La salida de Alberto Gamero como director técnico de Deportivo Cali continúa generando reacciones en el entorno del club. Uno de los que se pronunció sobre la situación fue el ex presidente Marco Caicedo, quien compartió un análisis directo sobre el momento deportivo que atraviesa el conjunto azucarero en la Liga BetPlay.

En entrevista con el programa El Vbar de Caracol Radio, el exdirigente aseguró que la crisis del equipo resulta difícil de explicar únicamente desde el rendimiento en la cancha. A su juicio, la plantilla cuenta con jugadores de calidad suficiente para competir, por lo que insinuó que las dificultades podrían estar relacionadas con factores internos del grupo.

“Tiene que haber algún problema en el camerino, porque es muy extraño”, afirmó Caicedo, al referirse al contraste entre el nivel individual de varios futbolistas y la falta de funcionamiento colectivo que ha mostrado el Deportivo Cali durante el campeonato.

Marco Caicedo apunta a un problema interno en el plantel

Para el exdirectivo del club vallecaucano, el fútbol moderno exige una alineación clara entre todos los actores que rodean a una institución. Jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas y medios deben apuntar hacia un mismo objetivo para que los resultados acompañen el proyecto deportivo.

Según su visión, cuando ese equilibrio se rompe, el rendimiento del equipo suele resentirse. Por esa razón, Caicedo considera que la crisis actual del Deportivo Cali podría tener su origen en dinámicas internas que afectan el ambiente del plantel y terminan reflejándose en el terreno de juego.

MARCO CAICEDO OPINÓ DEL FUTURO DEL CALI! El ex presidente del club habló sobre Dudamel ¿Que piensa de Gamero? ¿Reinaldo Rueda es su favorito?

Los nombres que que le gustan a Caicedo para el banquillo del Cali

En medio del debate sobre el futuro del equipo, Marco Caicedo también habló de posibles alternativas para asumir la dirección técnica del Deportivo Cali tras la salida de Alberto Gamero.

El exdirigente destacó el trabajo del venezolano Rafael Dudamel, quien ya fue campeón con el club y posteriormente logró otro título en el fútbol colombiano con Atlético Bucaramanga. Sin embargo, recordó que el plantel que alcanzó la estrella con Dudamel había sido en buena parte estructurado por Alfredo Arias, técnico al que elogió por su propuesta futbolística basada en posesión de balón, presión alta y transiciones rápidas.

Aun así, Caicedo dejó clara cuál sería su apuesta personal si tuviera la decisión final. Para él, el nombre ideal sería Reinaldo Rueda, entrenador de amplia trayectoria internacional y con fuerte vínculo histórico con la institución.

“Tiene historia, experiencia y además es de los nuestros”, aseguró el exdirectivo al explicar por qué considera que el estratega vallecaucano podría encajar en este momento complejo del equipo.

Empresarios, proyecto deportivo y el papel de la cantera

En medio de las diferentes versiones que circulan alrededor del club, Marco Caicedo también relativizó los rumores sobre una supuesta influencia determinante de empresarios en las decisiones deportivas del Deportivo Cali.

El ex presidente señaló que la participación de representantes y agentes es una realidad presente en toda la industria del fútbol profesional, por lo que no se trata de una situación exclusiva del equipo verdiblanco.

En contraste, resaltó que la actual administración estaría intentando consolidar un proyecto deportivo a largo plazo, con un énfasis importante en el fortalecimiento de las divisiones menores y la formación de jugadores desde la cantera.

Un mes de marzo que puede marcar el destino del Deportivo Cali

Mientras se analiza quién tomará el mando del equipo, el Deportivo Cali enfrenta un calendario que podría definir gran parte de su futuro en la Liga BetPlay. Pese a la fuerte inversión realizada durante el reciente mercado de fichajes, pocos imaginaban que el club viviría un momento tan complicado como el actual.

La derrota en casa frente a Once Caldas terminó precipitando la salida de Alberto Gamero, y al mismo tiempo reactivó las preocupaciones alrededor del tema del descenso, un fantasma que vuelve a rondar al conjunto azucarero.

El equipo, que no participa en competiciones internacionales durante este semestre, estaba llamado a ser uno de los protagonistas del campeonato. Sin embargo, los resultados han obligado a replantear los objetivos y a pensar ahora en la necesidad urgente de asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol colombiano.

Partidos decisivos en la lucha por la permanencia

El calendario del mes de marzo aparece como un tramo determinante para el Deportivo Cali. Lo que suceda en estas semanas podría aliviar la presión que rodea al club o, por el contrario, confirmar un escenario cada vez más preocupante.

El primer reto será la visita a Cúcuta Deportivo, un partido que muchos consideran una auténtica batalla directa por la permanencia. En este tipo de duelos, cada punto adquiere un valor enorme dentro de la tabla del promedio.

Posteriormente, el equipo recibirá a Independiente Santa Fe, que también busca recuperar terreno antes de iniciar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Más adelante llegará otro compromiso clave frente a Alianza, rival directo en la pelea por evitar los últimos lugares de la clasificación del descenso.

El cierre del mes está programado con el enfrentamiento ante Deportivo Pereira, duelo que podría disputarse ya cerca del final de la jornada 14 de la Liga BetPlay. Para ese momento, el panorama del club podría ser muy distinto dependiendo de los resultados obtenidos en esta serie de partidos cruciales.

En medio de la incertidumbre institucional y deportiva, en el entorno del Deportivo Cali existe la esperanza de que la llegada de un nuevo entrenador genere el “sacudón” que el plantel necesita. La competencia interna entre los jugadores y un cambio de ambiente podrían convertirse en el punto de partida para intentar revertir una temporada que, por ahora, se presenta llena de desafíos.