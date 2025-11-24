El proceso de Alejandro Restrepo al frente del DIM ha dejado avances importantes en funcionamiento, competitividad y ambición. El equipo exhibe una idea clara, ocupa puestos protagónicos y pelea en los frentes donde compite. Sin embargo, hay un aspecto que sigue siendo tema de análisis entre la hinchada y los críticos del fútbol colombiano: el rendimiento del Poderoso en los clásicos antioqueños.

Esa deuda volvió a quedar expuesta en los cuadrangulares semifinales. Jugó su octavo duelo frente a Atlético Nacional y nuevamente no logró ganar (empate 0-0). Los números hablan por sí solos y muestran una racha que contrasta con la solidez que el equipo ha tenido en otras instancias del torneo. Aunque el Medellín compite, se ordena y en muchos pasajes supera a su rival, la falta de contundencia para convertir esos esfuerzos en victorias ha sido el patrón repetido. Con tres clásicos más en el horizonte inmediato, el ciclo Restrepo tiene una oportunidad única para empezar a corregir un registro que acompaña cada análisis del proceso.

Resultados del DIM en los clásicos antioqueños con Alejandro Restrepo: una victoria en 8 partidos

El balance del Medellín en los clásicos bajo la dirección de Alejandro Restrepo revela el origen de la preocupación: solo ha ganado 1 de los 8 clásicos disputados, mientras que los otros duelos se reparten en 5 empates y 2 derrotas. Esta marca explica por qué los hinchas sienten que aún falta un golpe de autoridad contra el rival de patio, especialmente en un ciclo que, en términos generales, sí ha mostrado crecimiento competitivo.

En varias de estas ediciones del clásico, el DIM logró controlar tramos importantes del partido, ajustó bien en defensa y propuso desde su estructura táctica. Sin embargo, no fue suficiente para obtener victorias que consolidaran ese buen funcionamiento. Los detalles ofensivos, la falta de precisión en últimos metros o desatenciones puntuales han impedido que el marcador se incline a su favor. La tendencia se sostiene incluso en duelos equilibrados, lo que genera la sensación de que al Medellín le falta dar el salto definitivo en estos compromisos.

Clásico del cuadrangular: un nuevo empate que prolonga la racha

El enfrentamiento más reciente, disputado en la Fecha 2 de los cuadrangulares semifinales, reforzó la tendencia. El Medellín volvió a empatar ante Atlético Nacional y sumó otro capítulo sin triunfo en el historial reciente. Aunque el equipo buscó imponer condiciones desde su estilo, el desarrollo del partido terminó ajustándose a la dinámica habitual del clásico bajo el mando de Restrepo: tensión, orden, pasajes de buen juego, pero sin la acción definitiva que cambiara el resultado.

Este empate, si bien suma en la tabla, prolonga la discusión sobre lo que le falta al DIM para romper la racha. Es un resultado que mantiene vigente la deuda y que vuelve a poner el foco sobre la necesidad de transformar el funcionamiento en victorias concretas frente al rival de siempre.

Los partidos que vienen: tres clásicos para buscar la reivindicación del Poderoso

El calendario inmediato le da al Medellín y a Alejandro Restrepo una oportunidad única para cambiar la historia reciente: tres clásicos antioqueños por disputar en corto tiempo. Dos de ellos corresponden a las finales de la Copa BetPlay, un escenario determinante donde un triunfo tendría un valor emocional y deportivo inmenso. El otro se jugará en la penúltima fecha de los cuadrangulares, un duelo que podría ser decisivo para las aspiraciones de llegar a la gran final de la Liga BetPlay.

Estos tres partidos representan una posibilidad de reivindicación que no había estado tan clara en otros momentos del proceso. Ganar en una final o en un duelo clave de cuadrangulares tendría un impacto directo en la percepción del ciclo de Restrepo, reforzaría la confianza del grupo y podría marcar un antes y un después en su relación competitiva con Atlético Nacional.

El reto está sobre la mesa. El Medellín ya mostró que tiene funcionamiento, estructura y carácter deportivo. Ahora deberá demostrar que también puede transformar esa base futbolística en victorias en el escenario que más exigencias emocionales despierta: el clásico antioqueño.

Todos los clásicos antioqueños del DIM con Alejandro Restrepo como DT

La lista incluye partidos de Liga y Copa BetPlay entre 2024 y 2025;