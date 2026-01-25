La Liga BetPlay ofrece uno de los partidos más atractivos de la Fecha 2 con el cruce entre Millonarios y Junior de Barranquilla. Dos históricos del FPC se enfrentan en Bogotá con la necesidad compartida de reaccionar tras un arranque negativo del campeonato.
El encuentro se jugará el domingo 25 de enero de 2026, desde las 6:10 p.m. (hora en Colombia), en el Estadio El Campin. Acá están todos los detalles para ver el partido en vivo, el equipo arbitral, el momento de ambos clubes y las listas de convocados.
Dónde ver Millonarios vs Junior en TV y online
El partido tendrá transmisión exclusiva a través de las señales oficiales del fútbol profesional colombiano:
- TV: Win+ Fútbol
- Streaming: Win Play.
Estadio y horario del partido de Millonarios este domingo
El compromiso entre dos históricos del FPC se disputará en El Campín, principal escenario deportivo de la capital. El horario nocturno de las 6:10 p.m. promete un marco especial, con alta asistencia y presión ambiental, factores que suelen incidir en este tipo de enfrentamientos directos.
Árbitro del partido y equipo VAR
La Comisión Arbitral designó a Hector Rivera (Nariño) como juez central. Estará acompañado por:
- Asistente 1: Miguel Roldán (Antioquia)
- Asistente 2: Wilson Ortiz (Norte)
- VAR: Luis Picón (Antioquia)
Así llegan Millonarios y Junior a la Fecha 2 de la Liga BetPlay 2026-1
Millonarios comenzó el semestre con derrota 2-1 en su visita a Atlético Bucaramanga, un resultado que dejó dudas en el funcionamiento y obligó a ajustes tempranos. El equipo que dirige Hernan Torres necesita sumar en casa para no perder terreno en las primeras jornadas y recuperar confianza ante su gente.
Junior, por su parte, tampoco tuvo el arranque esperado. El conjunto barranquillero cayó 0-2 en casa ante Deportes Tolima en la Fecha 1 y además viene golpeado por la derrota en la Superliga frente a Santa Fe, un contexto que incrementa la presión. El equipo de Alfredo Arias llega a Bogotá con la obligación de competir y sumar.
Convocados de Millonarios para recibir a Junior
Arqueros: Diego Novoa y David Rodríguez
Defensores: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Álex Moreno Paz.
Mediocampistas: Carlos Darwin Quintero, David Mackálister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega y Sebastián Del Castillo.
Delanteros: Beckham Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Jorge Cabezas Hurtado.
Convocados de Junior para la visita al Campín
Arqueros: Mauro Silveira y Jéfersson Martínez
Defensores: Edwin Herrera, Carlos Pérez, Jean Pestaña, Daniel Rivera, Jermein Peña, Yeison Suárez y Jhon Navia
Mediocampistas: Guillermo Celis, Juan David Ríos, Fabián Ángel, Dilan Villarreal, Jannenson Sarmiento, Yimmi Chará, Kevin Pérez, Cristian Barrios y Joel Canchimbo
Delanteros: Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.
Ficha del partido: Millonarios vs Junior
- Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 2
- Fecha: Domingo 25 de enero de 2026
- Hora: 6:10 p. m. (Colombia)
- Estadio: El Campín (Bogotá)
- TV: Win+ Fútbol
- Streaming: Win Play
- Árbitro: Héctor Rivera (Nariño)
- VAR: Luis Picón (Antioquia)
Un duelo de alto impacto en la capital, con dos equipos urgidos de reacción en el inicio de la Liga BetPlay.