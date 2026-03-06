La eliminación de Atlético Nacional a manos de Millonarios FC en la Copa Sudamericana dejó múltiples heridas abiertas en el club verdolaga. Una de ellas, quizás la más sensible en el plano emocional, tiene nombre propio: David Ospina. El histórico arquero y capitán del equipo volvió a quedar en el centro de las críticas tras una noche muy difícil en el Atanasio Girardot, donde los goles recibidos reactivaron un debate que lleva tiempo creciendo entre la hinchada.

Durante años, el guardameta antioqueño ha sido sinónimo de jerarquía, liderazgo y trayectoria internacional. Sin embargo, lo ocurrido en el duelo más importante del año para Nacional frente a su rival directo terminó por encender con más fuerza una discusión que ya estaba instalada: para muchos aficionados, el ciclo del arquero con el club llegó a su punto final.

Dos acciones que reavivaron el debate

En el compromiso frente al conjunto embajador, dos jugadas específicas terminaron marcando la noche del capitán verdolaga.

La primera, cuando el delantero argentino Rodrigo Contreras sorprendió con un remate desde antes de la mitad del campo que terminó en el fondo de la red. La anotación fue, en gran medida, mérito del atacante azul por su visión y ejecución. Sin embargo, también dejó la sensación de que el retroceso del arquero no tuvo la velocidad ni la potencia de reacción que exige hoy el fútbol moderno para ese tipo de acciones.

El tercer gol del visitante, nuevamente obra de Contreras, también alimentó las críticas para el meta paisa. El atacante argentino definió con precisión y bien ajustado al palo izquierdo, pero la imagen que quedó en la jugada fue la de un arquero que tarda en reaccionar y queda prácticamente “atornillado” al piso ante el remate. Para muchos seguidores del club, esa acción reflejó una falta de respuesta que contrasta con el perfil atlético que hoy se exige a los porteros de élite.

Un ambiente que cambió radicalmente

Hasta hace poco, las críticas hacia David Ospina convivían con un respeto evidente por su trayectoria. No era extraño escuchar cuestionamientos aislados, pero la figura del capitán seguía protegida por su historia en el club, su liderazgo en el vestuario y su extensa carrera internacional.

La eliminación continental cambió ese escenario.

En redes sociales, la reacción de los aficionados de Nacional fue inmediata. Los comentarios y debates crecieron durante toda la noche y la mañana siguiente, y en un porcentaje muy alto coincidieron en una idea: el arco del equipo debería iniciar una nueva etapa.

Ese ambiente anticipa que el regreso del equipo al Atanasio Girardot podría venir acompañado de un clima más tenso para el arquero, donde el tradicional respaldo de la tribuna podría transformarse en silbidos o reproches si el rendimiento no mejora.

El factor Kevin Cataño: la presión que crece

A todo este escenario se suma un elemento adicional que aumenta la presión sobre el capitán verdolaga.

Hace apenas unos meses, Atlético Nacional realizó una de sus apuestas estratégicas más importantes en el mercado al fichar al joven arquero Kevin Cataño, de 22 años. Con un biotipo imponente de 1,99 metros y un rendimiento destacado en el fútbol de ascenso colombiano, el guardameta fue considerado por varios clubes del país como uno de los proyectos más prometedores del arco nacional.

El conjunto verdolaga ganó esa carrera por su fichaje y desde entonces muchos hinchas han pedido su debut.

Tras la eliminación ante Millonarios, ese reclamo tomó aún más fuerza. Para una parte importante de la afición, el momento ideal para iniciar el relevo generacional habría llegado.

El dilema con la Selección Colombia

Sin embargo, la situación no es tan sencilla para el club.

David Ospina está a pocos meses de disputar lo que sería su tercer Mundial con la Selección Colombia, y el entrenador Néstor Lorenzo habría transmitido al arquero que su presencia en la lista final depende, en gran medida, de que mantenga continuidad en competencia.

Ese contexto coloca a Atlético Nacional ante una decisión delicada. Por un lado, la presión de la hinchada para abrir paso a un nuevo ciclo en el arco; por el otro, el respeto institucional hacia uno de los referentes más importantes del fútbol colombiano y su deseo de cerrar la carrera participando en otra Copa del Mundo.

Un conflicto que apenas comienza

El resultado de la noche del miércoles ante Millonarios dejó más que una eliminación deportiva. También abrió un escenario complejo dentro del entorno verdolaga.

Por primera vez en mucho tiempo, la relación entre la tribuna y su capitán parece entrar en una zona de tensión real. El respeto por la carrera de David Ospina sigue intacto, pero el fútbol rara vez concede demasiado tiempo cuando los resultados no acompañan.

La derrota en Copa Sudamericana cambió el clima alrededor del club y dejó sobre la mesa un debate inevitable: si el arco de Atlético Nacional debe seguir en manos de su histórico capitán o si llegó el momento de iniciar una nueva etapa.

Para muchos hinchas, esa decisión ya no admite más espera.