La noche de este sábado en el estadio Atanasio Girardot será testigo de una nueva edición del gran Súper Clásico del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). Se enfrentan los dos equipos más laureados del país: Atlético Nacional, que busca reencontrarse con la victoria con el respaldo de su afición, y Millonarios FC, que llega con la urgencia de sumar tres puntos para acercarse al grupo de los ocho clasificados.
Nacional vs Millonarios: horario, canales TV y señales abiertas HOY
- Partido: Atlético Nacional vs Millonarios
- Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025
- Hora: 8:30 p.m.
- Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 13
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: Diego Ulloa Angulo
- Televisión: Win Sports + Fútbol
- Streaming: Win Sports Play
Atlético Nacional busca un triunfo que lo acerque a la cima
El cuadro verdolaga llega a este compromiso en la quinta posición de la tabla con 20 puntos. Una victoria lo pondría más cerca de los puestos de liderato y, de paso, le permitiría darle un golpe anímico a los Embajadores.
En esta ocasión, Atlético Nacional contará con sus mejores jugadores, incluido Marino Hinestroza, quien vuelve a la convocatoria tras dos fechas de ausencia y tiene grandes opciones de ser inicialista. El equipo dirigido por Diego Arias viene de conseguir un triunfo agónico en Santa Marta contra el Unión Magdalena.
Millonarios necesita ganar para acercarse a los ocho
La situación de Millonarios FC es más apremiante. El equipo azul marcha en la casilla 13 con 14 puntos, lo que lo obliga a ganar en Medellín para acercarse a la zona de clasificación.
El técnico Hernán Torres no podrá contar con Jorge Arias, sancionado por acumulación de amarillas. En su lugar jugará Nicolás Giraldo, ya que Danovis Banguero no alcanzó a recuperarse físicamente. Además, Álex Castro quedó descartado por una molestia, por lo que el puesto en la banda lo disputarán Cristian Cañozales o Edwin Mosquera, ambos con un rendimiento discreto en lo que va del campeonato.
Cabe recordar que la última vez que estos equipos se enfrentaron en el Atanasio Girardot fue el 16 de junio de este año, cuando Millonarios sorprendió con un triunfo 0-1 gracias a un gol de Radamel Falcao García.