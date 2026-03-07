Atlético Nacional afronta este sábado un reto importante para intentar recomponer el camino tras el duro golpe sufrido a mitad de semana. La eliminación en casa frente a Millonarios por la Copa Sudamericana dejó un ambiente tenso en el conjunto verdolaga, que ahora está obligado a reaccionar rápidamente y enfocarse en la Liga BetPlay.

El equipo antioqueño visitará a Águilas Doradas en el estadio Cincuentenario, en el área metropolitana de Medellín. Aunque en el papel será visitante, el conjunto verde suele sentirse acompañado en las tribunas, ya que cuenta con la hinchada más numerosa de la ciudad y de todo el país.

Águilas vs Nacional: Canales TV y plataformas ONLINE para VER HOY EN VIVO

Partido: Águilas Doradas vs Atlético Nacional

Águilas Doradas vs Atlético Nacional Fecha: Sábado 7 de marzo de 2026

Sábado 7 de marzo de 2026 Hora: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Estadio: Cincuentenario (Medellín)

Cincuentenario (Medellín) Árbitro: Wilmar Roldán

Wilmar Roldán Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 10)

(Jornada 10) Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Un duelo importante en la jornada 10 de la Liga BetPlay

Águilas Doradas y Atlético Nacional se enfrentarán este sábado 7 de marzo por la fecha 10 de la Liga BetPlay 2026-I, en un compromiso que comenzará a las 4:00 de la tarde y que tiene relevancia para ambos clubes en la lucha por mantenerse cerca de los puestos de clasificación.

El equipo local buscará aprovechar su condición en Medellín para sumar puntos valiosos que lo acerquen al grupo de los ocho. Mientras tanto, el conjunto verdolaga llega con presión luego de la reciente eliminación en la Copa Sudamericana, resultado que obligó al club a concentrarse exclusivamente en el torneo local para intentar reencaminar la temporada.

Nacional intenta pasar la página tras la Sudamericana

La caída frente a Millonarios dejó un fuerte impacto en el plantel de Atlético Nacional, algo que varios jugadores reconocieron públicamente después del encuentro.

El delantero Alfredo Morelos fue uno de los que se refirió al momento del equipo y asumió la responsabilidad del resultado.

Según expresó el atacante, la eliminación representa un fracaso para el grupo, por lo que el plantel debe mantenerse unido, levantar la cabeza con humildad y seguir trabajando para mejorar en los próximos partidos.

Con ese panorama, el objetivo inmediato de Nacional será recuperar confianza en la Liga BetPlay y volver a sumar tres puntos que le permitan mantenerse en la pelea por los primeros lugares.

Águilas Doradas confía en su poder ofensivo

Por el lado de Águilas Doradas, el equipo dirigido por Juan David Niño cuenta con una de las sorpresas ofensivas del campeonato. El delantero Jorge Rivaldo ha tenido un inicio destacado de temporada y ya acumula cinco goles en ocho partidos, convirtiéndose en una de las principales armas del equipo.

En Atlético Nacional, uno de los nombres que genera expectativa es el joven extremo Nicolás Rodríguez, quien recientemente mostró buen rendimiento e incluso anotó frente a Millonarios en el compromiso internacional de la semana.

El atacante podría convertirse en una de las amenazas ofensivas del conjunto verdolaga en este compromiso.

Así llegan Águilas Doradas y Nacional al partido

Águilas Doradas llega a este encuentro tras empatar sin goles frente a Internacional de Bogotá, resultado que lo mantiene en la mitad de la tabla con 12 puntos.

Atlético Nacional, por su parte, viene de caer ante Deportes Tolima en la liga y actualmente ocupa la sexta posición con 15 unidades, aunque con un partido menos disputado.

El duelo promete intensidad, ya que ambos equipos necesitan sumar para mantenerse en la pelea dentro de la Liga BetPlay 2026-I.

Águilas vs Nacional: probables alineaciones

Águilas Doradas:

Iván Arboleda; Dylan Lozano, Diego Hernández, Hernán Lopes, Javier Mena; Frank Lozano, Juan Ávalo, Bryan Urueña, Juan Roa; Fabián Charales y Jorge Rivaldo.

Entrenador: Juan David Niño.

Atlético Nacional:

Harlen Castillo; Milton Casco, Neider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Matheus Uribe, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Marlos Moreno; Eduard Bello y Cristián Arango.

Entrenador: Diego Arias Hincapié.