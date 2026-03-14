Dayro Moreno sigue escribiendo capítulos memorables en el fútbol colombiano. A sus 40 años, el delantero de Once Caldas no solo continúa vigente en la Liga BetPlay, sino que también domina la tabla de goleadores del campeonato. Su rendimiento en la temporada 2026 confirma que su instinto goleador permanece intacto.

En la Fecha 11 del torneo, Dayro volvió a marcar en la contundente victoria de Once Caldas sobre Deportivo Pasto (4-2). Ese tanto le permitió alcanzar una cifra impresionante: 8 goles en 11 partidos disputados en el campeonato. Con ese registro, el delantero lidera la tabla de goleadores y sigue ampliando marcas históricas tanto con el club de Manizales como en el fútbol colombiano.

Dayro Moreno goleador de la Liga BetPlay 2026 con Once Caldas

El gol ante Deportivo Pasto ratificó el extraordinario momento que vive Dayro Moreno en la Liga BetPlay. Con 8 anotaciones en 11 encuentros, el delantero se posiciona como el máximo goleador del campeonato colombiano.

Este rendimiento resulta aún más llamativo por la edad del atacante. Mientras muchos futbolistas ya se han retirado a los 40 años, Dayro continúa siendo determinante en el frente de ataque del Once Caldas.

Su presencia en el área rival, su capacidad para anticipar jugadas y su precisión en la definición lo mantienen como uno de los delanteros más peligrosos del torneo.

Los goles de Dayro Moreno en la Liga BetPlay 2026

Las 8 anotaciones del delantero en el campeonato reflejan su regularidad y su capacidad para marcar ante distintos rivales. Los goles de Dayro Moreno en la Liga BetPlay 2026 se distribuyen así:

Dos goles ante Cúcuta Deportivo

Un gol ante Jaguares

Dos goles ante Fortaleza

Un gol ante Boyacá Chicó

Un gol ante Deportivo Cali

Un gol ante Deportivo Pasto

Un dato llamativo es que el delantero ha marcado en los últimos 4 partidos de manera consecutiva, una racha que confirma su gran momento goleador. Cada anotación ha sido fundamental para el rendimiento del Once Caldas en el campeonato, consolidándolo como el referente ofensivo del equipo.

Dayro Moreno aumenta su récord como goleador histórico de Once Caldas

El gol más reciente también tuvo impacto directo en la historia del club. Con esa anotación, Dayro Moreno alcanzó 174 goles con la camiseta de Once Caldas, ampliando su registro como el máximo goleador histórico del equipo.

Este récord ya lo había conseguido anteriormente, pero cada nuevo gol aumenta la diferencia frente a otros atacantes que han pasado por el club. La relación entre Dayro Moreno y Once Caldas es una de las más significativas del fútbol colombiano. A lo largo de distintas etapas de su carrera, el delantero regresó al equipo de Manizales para seguir marcando goles y consolidar su legado.

Dayro Moreno es el futbolista colombiano con más goles en la historia

Además del récord en Once Caldas, Dayro Moreno continúa ampliando otra marca histórica: la del futbolista colombiano con más goles en la historia del fútbol profesional. Con su anotación ante Deportivo Pasto, el delantero llegó a 381 goles en su carrera, cifra que lo mantiene como el máximo goleador colombiano en registros históricos.

Este total incluye goles anotados en el fútbol colombiano y en ligas internacionales donde jugó durante su carrera. Su capacidad goleadora ha sido constante a lo largo de los años, permitiéndole superar a varios delanteros históricos del país.

Dayro Moreno a los 40 años: vigencia y liderazgo en Once Caldas

Uno de los aspectos más impresionantes de su presente es que lo logra a los 40 años. A esa edad, Dayro Moreno sigue siendo titular, goleador y líder ofensivo del Once Caldas.

Su experiencia le permite interpretar mejor los partidos, ubicarse con inteligencia en el área y aprovechar cada oportunidad de gol. Además, su presencia genera respeto entre los defensores rivales.

El delantero también cumple un rol importante dentro del vestuario. Su trayectoria y liderazgo aportan experiencia a un plantel que combina juventud y futbolistas con recorrido en el fútbol colombiano.

Dayro Moreno y una carrera que sigue escribiendo récords

La trayectoria del delantero colombiano está marcada por goles y registros históricos. Desde sus primeras etapas en Once Caldas hasta sus pasos por clubes del fútbol colombiano e internacional, Dayro siempre ha sido un delantero determinante.

Hoy, con 381 goles en su carrera y 174 con Once Caldas, continúa ampliando marcas que lo colocan entre los atacantes más importantes en la historia del fútbol colombiano. En la Liga BetPlay 2026 sigue liderando la tabla de goleadores y demostrando que su olfato goleador no tiene fecha de vencimiento. Cada nuevo gol confirma que Dayro Moreno, incluso a los 40 años, sigue siendo uno de los protagonistas del campeonato.