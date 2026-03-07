Deportivo Cali volvió a sufrir una noche difícil en su estadio y el proceso de Alberto Gamero recibió otro golpe en la Liga BetPlay. El equipo verdiblanco cayó 0-2 ante Once Caldas, un resultado que dejó preocupación entre los hinchas y reavivó el debate sobre el rendimiento del equipo en el campeonato.

El encuentro llegó apenas días después del empate ante Fortaleza, otro resultado que había generado frustración en la afición. Esta vez, el Cali no solo volvió a dejar puntos en casa, sino que terminó superado por un rival que aprovechó sus momentos para quedarse con la victoria. Con este resultado, el equipo se quedó con 12 puntos en 10 jornadas, un balance que mantiene la irregularidad del semestre.

Deportivo Cali vs Once Caldas: el partido que terminó en derrota

El duelo ante Once Caldas comenzó con expectativa en la hinchada verdiblanca, que esperaba una reacción del equipo tras el empate anterior. Sin embargo, el desarrollo del partido terminó favoreciendo al conjunto visitante.

Once Caldas abrió el marcador con gol de Dayro Moreno (de penalti), quien volvió a demostrar su capacidad para aparecer en momentos clave. El delantero aprovechó una acción ofensiva para poner en ventaja a su equipo y complicar el panorama del Deportivo Cali.

Más adelante llegó el segundo golpe para el cuadro local. En una jugada desafortunada, Andrés Correa marcó en propia puerta, ampliando la ventaja para el equipo visitante y dejando al Cali con una tarea mucho más complicada.

La situación se volvió aún más difícil para el equipo de Alberto Gamero cuando Felipe Aguilar fue expulsado a los 72 y en tiempo de adición pasó lo mismo con Titi Rodríguez, dejando al conjunto verdiblanco con 9 jugadores en el tramo final del encuentro.

Deportivo Cali en la Liga BetPlay: 12 puntos en 10 jornadas

Tras la derrota ante Once Caldas, el Deportivo Cali cerró la jornada con 12 puntos en 10 partidos disputados en la Liga BetPlay. El registro refleja una campaña irregular en la que el equipo alterna algunos resultados positivos con empates y derrotas que frenan su avance en la tabla.

El objetivo del club es mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación a cuadrangulares, pero los resultados recientes han complicado ese camino. Cada punto perdido en casa aumenta la presión sobre el equipo y sobre el cuerpo técnico.

La irregularidad ha sido una constante en el semestre. El Cali ha mostrado momentos de buen fútbol, pero no logra sostenerlos durante los partidos ni convertirlos en victorias que le permitan escalar posiciones.

Los números de Deportivo Cali con Gamero como entrenador

La derrota ante Once Caldas también dejó un dato importante en el proceso deportivo del club. Con este partido, Deportivo Cali llegó a 30 encuentros oficiales bajo la dirección técnica de Alberto Gamero.

El balance general del ciclo es de 8 victorias, 9 empates y 13 derrotas. La estadística muestra un proceso irregular, con más partidos sin ganar que triunfos.

Estos números reflejan las dificultades que ha tenido el equipo para consolidar una identidad competitiva en el campeonato. Aunque el proyecto comenzó con expectativa y con una renovación importante de la plantilla, los resultados todavía no logran acompañar la idea futbolística.

El contexto del proyecto Deportivo Cali con Gamero

Alberto Gamero llegó al Deportivo Cali en medio de un proceso de transformación institucional y deportiva. El club atravesaba cambios importantes, incluyendo la reestructuración administrativa y una renovación de la plantilla.

El proyecto buscaba construir un equipo competitivo con una mezcla de jugadores experimentados y talento joven. En el mercado de fichajes llegaron nombres como Pedro Gallese, Juan Dinenno, Emanuel Reynoso y Daniel Giraldo, entre otros. Sin embargo, los resultados no han sido tan sólidos como se esperaba. El equipo ha tenido partidos destacados, pero la irregularidad ha marcado la campaña.

La reacción de la hinchada tras la derrota

La derrota ante Once Caldas generó nuevas críticas y preocupación entre los aficionados del Deportivo Cali. La expectativa alrededor del proyecto es alta, especialmente por los cambios institucionales que vive el club y por la inversión en la plantilla.

Los hinchas esperaban ver un equipo más sólido en casa y con mayor capacidad para sostener los resultados. Cada partido sin victoria aumenta la presión sobre el proceso. El estadio, que en otras épocas fue escenario de grandes triunfos del equipo, ahora refleja el clima de incertidumbre que rodea al presente deportivo del club.

El desafío que enfrenta el Deportivo Cali en la Liga BetPlay

Con 12 puntos en 10 jornadas y un balance irregular, el Deportivo Cali enfrenta un momento decisivo en el campeonato. Los próximos partidos serán claves para determinar si el equipo logra consolidarse en la pelea por los cuadrangulares o si continúa en una zona de incertidumbre.

El equipo necesita recuperar confianza, mejorar su eficacia ofensiva y fortalecer su defensa para evitar perder puntos en momentos clave. Los números del ciclo Gamero muestran un proceso que todavía busca estabilidad.

La derrota ante Once Caldas es un nuevo capítulo en una temporada que sigue llena de desafíos para el Deportivo Cali, un club que intenta reconstruirse mientras busca volver a ser protagonista en el fútbol colombiano.