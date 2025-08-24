La Fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-2 presenta uno de los partidos más atractivos del semestre: América de Cali vs Atlético Nacional, un clásico del fútbol colombiano que se jugará este domingo 24 de agosto a las 6:20 p.m. en Colombia. El duelo llega con ambos equipos golpeados en el plano internacional, tras ser eliminados en sus respectivas competencias de Conmebol, y con la necesidad de recomponer su camino en la liga local.

América y Nacional siempre generan expectativa, no solo por su historia y títulos, sino porque sus enfrentamientos suelen ser decisivos en la lucha por los primeros lugares. Esta vez, el escenario será el estadio Pascual Guerrero de Cali, que se vestirá de rojo y verde para recibir a dos de las aficiones más grandes del país.

Dónde ver América de Cali vs Atlético Nacional en TV y online

El encuentro entre América de Cali y Atlético Nacional se podrá ver en vivo a través de Win+ Fútbol en televisión. Para quienes prefieran la opción digital, el partido estará disponible exclusivamente en la plataforma de streaming Win Play, accesible desde dispositivos móviles, tablets, Smart TV y PC.

El árbitro encargado de dirigir el clásico será Bismarks Santiago (Atlántico), acompañado por John León (Caldas) e Iván Ballesta (Cundinamarca) como asistentes. El VAR estará bajo la supervisión de Jorge Guzmán (Norte de Santander).

Cómo llegan América de Cali y Atlético Nacional al partido en el Pascual Guerrero

Ambos equipos llegan con el ánimo afectado tras sus recientes eliminaciones en torneos internacionales disputados en Brasil. El América de Cali cayó en los octavos de final de la Conmebol Sudamericana, perdiendo por 2-0 en el Maracaná ante Fluminense, en un partido que dejó en evidencia la fragilidad defensiva del equipo de Gabriel Raimondi.

Por su parte, el Atlético Nacional quedó eliminado en la Conmebol Libertadores, tras una dramática definición por penaltis frente a Sao Paulo en el estadio Morumbí. Los dirigidos por Javier Gandolfi mostraron competitividad, pero no lograron concretar en los momentos claves.

En la Liga BetPlay, América de Cali atraviesa un panorama complejo. El equipo escarlata ha jugado 5 partidos en el semestre, con apenas una victoria y tres derrotas consecutivas. Suma 5 puntos y actualmente ocupa la casilla 18 de la tabla, lo que genera presión sobre su plantilla y cuerpo técnico.

Atlético Nacional, en contraste, ha tenido un inicio más sólido en el torneo local. Con 7 partidos disputados, ha logrado 3 victorias y acumula 12 puntos, ubicándose en la sexta posición. Su objetivo es mantenerse en la zona de clasificación a los cuadrangulares y aprovechar la crisis de su rival para sumar de visitante.

Probables alineaciones de América de Cali y Atlético Nacional

América de Cali: Jorge Soto; Yerson Candelo, Jean Pestaña, Daniel Bocanegra, Marcos Mina; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Dylan Borrero; Cristian Barrios, Jhon Murillo y Luis Ramos. DT: Gabriel Raimondi.

Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, William Tesillo, Juan José Arias, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona; Marlos Moreno, Alfredo Morelos y Marino Hinestroza. DT: Javier Gandolfi.

Noticias previas al clásico de la Liga BetPlay

El partido no solo representa tres puntos importantes, sino que puede marcar un punto de inflexión en el semestre para ambos equipos. América de Cali necesita volver a ganar en casa y cortar su racha negativa en la liga, mientras que Atlético Nacional busca ratificar su buen arranque y dar un golpe anímico en un escenario difícil.

Con figuras de experiencia como Edwin Cardona y David Ospina en Nacional, y jugadores desequilibrantes como Cristian Barrios y Jhon Murillo en América, el clásico se perfila como uno de los duelos más vibrantes de la jornada.