La última jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II llega con un duelo cargado de tensión, historia y posibilidades de clasificación. Independiente Medellín (DIM) recibe a Junior de Barranquilla en un partido determinante, que puede definir al finalista del grupo. Un choque con todos los condimentos y emociones propias del fútbol colombiano.

El duelo se disputará el lunes 8 de diciembre de 2025, desde las 5:15 p.m. (hora de Colombia), en el estadio Atanasio Girardot, escenario que promete un ambiente vibrante y lleno de expectativa.

Dónde ver DIM vs Junior, cuadrangulares de Liga BetPlay: TV y plataformas

El encuentro tendrá transmisión exclusiva para Colombia a través de:

Win+ Fútbol (televisión)

(televisión) Win Play (señal online)

No habrá otras plataformas oficiales disponibles, por lo que estas son las únicas vías confirmadas para seguir el partido en directo.

Detalles del partido: DIM vs Junior

Competencia: Liga BetPlay – Cuadrangulares semifinales (Fecha 6)

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín, Colombia)

Fecha: Lunes 8 de diciembre de 2025

Hora: 5:15 p.m. (hora de Colombia)

Transmisión TV: Win+ Fútbol

Transmisión online: Win Play

Designación arbitral para el partido

El duelo contará con un equipo arbitral de alta trayectoria en el FPC:

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)

Jhon Ospina (Quindío) Asistente 1: Sebastián Vela (Bogotá)

Sebastián Vela (Bogotá) Asistente 2: Mario Tarache (Casanare)

Mario Tarache (Casanare) VAR: Ricardo García (Santander)

¿Por qué Junior puede clasificarse hoy a la final de la Liga BetPlay?

Junior llega al Atanasio como líder del grupo, con 11 puntos en 5 jornadas. Su ventaja de 3 unidades sobre Atlético Nacional, su único rival directo por el cupo en la final, lo pone en una posición favorable.

Para asegurar su lugar en la final sin depender de nadie, al Junior le sirven dos resultados:

Ganar en Medellín

en Medellín Empatar ante el DIM

En cualquiera de los dos casos, finalizaría la jornada manteniendo o ampliando la diferencia sobre Atlético Nacional, lo que le garantiza ganar el grupo.

El único escenario que lo obliga a mirar lo que ocurra en Cali es:

Perder contra el DIM

Si cae en el Atanasio, Junior deberá esperar el resultado del partido entre América de Cali y Atlético Nacional. Si el cuadro verde gana, la definición del clasificado pasará a los ítems de desempate, empezando por la diferencia de gol, un rubro en el que ambos equipos han sido parejos durante todo el cuadrangular.

Convocados del Junior para visitar al DIM

Arqueros: Mauro Silveira y Jéfersson Martínez

Defensores: Edwin Herrera, Daniel Rivera, Jhomier Guerrero, Lucas Monzón, Javier Báez, Yeison Suárez, Jermein Peña y Carlos Olmos

Mediocampistas: Fabián Ángel, Didier Moreno, Jesús Rivas, Carlos Esparragoza, Jhon Freddy Salazar, José Enamorado, Yimmi Chará, Bryan Castrillón y Joel Canchimbo

Atacantes: Guillermo Paiva, Teo Gutiérrez y Steven Rodríguez

Entrenador: Alfredo Arias.

Convocados del DIM para el partido en el Atanasio

Arqueros: Éder Chaux e Íker Blanco

Defensores: Léyser Chaverra, Jhon Palacios, José Ortiz, Fáiner Torijano y Kevin Mantilla

Mediocampistas: Francisco Chaverra, Juan David Arizala, Jarlan Barrera, Jhan Mena, Esneyder Mena, Alexis Serna, Léider Berrío y Jaime Alvarado

Atacantes: Jáder Valencia, Luis Sandoval, Brayan León, Ménder García y Francisco Fydriszewski

Entrenador: Alejandro Restrepo.