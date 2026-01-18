La Liga BetPlay pone en marcha un nuevo semestre y uno de los partidos destacados de la Fecha 1 será el que enfrente a Deportivo Pasto y el DIM. El duelo marcará el inicio oficial de ambos proyectos deportivos en el campeonato 2026-1.

El compromiso se disputará hoy, domingo 18 de enero de 2025, desde las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el Estadio Libertad. A continuación, los detalles completos sobre dónde ver el partido, las designaciones arbitrales y las principales novedades de cada equipo para este estreno.

Liga BetPlay: Dónde ver Deportivo Pasto vs DIM en TV y online

El encuentro tendrá transmisión exclusiva, por lo que los aficionados deberán conectarse a las señales oficiales del FPC:

TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

No habrá señal habilitada en otros canales ni plataformas digitales diferentes a las mencionadas.

Estadio y condiciones del partido del DIM hoy en Pasto

El partido se jugará en el Estadio Libertad de Pasto, un escenario tradicional del fútbol colombiano que se caracteriza por su altitud y clima, factores que suelen influir en el desarrollo de los encuentros. Deportivo Pasto buscará hacer valer su localía ante un rival que inicia proceso y que deberá adaptarse rápidamente a las condiciones del terreno.

Árbitro del partido y equipo VAR

La Comisión Arbitral designó a Sebastian Toro (Caldas) como juez central del compromiso. El equipo arbitral estará conformado por:

Asistente 1: Jhon Gallego (Caldas)

Jhon Gallego (Caldas) Asistente 2: Andrés Nieto (Tolima)

Andrés Nieto (Tolima) VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

DIM: nuevo semestre, nuevo proyecto deportivo

El Independiente Medellín iniciará el torneo con Alejandro Restrepo como director técnico, dando comienzo a una etapa que genera expectativa entre sus hinchas. Para este semestre, el club realizó un mercado de fichajes amplio y ambicioso, incorporando a Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Jhon Edwin Montaño, Salvador Ichazo, Didier Moreno y Enzo Larrosa.

Varios de estos refuerzos tendrán acción desde el debut, lo que permitirá empezar a ver la idea del nuevo cuerpo técnico en competencia oficial. El objetivo inicial será sumar fuera de casa y mostrar señales de solidez desde la primera jornada.

Deportivo Pasto y el inicio de la era Jonathan Risueño

Por el lado del Deportivo Pasto, el duelo marcará el estreno del proyecto liderado por el entrenador español Jonathan Risueño. El club nariñense apuesta por una renovación en el banquillo con la intención de consolidar una identidad competitiva, especialmente en condición de local.

Dentro de los fichajes realizados para este semestre se destaca Fáiner Torijano, defensor con paso reciente por el DIM, quien se reencontrará con su exequipo en la primera jornada. Su presencia añade un condimento especial al partido y refuerza la zaga del conjunto volcánico.

Ficha del partido: Deportivo Pasto vs DIM

Competición: Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 1

Liga BetPlay 2026-1 – Fecha 1 Fecha: Domingo 18 de enero de 2025

Domingo 18 de enero de 2025 Hora: 2:00 p. m. (Colombia)

2:00 p. m. (Colombia) Estadio: Libertad (Pasto)

Libertad (Pasto) TV: Win+ Fútbol

Win+ Fútbol Streaming: Win Play

Win Play Árbitro: Sebastián Toro (Caldas)

Sebastián Toro (Caldas) VAR: Fernando Acuña (Boyacá)

El telón se levanta en Pasto con dos equipos que comienzan camino y buscan dar el primer golpe en la Liga BetPlay.