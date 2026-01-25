La Liga BetPlay ofrece uno de los partidos más atractivos de la Fecha 2 con el cruce entre Millonarios y Junior de Barranquilla. Dos históricos del FPC se enfrentan en Bogotá con la necesidad compartida de reaccionar tras un arranque negativo del campeonato.

El encuentro se jugará el domingo 25 de enero de 2026, desde las 6:10 p.m. (hora en Colombia), en el Estadio El Campin. Acá están todos los detalles para ver el partido en vivo, el equipo arbitral, el momento de ambos clubes y las listas de convocados.

Dónde ver Millonarios vs Junior en TV y online

El partido tendrá transmisión exclusiva a través de las señales oficiales del fútbol profesional colombiano:

TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play.

Estadio y horario del partido de Millonarios este domingo

El compromiso entre dos históricos del FPC se disputará en El Campín, principal escenario deportivo de la capital. El horario nocturno de las 6:10 p.m. promete un marco especial, con alta asistencia y presión ambiental, factores que suelen incidir en este tipo de enfrentamientos directos.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Hector Rivera (Nariño) como juez central. Estará acompañado por:

Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia)

Miguel Roldán (Antioquia) Asistente 2: Wilson Ortiz (Norte)

Wilson Ortiz (Norte) VAR: Luis Picón (Antioquia)

Así llegan Millonarios y Junior a la Fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-1

Millonarios comenzó el semestre con derrota 2-1 en su visita a Atlético Bucaramanga, un resultado que dejó dudas en el funcionamiento y obligó a ajustes tempranos. El equipo que dirige Hernan Torres necesita sumar en casa para no perder terreno en las primeras jornadas y recuperar confianza ante su gente.

Junior, por su parte, tampoco tuvo el arranque esperado. El conjunto barranquillero cayó 0-2 en casa ante Deportes Tolima en la Fecha 1 y además viene golpeado por la derrota en la Superliga frente a Santa Fe, un contexto que incrementa la presión. El equipo de Alfredo Arias llega a Bogotá con la obligación de competir y sumar.

Convocados de Millonarios para recibir a Junior

Arqueros: Diego Novoa y David Rodríguez

Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Álex Moreno Paz.

Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo.

Delanteros: Beckham Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Jorge Cabezas Hurtado.

Convocados de Junior para la visita al Campín

Arqueros: Mauro Silveira y Jéfersson Martínez

Defensores: Edwin Herrera, Carlos Pérez, Jean Pestaña, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez y Jhon Navia

Mediocampistas: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Fabián Ángel, Dilan Villarreal, Jannenson Sarmiento, Yimmi Chará, Kevin Pérez, Cristian Barrios y Joel Canchimbo

Delanteros: Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.

Ficha del partido: Millonarios vs Junior

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 2

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 2 Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Domingo 25 de enero de 2026 Hora: 6:10 p. m. (Colombia)

6:10 p. m. (Colombia) Estadio: El Campín (Bogotá)

El Campín (Bogotá) TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Héctor Rivera (Nariño)

Héctor Rivera (Nariño) VAR: Luis Picón (Antioquia)

Un duelo de alto impacto en la capital, con dos equipos urgidos de reacción en el inicio de la Liga BetPlay.