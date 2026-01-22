El inicio del 2026 en la Liga BetPlay ya tiene un protagonista inesperado. Deportivo Pasto acaba de oficializar uno de los fichajes más sorprendentes del mercado, no solo por el perfil del jugador, sino por su trayectoria en el fútbol europeo. Se trata de un arquero con recorrido en clubes históricos, que llega a la liga colombiana tras haber competido en España, Arabia y Bélgica.

El protagonista de esta historia es Iago Herrerín, guardameta español de 37 años, que se incorpora al proyecto de Jonathan Risueño, su compatriota y entrenador del club nariñense. Su nombre destaca por haber sido bicampeón de la Supercopa de España con el Athletic Club, por su paso en LaLiga con más de 50 partidos disputados, y por una carrera marcada por la solidez y la experiencia.

Quién es Iago Herrerín: trayectoria en el fútbol de élite

Iago Herrerín Buisán, nacido en Bilbao el 25 de enero de 1988, es un arquero que se formó en la cantera del Athletic Club y tuvo también paso por las divisiones juveniles del Atlético de Madrid. Su debut en la Primera División Española se dio con el equipo vasco, en el que se consolidó como uno de los porteros del plantel profesional entre 2014 y 2021.

A lo largo de su carrera en España, disputó más de 50 partidos en LaLiga, acumulando experiencia frente a clubes de altísimo nivel. En total con el cuadro vasco sumó 133 presencias oficiales. Además, fue bicampeón de la Supercopa de España, obteniendo los títulos en 2015 y 2021, temporadas en las que el Athletic superó al FC Barcelona.

Sus pasos por Arabia y Bélgica antes de llegar a Colombia

Tras su etapa en el fútbol español, Herrerín decidió continuar su carrera internacional. En 2021 firmó con Al Raed FC, club de la Saudi Pro League, donde siguió acumulando minutos y experiencia en una liga en crecimiento. Más recientemente, jugó en Olympic Charleroi, equipo del fútbol belga, desde donde se trasladó a Colombia para asumir este nuevo reto en el Deportivo Pasto.

Su llegada al Fútbol Profesional Colombiano representa un movimiento inusual para un arquero europeo de su perfil, pero también abre una puerta a nuevas experiencias tanto para él como para el club. En este caso, fue clave la presencia de Jonathan Risueño, entrenador español que recientemente asumió la dirección técnica del equipo pastuso.

El proyecto del Deportivo Pasto con Iago Herrerín

La incorporación de Herrerín se da en un contexto en el que Deportivo Pasto busca dar un salto competitivo bajo un nuevo cuerpo técnico y con un proceso renovado. El club, que históricamente ha sido competitivo y fuerte en condición de local, apuesta por elevar el nivel de su plantilla con experiencia internacional.

Herrerín llega para ser el líder de la defensa, aportar su voz en el camerino y convertirse en un referente inmediato. Su adaptación al entorno colombiano será acompañada por un DT que comparte nacionalidad y filosofía futbolística, lo cual facilitará su integración al grupo y al sistema de juego.

Iago Herrerín: palmarés, estadísticas y estilo de juego

Edad: 37 años

37 años Nacionalidad: Española

Española Altura: 1,87 m

1,87 m Clubes anteriores: Atlético de Madrid B, Numancia, Leganés, Athletic Club, Al Raed, Olympic Charleroi

Atlético de Madrid B, Numancia, Leganés, Athletic Club, Al Raed, Olympic Charleroi Títulos destacados: Supercopa de España (2015, 2021)

Partidos en LaLiga: Más de 50

Más de 50 Estilo de juego: Sobrio, con gran capacidad de lectura táctica, buen juego aéreo y experiencia en partidos de alto nivel

A nivel individual, se le reconoce por su seguridad bajo los tres palos, liderazgo natural y capacidad para ordenar la defensa. Además, es un portero con experiencia en torneos europeos como la UEFA Europa League.

Expectativa alta en Pasto y en toda la Liga BetPlay

El arribo de un arquero como Herrerín no pasa desapercibido en Colombia. No es común que jugadores con este tipo de recorrido profesional decidan sumarse a proyectos en clubes sudamericanos fuera de las grandes capitales. Por eso, la afición de Deportivo Pasto ha recibido con entusiasmo esta incorporación.

La expectativa sobre su rendimiento es alta. Será el encargado de custodiar el arco en una temporada que marca el inicio de un nuevo ciclo deportivo para el club. Con él, Pasto no solo gana un refuerzo, sino una figura mediática que genera visibilidad y respeto en cada partido.

Un impulso al prestigio del FPC

Fichajes como el de Iago Herrerín elevan el nivel del Fútbol Profesional Colombiano. Demuestran que, con una buena gestión deportiva, los clubes pueden atraer jugadores con bagaje internacional que aún tienen mucho por aportar. Además, representan una oportunidad para que el torneo sea más competitivo y atractivo tanto en lo local como en lo internacional.

Con Herrerín, la Liga BetPlay suma una nueva historia de renombre, y Deportivo Pasto se posiciona como uno de los protagonistas del mercado 2026, sorprendiendo con una apuesta ambiciosa y valiente. La temporada ya empieza a calentarse, y el sur del país tendrá un arquero de clase mundial defendiendo su camiseta.