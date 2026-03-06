La eliminación de Atlético Nacional en la Copa Sudamericana perdiendo con Millonarios dejó un impacto inmediato en el entorno del club. El 1-3 sufrido en el Atanasio Girardot, en una eliminatoria a partido único, no solo significó el final del camino internacional en 2026, sino también abrió un debate inevitable sobre el futuro del entrenador Diego Arias.

En las horas posteriores al partido comenzaron a multiplicarse las preguntas. ¿Seguirá Arias en el cargo? ¿Habrá cambios en el banquillo? La incertidumbre llevó a que el club emitiera una comunicación oficial mientras desde el periodismo surgían versiones sobre el futuro del proceso deportivo. En ese contexto, Atlético Nacional tomó una decisión que empieza a marcar el rumbo del equipo para lo que resta de la temporada.

Atlético Nacional eliminado de la Sudamericana y el impacto en el proyecto

La derrota frente a Millonarios representó uno de los golpes deportivos más duros del año para el club. Nacional llegaba al partido con la expectativa de avanzar en el torneo continental y mantener presencia internacional.

La eliminación cambia el panorama del calendario. Sin competencias Conmebol por delante, el equipo deberá concentrarse en los torneos locales. Pero más allá del aspecto deportivo, el resultado generó cuestionamientos sobre el proceso que lidera Diego Arias. En clubes de la dimensión de Atlético Nacional, las derrotas internacionales suelen desencadenar evaluaciones profundas.

La comunicación de Atlético Nacional sobre Diego Arias

Ante la avalancha de consultas, el Departamento de Comunicaciones del club emitió un mensaje público para los medios.

“Antes que nada agradecer a los medios que nos acompañaron ayer, también a los que no, pero que igual amplifican de manera respetuosa nuestra información. Nos han estado consultando sobre el futuro de nuestro director técnico. Si se produce alguna noticia al respecto no duden que se las comunicaremos de manera inmediata. Gracias”.

El comunicado evitó confirmar decisiones concretas, pero evidenció que el tema estaba siendo analizado internamente.

La versión periodística sobre el futuro de Diego Arias en Atlético Nacional

Mientras el club mantenía cautela en su mensaje oficial, surgió una versión periodística que apuntó a una decisión ya tomada. Según el periodista Pipe Sierra, Atlético Nacional estaría buscando nuevo entrenador. La información señala que el club habría decidido que Diego Arias no continuará al frente del primer equipo.

Sin embargo, su salida no sería inmediata. El cambio dependería del momento en que se concrete la llegada del reemplazante.

El plan del club verdolaga: transición hasta encontrar nuevo entrenador

De acuerdo con esa versión, el club trabaja en la contratación de un nuevo técnico. Mientras se define el reemplazo, Diego Arias seguiría al frente del equipo. La idea es mantener estabilidad deportiva durante el proceso de búsqueda. Una vez se confirme el nuevo entrenador, Arias dejaría el cargo. Este modelo de transición permitiría al club evitar decisiones apresuradas en medio de la temporada.

La misma información señala que la institución evalúa la posibilidad de ofrecerle a Arias otro rol dentro del club. Su continuidad en la estructura dependería también del deseo del propio entrenador. Arias es una figura cercana al proyecto institucional y su experiencia podría ser útil en otras áreas. El escenario aún está abierto y sujeto a conversaciones internas.

Los números de Atlético Nacional con Diego Arias como DT

Más allá de la eliminación internacional, el balance estadístico del entrenador presenta cifras positivas. Desde su llegada al cargo, el cuadro verdolaga jugó 29 partidos con el siguiente registro:

17 victorias

6 empates

6 derrotas

El rendimiento promedio alcanza el 65,5%, una cifra competitiva en el contexto del fútbol colombiano. Los números muestran que el proceso tuvo resultados importantes, aunque la eliminación en Sudamericana marcó un punto de inflexión.

El contexto institucional en la búsqueda de un nuevo técnico

Atlético Nacional suele tomar decisiones estratégicas con cuidado cuando se trata del banquillo. La historia del club muestra que los cambios de entrenador suelen estar ligados a proyectos deportivos definidos. Por eso, la búsqueda del reemplazante de Arias no se realizará de forma improvisada. El club evaluará perfiles que encajen con su identidad futbolística. La elección del nuevo técnico marcará el rumbo del equipo en los próximos torneos.

La eliminación ante Millonarios generó frustración entre los aficionados, pero también expectativa por el siguiente paso del club. Los hinchas esperan que la dirigencia tome decisiones que devuelvan al equipo al protagonismo internacional. Mientras tanto, el proceso con Diego Arias entra en una etapa de transición, con el club analizando cuidadosamente el camino a seguir para el banquillo de Atlético Nacional.