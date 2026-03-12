Deportivo Cali confirmó uno de los movimientos más llamativos del mercado en el fútbol colombiano con el regreso de Gustavo Cuéllar. El mediocampista, formado en las divisiones inferiores del club, vuelve al equipo verdiblanco después de más de una década desde su salida del club y un paso al fútbol internacional.

A sus 33 años, Cuéllar inicia un segundo ciclo en el club donde debutó profesionalmente. Su regreso se da en un momento en el que el Deportivo Cali busca fortalecer su proyecto deportivo con jugadores de experiencia y con identidad verdiblanca. Además del impacto deportivo, la noticia también tiene un fuerte componente simbólico para la hinchada, que vuelve a ver a uno de sus canteranos más destacados vistiendo nuevamente la camiseta del equipo.

Cómo Deportivo Cali logró el regreso de Gustavo Cuéllar

El regreso de Gustavo Cuéllar al Deportivo Cali se concretó gracias a una situación contractual que facilitó su llegada al club. El mediocampista colombiano rescindió su contrato con Gremio de Brasil y quedó en condición de agente libre. Esta situación permitió que Deportivo Cali negociara directamente con el futbolista sin necesidad de pagar una transferencia. Tras las conversaciones entre las partes, el club logró cerrar el acuerdo y oficializó el fichaje del mediocampista.

El contrato firmado establece que Cuéllar estará vinculado al Deportivo Cali hasta junio de 2028, un periodo que refleja la confianza del club en el aporte que puede ofrecer el jugador en esta nueva etapa. La operación también representa un movimiento estratégico para el equipo verdiblanco, ya que suma a un futbolista con una amplia trayectoria internacional y que además tiene una conexión directa con la historia del club.

Gustavo Cuéllar regresa al Deportivo Cali tras más de una década

El regreso de Gustavo Cuéllar marca el inicio de su segundo ciclo con el Deportivo Cali, el equipo en el que dio sus primeros pasos como futbolista profesional. El mediocampista debutó en el club tras formarse en las divisiones menores de la institución, donde comenzó a destacar por su capacidad para recuperar balón y su inteligencia táctica en el mediocampo.

Durante su primera etapa con el Deportivo Cali, Cuéllar disputó 139 partidos oficiales con la camiseta verdiblanca. En ese periodo también logró aportar en ataque con 2 goles, además de consolidarse como una pieza importante en el centro del campo. Su rendimiento en el club lo llevó posteriormente a Junior de Barranquilla y al fútbol internacional, iniciando una carrera que lo llevó a competir en ligas de alto nivel durante más de una década. Ahora regresa al equipo que lo formó y donde comenzó su historia en el fútbol profesional.

Los títulos de Gustavo Cuéllar con Deportivo Cali

Durante su primera etapa en el Deportivo Cali, Gustavo Cuéllar también fue protagonista en algunos de los logros importantes del club en el ámbito nacional. El mediocampista hizo parte del plantel que conquistó la Copa Colombia en 2010, un título significativo dentro de la historia reciente del equipo verdiblanco, con Jaime De la Pava como entrenador.

Posteriormente, Cuéllar también integró el equipo que consiguió la Superliga en 2014 con Leonel Álvarez como entrenador, otro logro que forma parte del recorrido del mediocampista con el Deportivo Cali. En la presentación oficial del jugador, el club compartió una imagen simbólica en la que aparecen ambos trofeos, resaltando los títulos que el mediocampista conquistó en su primera etapa con la institución.

Esos logros refuerzan el vínculo histórico entre el jugador y el Deportivo Cali, un aspecto que también explica el entusiasmo generado por su regreso.

Cuándo podría debutar Gustavo Cuéllar con Deportivo Cali

El debut de Gustavo Cuéllar en su regreso al Deportivo Cali dependerá de la decisión del entrenador Rafael Dudamel. Desde el punto de vista administrativo, el mediocampista ya tiene todo listo para competir. Su documentación está completa, se encuentra inscrito en la Dimayor y cuenta con la habilitación necesaria para disputar partidos oficiales.

Esto significa que, si el cuerpo técnico lo considera conveniente, Cuéllar podría debutar en el próximo partido del Deportivo Cali en la Liga BetPlay. El siguiente compromiso del equipo será ante Cúcuta Deportivo el sábado 14 de marzo, encuentro que se disputará en el estadio General Santander. Ese partido corresponde al próximo juego oficial del equipo en el calendario del campeonato.

Si el entrenador decide convocarlo y darle minutos, ese compromiso podría marcar el regreso de Cuéllar al fútbol colombiano con la camiseta del Deportivo Cali. En caso de que el cuerpo técnico prefiera esperar para su estreno, el debut del mediocampista se producirá en el momento que Rafael Dudamel considere más adecuado dentro del desarrollo de la temporada.