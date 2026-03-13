Once Caldas y Deportivo Pasto protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Fecha 11 en la Liga BetPlay. El compromiso reúne a dos de los equipos con mejor rendimiento en el campeonato, ambos ubicados en la parte alta de la tabla y con aspiraciones claras de mantenerse en zona de privilegio. El duelo se disputará el viernes 13 de marzo desde las 18:20 en Colombia.

El Estadio Palogrande, en Manizales, será el escenario de un enfrentamiento directo por los primeros lugares. Once Caldas atraviesa un momento sólido, especialmente en condición de local, mientras que Deportivo Pasto llega con la confianza de sus recientes victorias. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en televisión y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de ambos equipos.

Dónde ver Once Caldas vs Deportivo Pasto EN VIVO por TV y streaming

El partido Once Caldas vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juega Once Caldas vs Deportivo Pasto en distintos países

El compromiso está programado para las 18:20 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 18:20

Perú: 18:20

Ecuador: 18:20

México (CDMX): 17:20

Estados Unidos (Este): 19:20

Estados Unidos (Centro): 18:20

Argentina: 20:20

Chile: 20:20

España: 00:20 del sábado 14 de marzo

Estos horarios permiten que los seguidores internacionales de la Liga BetPlay puedan programarse para seguir un duelo clave en la lucha por la parte alta de la tabla.

Dónde se juega el partido de la Fecha 11 en la Liga BetPlay: Estadio Palogrande

El escenario del compromiso será el Estadio Palogrande, en Manizales. Es la casa de Once Caldas y uno de los estadios tradicionales del fútbol colombiano. Su ambiente y la presión de la hinchada local suelen ser factores determinantes en partidos de alta exigencia. Para el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera, el respaldo en casa ha sido clave en su reciente racha positiva.

Designación arbitral para la Fecha 11

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Andrés Rojas (Bogotá)

Asistente 1: David Fuentes (Cesar)

Asistente 2: Camilo Portela (Cundinamarca)

VAR: Luis Picón (Antioquia)

La experiencia del cuerpo arbitral será importante en un partido que enfrenta a dos de los equipos más efectivos del torneo.

Así llega Once Caldas al partido de la Liga BetPlay

Once Caldas ocupa la tercera posición en la tabla con 19 puntos. El equipo dirigido por Hernán Darío Herrera atraviesa un gran momento y viene de ganar sus tres partidos más recientes.

En condición de local ha sido contundente: derrotó 4-2 a Fortaleza y 3-0 a Boyacá Chicó, resultados que consolidaron su fortaleza en Palogrande. El objetivo ahora es mantener la racha y acercarse al liderato del campeonato.

Así llega Deportivo Pasto a la Fecha 11

Deportivo Pasto es segundo en la tabla con 21 puntos en 10 partidos. Bajo la dirección técnica de Jonathan Risueño, el equipo ha mostrado regularidad y solidez.

Viene de conseguir dos victorias consecutivas como local ante América de Cali y Cúcuta. En su más reciente salida empató 2-2 frente a Deportivo Pereira, resultado que le permitió sumar fuera de casa y sostenerse en la parte alta de la clasificación.

Ficha del partido: Once Caldas vs Deportivo Pasto

Competición: Liga BetPlay – Fecha 11

Fecha: Viernes 13 de marzo

Hora en Colombia: 18:20

Estadio: Palogrande, Manizales

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)

VAR: Luis Picón (Antioquia).