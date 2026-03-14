La salida de Aldair Quintana dejó un vacío enorme en Atlético Bucaramanga. El guardameta de 31 años no solo se había consolidado como una de las figuras del equipo, sino que en muy poco tiempo logró convertirse en uno de los arqueros más influyentes en la historia reciente del club santandereano.

Su papel fue determinante en el histórico título de la Liga BetPlay obtenido en junio de 2024, un logro que quedó grabado en la memoria del hincha Leopardo. Por eso, su salida hacia Independiente del Valle de Ecuador tomó por sorpresa tanto a los aficionados como al entorno del equipo.

La transferencia se concretó de manera repentina luego de que el propio jugador ejecutara su cláusula de rescisión, valorada en 350.000 dólares, lo que obligó a la dirigencia del conjunto santandereano a reaccionar con rapidez para reorganizar la portería.

La decisión inmediata de Leonel Álvarez para la portería

Ante la inesperada situación, el cuerpo técnico encabezado por Leonel Álvarez se reunió con la dirigencia del club para evaluar el panorama y tomar una decisión inmediata.

El entrenador fue claro ante el presidente Óscar Álvarez y los directivos: de momento, la responsabilidad bajo los tres palos recaerá en Luis Erney Vásquez, quien hasta ahora venía desempeñándose como arquero suplente.

El guardameta vallecaucano ha trabajado durante meses esperando una oportunidad y, según el criterio del técnico antioqueño, el momento de asumir el protagonismo finalmente llegó.

La postura del entrenador se basa en la confianza que ha desarrollado en el portero durante los entrenamientos y en la necesidad de mantener estabilidad en medio de un calendario exigente dentro de la Liga BetPlay.

Por ahora, el plan del cuerpo técnico es cerrar el primer semestre con Vásquez como titular, evitando decisiones apresuradas en un mercado de fichajes que se encuentra prácticamente cerrado en gran parte del continente.

El plan del club para el segundo semestre

Aunque el equipo confía en Luis Erney Vásquez para lo que resta del campeonato, tanto la dirigencia como el cuerpo técnico coinciden en que será necesario reforzar la posición de arquero de cara al segundo semestre.

La reglamentación de la Dimayor aún permite una pequeña ventana para inscribir jugadores libres, pero la realidad del mercado complica la posibilidad de encontrar en este momento un guardameta que reúna todas las condiciones deportivas y contractuales que busca el club.

Por eso, la estrategia actual del equipo consiste en evaluar opciones con calma, analizar el mercado y preparar una incorporación de peso para la segunda mitad del año.

Dentro de ese análisis ya aparecieron varios nombres en la carpeta de los directivos, algunos de ellos con sondeos preliminares para conocer su situación contractual y sus pretensiones económicas.

El arquero que más seduce a Leonel Álvarez

Entre las alternativas que analiza Atlético Bucaramanga, hay un nombre que genera especial interés dentro del cuerpo técnico.

Se trata del portero mexicano Miguel Ortega, actual guardameta de Llaneros FC. El arquero de 30 años llegó a Colombia hace ocho meses y rápidamente llamó la atención por su rendimiento.

Durante su primera campaña con el club de Villavicencio fue una pieza clave para mantener la categoría en la primera división del fútbol colombiano. Su liderazgo, manejo de los tiempos del partido y seguridad bajo los tres palos han sido aspectos muy valorados por el entrenador de Bucaramanga.

El contrato del portero en la capital del Meta termina dentro de cuatro meses, y aunque Llaneros FC ya le ofreció una renovación, el jugador ha preferido esperar antes de tomar una decisión definitiva.

Esa pausa en las negociaciones ha despertado el interés de varios clubes del país. Incluso, desde hace algún tiempo circula el rumor de que Atlético Nacional lo tiene en su radar como una posible alternativa para reemplazar al histórico David Ospina, en caso de que el experimentado arquero decida cerrar su carrera profesional.

En Bucaramanga, según ha trascendido en la prensa local, este sería el nombre que más seduce a Leonel Álvarez, y las primeras gestiones para intentar incorporarlo ya habrían comenzado.

Alejandro Rodríguez, otra opción dentro del fútbol colombiano

Otro de los nombres que aparece en la lista de posibles refuerzos es el de Alejandro Rodríguez, actual arquero del Deportivo Cali.

El guardameta de 25 años ha alternado durante las últimas temporadas entre titularidad y suplencia en el conjunto azucarero, aunque en la actualidad ocupa el segundo lugar en la rotación detrás del portero peruano Pedro Gallese.

A pesar de esa situación, cada vez que ha tenido oportunidad de jugar ha mostrado condiciones que no han pasado desapercibidas para varios equipos del fútbol colombiano.

Rodríguez incluso estuvo cerca de cambiar de club a comienzos de este año. Durante la pretemporada de enero alcanzó un acuerdo para jugar a préstamo en Deportivo Pereira, pero el movimiento no pudo concretarse debido a que los avales administrativos para inscribir al jugador no fueron posible en ese momento debido a las dificultades financieras del elenco Matecaña.

Ante esa situación, el arquero regresó a Deportivo Cali, donde continúa trabajando mientras busca mayor continuidad deportiva.

Aunque a Leonel Álvarez le gustan sus condiciones técnicas, existe un factor que juega en su contra dentro del análisis del cuerpo técnico: su edad.

El entrenador del conjunto santandereano suele priorizar porteros con mayor recorrido, preferiblemente cercanos a los 30 años, un perfil que considera más acorde con las exigencias del puesto.

Dos opciones internacionales que quedaron en pausa

Además de las alternativas dentro del fútbol colombiano, Atlético Bucaramanga también exploró opciones en el mercado internacional.

En ese contexto surgieron los nombres de Kevin Armesto y Federico Barrios, dos arqueros que actualmente se encuentran en condición de jugadores libres.

Armesto, de 28 años, finalizó recientemente su contrato con el CD Eldense de España, mientras que Barrios, de 29, terminó su vínculo con el Botev Vratsa del fútbol búlgaro.

Durante algunas horas sus nombres tomaron fuerza como posibles refuerzos inmediatos para el conjunto santandereano. Sin embargo, esa opción perdió impulso rápidamente dentro del análisis deportivo.

Por ahora, ambos arqueros quedaron descartados para una incorporación inmediata, aunque no se descarta que sus nombres vuelvan a aparecer en la agenda del club cuando se abra nuevamente el mercado de transferencias.

Un desafío complejo tras la salida de un referente

Reemplazar a Aldair Quintana no será una tarea sencilla para Atlético Bucaramanga.

El arquero no solo dejó una huella deportiva importante dentro del club, sino también una conexión muy especial con la hinchada y con toda la ciudad.

En poco tiempo se convirtió en un símbolo del equipo y en una figura clave dentro del plantel que conquistó el histórico campeonato de la Liga BetPlay en 2024.

Ahora, el reto del club será encontrar un guardameta capaz de asumir ese rol dentro del proyecto deportivo.

Mientras tanto, Luis Erney Vásquez tendrá la oportunidad de demostrar que está preparado para asumir la responsabilidad bajo los tres palos y defender el arco Leopardo en una etapa de transición que marcará el futuro inmediato del equipo.