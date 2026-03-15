Jaguares y el DIM se enfrentan en la Fecha 11 de la Liga BetPlay en un duelo clave para salir de la parte baja de la tabla. El compromiso se disputará el domingo 15 de marzo desde las 18:20 en Colombia, en el estadio Jaraguay.

Ambos equipos llegan con la necesidad urgente de sumar puntos. El DIM busca reaccionar tras una derrota reciente como local, mientras que Jaguares quiere hacerse fuerte en casa para escalar posiciones. Compartimos todos los detalles sobre dónde ver el partido en televisión y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de los clubes.

Dónde ver Jaguares vs DIM EN VIVO por TV y streaming

El partido Jaguares vs DIM por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juega Jaguares vs DIM en distintos países

El compromiso está programado para las 18:20 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 18:20

Perú: 18:20

Ecuador: 18:20

México (CDMX): 17:20

Estados Unidos (Este): 19:20

Estados Unidos (Centro): 18:20

Argentina: 20:20

Chile: 20:20

España: 00:20 del lunes 16 de marzo.

Dónde se juega el partido del DIM este domingo: Estadio Jaraguay

El escenario del compromiso será el estadio Jaraguay, en Montería. Es la casa de Jaguares y un recinto que suele convertirse en un factor importante cuando el equipo juega como local. Para el DIM será una visita exigente, especialmente en un momento en el que necesita resultados para recuperar terreno en la clasificación.

Designación arbitral para la Fecha 11 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Sebastián Toro (Caldas)

Asistente 1: Alexander Guzmán (Norte)

Asistente 2: Johan Castro (Bogotá)

VAR: Heider Castro (Bogotá).

Así llega el DIM al partido ante Jaguares

Deportivo Independiente Medellín ocupa la casilla 16 con 7 puntos en 9 partidos. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo atraviesa un momento complicado en el campeonato.

En su más reciente presentación cayó como local ante Atlético Bucaramanga por 1-2, resultado que lo mantiene lejos de los puestos de clasificación. El compromiso en Montería representa una oportunidad clave para reaccionar y sumar fuera de casa.

Convocados del DIM

Arqueros: Salvador Ichazo y Éder Chaux.

Defensores: Kevin Mantilla, Leyser Chaverra, José Ortiz, Luis Escorcia, Esneyder Mena y Frank Fabra.

Mediocampistas: Didier Moreno, Francisco Chaverra, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Halam Loboa, Diego Moreno, Hayen Palacios y Gerónimo Mancilla.

Delanteros: Jhon Edwin Montaño, Luis Maturana, Enzo Larrosa y Francisco Fydrisweski.

Entrenador: Alejandro Restrepo.

Así llega Jaguares a la Fecha 11 para recibir al Poderoso

Jaguares ocupa el puesto 15 en la tabla. Ha disputado 10 partidos y suma 10 puntos, lo que lo mantiene en la zona media-baja del campeonato.

El equipo buscará aprovechar la localía para sumar tres puntos importantes ante un rival directo. El duelo en Jaraguay puede marcar un punto de inflexión para ambos clubes en la lucha por salir de los últimos lugares y acercarse al grupo de clasificación.

Ficha del partido: Jaguares vs DIM

Competición: Liga BetPlay – Fecha 11

Fecha: Domingo 15 de marzo

Hora en Colombia: 18:20

Estadio: Jaraguay, Montería

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Sebastián Toro (Caldas)

VAR: Heider Castro (Bogotá).