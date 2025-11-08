Atlético Nacional vivirá una auténtica fiesta con su gente este sábado en el estadio Atanasio Girardot. Se espera un lleno para acompañar el gran momento del equipo, que tras dos meses de altibajos ha recuperado su mejor versión y la conexión con su hinchada. El cuadro Verdolaga llega a la recta final de la Liga BetPlay 2025-II en excelente forma y buscará ante Águilas Doradas un triunfo que lo devuelva al primer lugar de la tabla.

Nacional vs Águilas de Rionegro: señales de Televisión y transmisiones por Streaming HOY

Partido: Atlético Nacional vs Águilas Doradas

Atlético Nacional vs Águilas Doradas Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025

Sábado 8 de noviembre de 2025 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 19

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 19 Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Jhon Ospina Londoño

Jhon Ospina Londoño Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Nacional busca el liderato ante su gente

El Atlético Nacional llega inspirado y decidido a recuperar el primer lugar del campeonato. Actualmente ocupa la tercera posición con 34 puntos, y una victoria esta noche le permitiría superar a Independiente Medellín, líder parcial con 37 unidades, aunque con menor diferencia de gol.

Bajo el mando de Diego Arias, el equipo antioqueño ha mostrado una evidente mejoría en su rendimiento colectivo, con solidez defensiva y una zona ofensiva que vuelve a ser determinante. El Rey de Copas quiere mantener la inercia ganadora justo antes de los cuadrangulares, donde buscará reafirmarse como el gran favorito al título.

Por su parte, Águilas Doradas atraviesa también un gran presente. El conjunto del oriente antioqueño se ubica en la séptima casilla con 27 puntos, producto de tres victorias consecutivas que lo dejaron a las puertas de la clasificación. Un triunfo en el Atanasio sellaría su paso a las semifinales y ratificaría su buen semestre.

Fiesta total en el Día del Hincha Verdolaga

Este sábado, desde el mediodía, Medellín vive el Día del Hincha Verdolaga, una jornada de celebración que congrega a miles de seguidores alrededor del estadio Atanasio Girardot.

El evento cuenta con actividades, shows musicales y homenajes a tres grandes ídolos del club: Giovanni Moreno, Dorlan Pabón y Jéfferson Duque, quienes dejaron una huella imborrable en la historia reciente del Rey de Copas.

Durante la festividad se vivirá un momento especial liderado por uno de los patrocinadores principales del club, Auteco TVS, que preparó una sorpresa inédita: los nombres de varios hinchas estarán inmortalizados en las camisetas del equipo, simbolizando la unión entre la marca, el club y la afición.

“Ser patrocinador es más que tener un logo: es conectar con la emoción de toda una nación”, expresó Valeria Domínguez Martínez, jefa de Mercadeo de TVS. “En esta ocasión quisimos devolverles algo de todo lo que ellos nos dan”, añadió.

Nacional vs Águilas: Posibles formaciones

Atlético Nacional:

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Camilo Cándido; Jorman Campuzano, Matheus Uribe; Edwin Cardona, Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Alfredo Morelos.

Director Técnico: Diego Arias.

Águilas Doradas:

Wuilker Faríñez; Mateo Puerta, Gabriel Cadavid, Hernán Lópes, Javier Mena; Jean Pineda, Frank Lozano; Jorge Obregón, Johan Caballero, Matías Ramírez y Wilson Morelo.

Director Técnico: Jonathan Risueño.