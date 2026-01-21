Durante más de una década, Deportivo Cali ha jugado de manera ininterrumpida sus partidos como local en su propio estadio. Por eso, la aparición oficial del nombre del Pascual Guerrero en un trámite administrativo del club llamó la atención de hinchas, periodistas y seguidores del fútbol colombiano. No se trató de un anuncio deportivo ni de un cambio de sede, pero sí de una decisión que generó preguntas.

La solicitud, confirmada por autoridades distritales, tiene un trasfondo reglamentario y preventivo que explica por qué el club decidió actuar ahora. En medio del inicio de una nueva temporada y con el proceso institucional en marcha, Deportivo Cali dio un paso que busca garantizar operatividad y cumplimiento normativo en todas las competencias oficiales.

¿Cuál es la solicitud oficial que hizo el Deportivo Cali sobre el estadio Pascual Guerrero?

El club verdiblanco elevó un oficio formal ante la Secretaría del Deporte y la Recreación Distrital de Cali solicitando que el estadio Pascual Guerrero sea registrado como escenario alterno para disputar partidos oficiales organizados por la Dimayor, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Es importante aclarar que esta solicitud no implica que el Deportivo Cali vaya a abandonar su estadio ni que exista una mudanza inmediata. Se trata de un requerimiento administrativo que todos los clubes profesionales deben cumplir según el reglamento vigente en el fútbol colombiano.

El reglamento de Dimayor y la obligación del estadio alterno

La normativa establece que los equipos profesionales deben contar con un estadio principal y al menos un estadio alterno debidamente registrado. Esto permite garantizar que, ante cualquier eventualidad, los partidos puedan disputarse sin afectar el calendario ni la organización de los torneos.

Las razones para activar un escenario alterno pueden ser múltiples:

Mantenimiento del estadio principal

Eventos masivos previamente programados

Sanciones administrativas

Problemas logísticos o de seguridad

Condiciones climáticas extremas

Aunque el Deportivo Cali no ha tenido inconvenientes recientes con su sede habitual, el cumplimiento de esta exigencia es obligatorio y no depende de una contingencia puntual.

¿Por qué aparece ahora el Pascual Guerrero en los planes de Deportivo Cali?

La mención del Pascual Guerrero responde a su condición de escenario certificado, con experiencia en torneos profesionales, infraestructura adecuada y disponibilidad para competencias de alto nivel. Al tratarse del estadio más representativo de la ciudad, cumple con todos los requisitos exigidos por la Dimayor.

Además, el club decidió incluirlo como alternativa tanto para el equipo masculino como el femenino, lo que refuerza la planificación integral de sus competencias oficiales y evita trámites separados más adelante.

Lo que dijo la Secretaría del Deporte de Cali

El secretario Alexander Camacho confirmó públicamente la recepción del oficio y explicó el estado actual del proceso. Según detalló, hasta el momento se trata únicamente de la solicitud formal, sin que exista una autorización definitiva o un anuncio operativo inmediato.

Camacho también señaló que habrá una reunión posterior con el club para conocer con mayor profundidad las razones específicas, el alcance de la propuesta y los detalles logísticos que se pondrían sobre la mesa en caso de ser necesario activar el escenario alterno.

¿Significa que Deportivo Cali jugará en el Pascual Guerrero?

No. Ese es uno de los puntos clave que conviene aclarar. Registrar el Pascual Guerrero como estadio alterno no implica automáticamente que el equipo vaya a jugar allí. Es una medida preventiva y reglamentaria.

El estadio del cuadro verdiblancocontinúa siendo el escenario principal del Deportivo Cali. La solicitud no modifica esa condición ni altera la planificación deportiva del club en el corto plazo.

Un movimiento administrativo en medio de un proceso institucional

La solicitud se da en un momento particular para el Deportivo Cali, que atraviesa una etapa de reorganización institucional y de fortalecimiento de su estructura administrativa. En ese contexto, cumplir con todos los requisitos reglamentarios cobra especial relevancia.

Registrar un estadio alterno evita contratiempos futuros, reduce riesgos logísticos y le permite al club concentrarse en lo deportivo sin imprevistos que puedan afectar su participación en los torneos.

Por qué este trámite generó sorpresa entre los hinchas de Deportivo Cali

La sorpresa no radica en el contenido de la solicitud, sino en el contexto. Después de 11 años jugando exclusivamente en su propio estadio, cualquier mención oficial del Pascual Guerrero asociada al Deportivo Cali genera interpretaciones y especulación.

Sin embargo, al analizar el fondo del asunto, queda claro que se trata de un paso lógico, previsto por reglamento y alineado con una gestión preventiva más que con una urgencia deportiva.

Un mensaje de orden y previsión

Lejos de ser una señal de alarma, la solicitud puede leerse como un mensaje de planificación y cumplimiento. El Deportivo Cali se anticipa a posibles escenarios y deja todo listo para responder ante cualquier eventualidad sin improvisaciones.

En el fútbol profesional, este tipo de decisiones administrativas suelen pasar desapercibidas, pero son clave para garantizar estabilidad operativa a lo largo de la temporada.