El clásico paisa vuelve a encender la pasión en el fútbol colombiano. Este domingo 26 de octubre de 2025, el Atlético Nacional y el Independiente Medellín se enfrentan por la Fecha 17 de la Liga BetPlay 2025-II, en un duelo que puede definir mucho más que la supremacía local. El encuentro se jugará en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:30 p.m. (hora en Colombia), con los dos equipos metidos en el grupo de los ocho y soñando con una clasificación anticipada a los cuadrangulares.

Tanto el Verde de la Montaña como el Poderoso de la Montaña llegan con la confianza en alto y el envión de estar también clasificados a las semifinales de la Copa BetPlay. En lo anímico, se trata de un choque con el sello de los grandes momentos: estadio lleno, un ambiente eléctrico en Medellín y dos planteles con la necesidad de reafirmar su protagonismo en el tramo final del torneo.

Dónde ver Atlético Nacional vs Independiente Medellín en TV y online

El clásico antioqueño tendrá transmisión exclusiva en televisión por el canal Win Sports+ Fútbol, señal que cubre todo el territorio colombiano con comentarios, análisis y la mejor cobertura previa y posterior al juego.

Para quienes prefieren seguir el encuentro desde dispositivos móviles, tablets o computadoras, la opción oficial online será a través de la plataforma Win Sports Online (Win Play), disponible por suscripción y en calidad HD.

Árbitro y terna designada para el clásico antioqueño de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la FCF designó al antioqueño Wilmar Roldán como juez central del compromiso. El árbitro internacional, de amplia experiencia en torneos locales y continentales, estará acompañado por los asistentes Sebastián Varela (Bogotá) y Fabián Orozco (Arauca).

El VAR estará a cargo de Luis Picón, encargado de supervisar las jugadas determinantes del encuentro. Con esta designación, la Federación garantiza una terna de alto nivel para un partido que históricamente exige control, autoridad y precisión en las decisiones.

Así llegan Atlético Nacional y el DIM al clásico de la Fecha 17 en la Liga BetPlay

Atlético Nacional, dirigido por Diego Arias, llega en un buen momento de resultados. El equipo ocupa la sexta casilla de la Liga BetPlay con 28 puntos y cinco partidos consecutivos sin derrotas. En esa racha obtuvo tres victorias clave que le permitieron meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

El proyecto de Arias ha encontrado equilibrio en la mitad del campo con Matheus Uribe y Jorman Campuzano, mientras que en ataque el poderío de Alfredo Morelos ha marcado diferencias. Además, la presencia de referentes como David Ospina y William Tesillo le da jerarquía a una plantilla que busca volver a una final.

Por su parte, el DIM atraviesa una etapa sólida bajo el mando de Alejandro Restrepo. El Poderoso es segundo en la tabla con 31 puntos, tras sumar siete de los últimos nueve posibles. Su estructura defensiva ha sido fundamental, tanto como el momento goleador de Francisco Fydriszewski, el máximo artillero del certamen.

El resultado del más reciente clásico entre Atlético Nacional y el DIM

En la actual temporada, Atlético Nacional y el DIM ya se enfrentaron durante la primera ronda del Todos contra Todos. Aquel partido, disputado hace mes y medio con el Medellín como local, terminó en un espectacular 3-3.

Por el cuadro rojo anotaron Brayan León y Léyser Chaverra, mientras que por el conjunto verdolaga hubo un doblete de Facundo Batista y un tanto de Alfredo Morelos. Fue un clásico vibrante, con emociones hasta el final y un reflejo del equilibrio que hoy caracteriza a ambas plantillas.

Ese resultado dejó abierta la rivalidad para el nuevo choque, en el que los dos equipos buscarán no solo los tres puntos, sino también un impulso anímico de cara al tramo final del torneo.

Convocados de Atlético Nacional y DIM para el clásico paisa

Atlético Nacional (DT: Diego Arias)

Arqueros: David Ospina y Luis Marquínez.

David Ospina y Luis Marquínez. Defensores: William Tesillo, Róyer Caicedo, Simón García, Andrés Felipe Román, Cristian Uribe, Andrés Salazar y Camilo Cándido.

William Tesillo, Róyer Caicedo, Simón García, Andrés Felipe Román, Cristian Uribe, Andrés Salazar y Camilo Cándido. Mediocampistas: Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Bauzá, Edwin Cardona, Andy Batioja y Andrés Sarmiento.

Elkin Rivero, Jorman Campuzano, Matheus Uribe, Juan Bauzá, Edwin Cardona, Andy Batioja y Andrés Sarmiento. Delanteros: Marino Hinestroza, Dairon Asprilla, Facundo Batista y Alfredo Morelos.

Independiente Medellín (DT: Alejandro Restrepo)

Arqueros: Washington Aguerre y Éder Chaux.

Washington Aguerre y Éder Chaux. Defensores: Jhon Palacios, Kevin Mantilla, Fáiner Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño y Juan David Arizala.

Jhon Palacios, Kevin Mantilla, Fáiner Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño y Juan David Arizala. Mediocampistas: Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Jaime Alvarado, Diego Moreno, Alexis Serna, Halam Loboa, Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera.

Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Jaime Alvarado, Diego Moreno, Alexis Serna, Halam Loboa, Baldomero Perlaza y Jarlan Barrera. Delanteros: Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval y Francisco Fydriszewski.

Lo que está en juego en el Atanasio Girardot

El clásico de Medellín llega en un momento de equilibrio y tensión competitiva. Nacional busca asegurar su cupo entre los ocho, mientras que el DIM quiere recortar distancia con el líder. Los dos entrenadores llegan con proyectos distintos, pero con objetivos comunes: mantener la identidad de juego y pelear por los títulos.

Con plantillas repletas de figuras, una rivalidad histórica y la ciudad dividida en colores verde y rojo, el Atlético Nacional vs Independiente Medellín promete ser una fiesta del fútbol colombiano, con el Atanasio Girardot como escenario de un nuevo capítulo inolvidable del clásico antioqueño.