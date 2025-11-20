El clásico del Fútbol Profesional Colombiano regresa con intensidad: Atlético Nacional y América de Cali se verán las caras por tercera vez en menos de un mes, después de una semifinal de Copa BetPlay dominada por los Verdolagas con un 6-3 global. Ahora, el duelo abre los Cuadrangulares de la Liga BetPlay pare ellos, con un Nacional confiado en repetir la dosis y un América que llega con ajustes para evitar otro golpe.

Nacional vs América: horario, señales abiertas y streaming para ver HOY EN VIVO

Partido: Atlético Nacional vs América

Atlético Nacional vs América Fecha: Jueves 20 de noviembre de 2025

Jueves 20 de noviembre de 2025 Hora: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Evento: Cuadrangulares Liga BetPlay – Jornada 1

Cuadrangulares Liga BetPlay – Jornada 1 Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Carlos Ortega Jaimes

Carlos Ortega Jaimes Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

El arranque del grupo más bravo del torneo

Atlético Nacional y América de Cali abren su camino en el Grupo A, una zona catalogada como el grupo más exigente, donde ya compiten Junior e Independiente Medellín. El equipo paisa llega con impulso: está clasificado a la final de la Copa BetPlay, precisamente después de eliminar a los escarlatas con autoridad, y encara la Liga con el ánimo a tope, pese a haber cerrado el “todos contra todos” con una caída en Barranquilla usando nómina mixta.

América, por su parte, arriba desde un contexto muy distinto. Su fase regular en Liga fue irregular, con una remontada final que le permitió meterse octavo con 29 puntos. El conjunto de David González sigue procesando el golpe de la eliminación en Copa y la goleada sufrida ante Medellín, también en el Atanasio, escenario que vuelve a encontrar este jueves. Aun así, la consigna es clara: iniciar desde cero.

El último duelo liguero entre ambos fue el 24 de agosto en el Pascual Guerrero, con empate 1-1 gracias a los tantos de Alfredo Morelos y Luis Ramos.

El peso económico de las plantillas

En la previa, uno de los temas que más comentarios genera es la diferencia económica entre las nóminas. Según cifras de Transfermarkt, Atlético Nacional posee un valor de 23.5 millones de euros, superando a una América de Cali tasada en 17.7 millones. Una brecha cercana a los seis millones que, para muchos aficionados, podría influir en el desarrollo del juego.

En los Verdolagas, el jugador más valioso es Marino Hinestroza con 5.5 millones de euros, seguido de Alfredo Morelos y Jorman Campuzano, ambos en 2 millones.

En los Diablos Rojos, el más costoso es Dylan Borrero con 2.5 millones, aunque su presencia está en duda por molestias físicas. Jhon Murillo y Josen Escobar comparten el segundo escalón del valor del plantel con 1.5 millones cada uno.

Historial reciente en fases semifinales de Liga