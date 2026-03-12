Deportivo Cali recibió una noticia importante en materia disciplinaria tras la reciente derrota del equipo ante Once Caldas en condición de local. La Dimayor confirmó la sanción contra el delantero Titi Rodríguez, quien fue expulsado en los minutos finales de ese compromiso disputado en el estadio del cuadro verdiblanco.

La sanción quedó establecida en la Resolución No. 023 de 2026, documento en el que se detallan las decisiones del Comité Disciplinario del Campeonato. Allí se determinó que el atacante del Deportivo Cali deberá cumplir una suspensión de tres fechas en la Liga BetPlay 2026-I y pagar una multa económica considerable por las infracciones cometidas durante ese encuentro.

Por qué fue expulsado Titi Rodríguez en el partido Deportivo Cali vs Once Caldas

La expulsión de Titi Rodríguez ocurrió sobre el final del partido en el que el Deportivo Cali cayó ante Once Caldas. En ese mismo compromiso también vio la tarjeta roja el defensor Felipe Aguilar, en un cierre de partido marcado por la tensión y las decisiones disciplinarias del árbitro.

En el caso del delantero verdiblanco, la expulsión se produjo luego de recibir dos tarjetas amarillas en el mismo partido. Este tipo de sanción, según el reglamento disciplinario del fútbol colombiano, automáticamente se convierte en tarjeta roja y obliga al jugador a abandonar el campo.

Sin embargo, el informe arbitral incluyó un elemento adicional que agravó la situación del futbolista. Además de la doble amonestación, el delantero incurrió en una conducta considerada incorrecta hacia un oficial del partido, lo que derivó en una sanción más severa por parte del Comité Disciplinario.

Resolución de Dimayor sobre la sanción a Titi Rodríguez

La sanción quedó oficializada en la Resolución No. 023 de 2026 emitida por la Dimayor. En ese documento se establece que el delantero del Deportivo Cali deberá cumplir tres fechas de suspensión en el campeonato colombiano. El Comité Disciplinario fundamentó su decisión en varios artículos del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol. En primer lugar, se aplicó el Artículo 58 numeral 2, relacionado con la expulsión por recibir dos amonestaciones en el mismo partido.

Además, la resolución cita el Artículo 64 literal b), que hace referencia a sanciones adicionales cuando se presentan infracciones disciplinarias durante el desarrollo del juego. A esto se suma la aplicación del Artículo 49 del Código Disciplinario Único de la FCF, que regula el llamado concurso de infracciones. Este artículo se utiliza cuando un mismo hecho involucra más de una conducta sancionable.

Multa económica que deberá pagar Titi Rodríguez

Además de la suspensión deportiva, la resolución también incluye una sanción económica para el delantero del Deportivo Cali. El jugador deberá pagar una multa de $5.252.715, cifra establecida por el Comité Disciplinario tras evaluar la gravedad de las conductas señaladas en el informe arbitral.

Este tipo de sanciones económicas son habituales cuando se presentan infracciones disciplinarias que involucran faltas contra oficiales del partido o comportamientos considerados antideportivos. La multa forma parte de las medidas disciplinarias contempladas en el reglamento del fútbol colombiano y busca reforzar el cumplimiento de las normas dentro del campo de juego.

Los partidos que se perderá Titi Rodríguez con Deportivo Cali

La suspensión de tres fechas implica que el delantero no podrá estar disponible para varios partidos importantes del Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2026-I. Según lo establecido en la resolución de Dimayor, Titi Rodríguez deberá cumplir su sanción en las jornadas 11, 12 y 13 del campeonato colombiano.

Estos son los compromisos en los que el atacante no podrá participar:

Fecha 11: Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali (visitante)

Cúcuta Deportivo vs Deportivo Cali (visitante) Fecha 12: Deportivo Cali vs Santa Fe (local)

Deportivo Cali vs Santa Fe (local) Fecha 13: Alianza FC vs Deportivo Cali (visitante)

El delantero recién podrá volver a estar disponible en la Fecha 14 de la Liga BetPlay, cuando el Deportivo Cali juegue como local ante Deportivo Pereira.

Los números de Titi Rodríguez con Deportivo Cali en 2026

La sanción llega en un momento en el que Titi Rodríguez venía teniendo participación constante con el Deportivo Cali durante la temporada 2026. El delantero es uno de los fichajes que el club realizó para este año y hasta el momento suma 10 partidos disputados en la Liga BetPlay, de los cuales 7 han sido como titular.

En ese periodo también ha logrado aportar cifras importantes en el frente ofensivo del equipo. Sus números actuales con el Deportivo Cali son:

10 partidos jugados

7 titularidades

4 goles

1 asistencia

Estos registros lo ubican entre los jugadores con mayor incidencia ofensiva en el equipo durante el arranque del campeonato. La ausencia por suspensión obligará al cuerpo técnico a buscar alternativas en ataque durante tres jornadas consecutivas, en un momento del torneo en el que cada punto empieza a tener un peso importante en la clasificación.