuelve al Deportivo Cali

El regreso de Gustavo Cuéllar al Deportivo Cali representa uno de los movimientos más simbólicos del mercado de fichajes del club en los últimos años. Más de diez años después de su salida, el mediocampista volverá con una carrera consolidada, experiencia internacional y un palmarés importante.

Para la hinchada verdiblanca, su regreso tiene un valor especial. Se trata de un canterano que triunfó en el exterior y que ahora vuelve al club donde empezó todo, en un momento en el que el Deportivo Cali busca fortalecer su proyecto deportivo y recuperar protagonismo en el fútbol colombiano.

Los fichajes confirmados por Deportivo Cali para 2026

Previa a la confirmación de Gustavo Cuéllar, estos son los fichajes confirmados del cuadro verdiblanco: