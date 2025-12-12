Desde enero de 2002, cuando comenzaron los torneos cortos en el Fútbol Profesional Colombiano, Junior de Barranquilla se ha convertido en un habitual protagonista de las instancias decisivas. Este viernes afrontará su final número 13 bajo este formato, esta vez ante un rival completamente nuevo en estas definiciones: Deportes Tolima. Las cifras previas muestran un rendimiento equilibrado del cuadro Rojiblanco, con 6 títulos y 6 subtítulos en sus 12 finales disputadas.

El recorrido del Junior en las finales desde 2002

El historial de Junior en los torneos cortos exhibe finales muy disputadas, varias definidas por la vía de los penales y con marcadores cerrados, reflejo de un equipo que suele competir hasta el último minuto. A continuación, un repaso de cómo le ha ido al equipo barranquillero en cada una de esas finales:

2003-I

Junior 0 – 0 Once Caldas

Once Caldas 1 – 0 Junior

2004-II

Junior 3 – 0 Atlético Nacional

Atlético Nacional 5 – 2 Junior

Junior, campeón en penales

2009-I

Once Caldas 2 – 1 Junior

Junior 1 – 3 Once Caldas

2010-I

Equidad 1 – 0 Junior

Junior 3 – 1 Equidad

2011-II

Junior 3 – 2 Once Caldas

Once Caldas 2 – 1 Junior

Junior, campeón en penales

2014-I

Junior 1 – 0 Atlético Nacional

Atlético Nacional 2 – 1 Junior

Nacional, campeón en penales

2015-II

Junior 2 – 1 Atlético Nacional

Atlético Nacional 1 – 0 Junior

Nacional, campeón en penales

2016-I

Junior 1 – 1 Independiente Medellín

Independiente Medellín 2 – 0 Junior

2018-II

Junior 4 – 1 Independiente Medellín

Independiente Medellín 3 – 1 Junior

2019-I

Junior 1 – 0 Deportivo Pasto

Deportivo Pasto 1 – 0 Junior

Junior, campeón en penales

2019-II

Junior 0 – 0 América de Cali

América de Cali 2 – 0 Junior

2023-II

Junior 4 – 2 Independiente Medellín

Independiente Medellín 2 – 1 Junior

Junior, campeón en penales

Junior, otra vez con apertura en casa y cierre como visitante

En 10 de las 12 finales que ha disputado en torneos cortos, Junior ha comenzado jugando en el estadio Metropolitano y ha definido la serie fuera de Barranquilla, exactamente el mismo escenario que vivirá frente al Deportes Tolima en esta edición.

El rendimiento en esas finales donde debió cerrar como visitante ha sido parejo: 5 títulos y 5 subtítulos, demostrando que el equipo ha logrado competir con solidez aun lejos de su fortaleza caribeña.

El balance del Junior cuando define el título fuera de casa

El Metropolitano va por otra noche histórica

La final de ida se disputará este viernes a las 8:00 p. m. en un Metropolitano totalmente lleno, con la boletería agotada desde hace días y un ambiente que promete ser imponente. Junior buscará dar el primer golpe ante Deportes Tolima en su camino hacia la tan anhelada estrella 11.

La definición será el próximo martes en Ibagué, un escenario que ya ha vivido finales intensas y que esta vez será testigo de un duelo sin antecedentes entre Pijaos y Tiburones por el título de la Liga BetPlay II – 2025.