Deportivo Cali mantiene activo su trabajo en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer una plantilla que afrontará un segundo semestre cargado de retos. Una de las necesidades que identificó el cuerpo técnico de Rafael Édgar Dudamel está relacionada con los extremos ofensivos, una posición considerada clave dentro del modelo de juego que pretende consolidar el entrenador venezolano.

Mientras la dirigencia sigue concentrada en algunas negociaciones que hoy encabezan la lista de prioridades, también avanza en el estudio de otras alternativas que podrían tomar fuerza si las primeras opciones no prosperan. Entre esos nombres aparece Alexis Castillo Manyoma, atacante colombiano que actualmente actúa en la Major League Soccer (MLS).

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Dudamel prioriza reforzar las bandas

Desde la llegada del entrenador venezolano, uno de los análisis más repetidos al interior del club apunta a la necesidad de aumentar las variantes ofensivas por los costados.

La intención del cuerpo técnico es construir un equipo que genere amplitud, profundidad y mayor capacidad para desequilibrar en el uno contra uno, aspectos que convierten a los extremos en piezas fundamentales del funcionamiento colectivo.

Por eso, la dirigencia trabaja para incrementar la competencia en esa zona del campo y ofrecerle más herramientas al entrenador durante un calendario que exigirá constantes rotaciones.

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En este momento, las principales alternativas que estudia Deportivo Cali son:

Yuber Quiñones .

. Eduard Bello.

No obstante, si alguna de esas negociaciones no llega a concretarse, el club ya tiene identificado un candidato que reúne consenso dentro del proyecto deportivo.

Alexis Castillo Manyoma aparece como una alternativa sólida

Dentro de esa lista de opciones ha ido ganando protagonismo Alexis Castillo Manyoma, extremo de 23 años que continúa sumando experiencia en el fútbol internacional.

El atacante pertenece a Estudiantes de La Plata, aunque actualmente disputa la temporada con Colorado Rapids de la MLS, institución a la que llegó en condición de préstamo.

Precisamente ese contexto contractual resulta atractivo para el cuadro vallecaucano, ya que la cesión finalizará en aproximadamente cinco meses, un detalle que podría abrir la puerta a diferentes fórmulas de negociación.

Además, el futbolista no descarta regresar al Fútbol Profesional Colombiano si aparece un proyecto que le garantice continuidad y protagonismo.

El panorama en Estados Unidos favorece la expectativa

Otro de los elementos que alimenta el interés del conjunto Azucarero tiene que ver con el momento que atraviesa el jugador en territorio estadounidense.

Hasta ahora, Colorado Rapids no ha dado señales concretas de querer extender su permanencia una vez finalice el préstamo, y tampoco se conocen negociaciones avanzadas con Estudiantes de La Plata para prolongar esa relación.

Ese escenario deja abierta la posibilidad de un cambio de destino al finalizar el vínculo.

Durante la presente campaña, Castillo Manyoma registra:

13 partidos disputados.

disputados. Mayor participación ingresando desde el banco de suplentes.

Menor continuidad de la esperada.

Ese contexto ha llevado al atacante a contemplar con mayor atención la posibilidad de asumir un nuevo desafío que le permita recuperar protagonismo.

El extremo observa con interés la posibilidad de llegar al Cali

En el entorno del futbolista consideran atractiva la opción de incorporarse al proyecto liderado por Rafael Dudamel.

Incluso, el jugador estaría dispuesto a colaborar para facilitar una salida anticipada de Colorado Rapids si las conversaciones toman un rumbo favorable.

La posibilidad de regresar al país para vestir la camiseta de un club histórico y convertirse en un jugador importante dentro del esquema del entrenador representa un incentivo significativo.

Además, el perfil futbolístico de Castillo Manyoma encaja con varias de las características que busca el cuerpo técnico:

Velocidad .

. Desequilibrio por las bandas.

por las bandas. Capacidad para jugar abierto.

Intensidad en los duelos individuales.

La fórmula que analiza Deportivo Cali

Aunque todavía no existe una negociación formal, en las oficinas del club ya estudian diferentes mecanismos que permitan acercar posiciones si finalmente deciden avanzar por el atacante.

Entre los escenarios contemplados aparecen:

Préstamo por un año y medio.

Permanencia hasta diciembre de 2027.

Opción de compra al finalizar la cesión.

El principal obstáculo sigue siendo el aspecto económico.

Estudiantes de La Plata valora los derechos del extremo en una cifra cercana a 1,5 millones de dólares, mientras que el presupuesto que maneja actualmente Deportivo Cali para una eventual operación está por debajo de esa cantidad.

Un perfil que sigue muy bien valorado en el Azucarero

Más allá de las diferencias económicas, dentro del club existe una valoración positiva sobre las condiciones deportivas del extremo colombiano.

Su juventud, experiencia internacional y capacidad para desempeñarse por ambas bandas lo convierten en un perfil que encaja con la planificación diseñada para el segundo semestre.

Por ahora, Yuber Quiñones y Eduard Bello continúan ocupando los primeros lugares en la agenda del mercado. Sin embargo, Alexis Castillo Manyoma permanece muy bien posicionado como una alternativa de peso. Si las prioridades actuales no prosperan, el conjunto vallecaucano podría acelerar gestiones por un futbolista que reúne el perfil buscado por Rafael Dudamel y que aparece como una opción con argumentos suficientes para reforzar el frente ofensivo del Deportivo Cali.