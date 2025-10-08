El Deportivo Independiente Medellín y las Águilas Doradas de Rionegro disputarán este miércoles 8 de octubre de 2025 el partido aplazado de la jornada 12 de la Liga BetPlay Dimayor, compromiso que se había suspendido por inconvenientes logísticos en el estadio Alberto Grisales. Finalmente, el duelo se llevará a cabo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado, donde el DIM buscará una victoria que le permita recuperar el liderato, mientras que el equipo dorado intentará sumar para salir de la irregularidad que ha marcado su campaña.

Rionegro Águilas vs Independiente Medellín: horarios, canales y transmisiones HOY

Partido: Águilas Doradas vs Medellín

Águilas Doradas vs Medellín Fecha: Miércoles 8 de octubre de 2025

Miércoles 8 de octubre de 2025 Hora: 3:30 p.m.

3:30 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Aplazado Jornada 12

Liga BetPlay Dimayor – Aplazado Jornada 12 Estadio: Polideportivo Sur de Envigado

Polideportivo Sur de Envigado Árbitro: Jonnathan Ortíz Tonguino

Jonnathan Ortíz Tonguino Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Águilas vs Medellín: contexto del partido

El Independiente Medellín llega con el objetivo de consolidarse como uno de los equipos más sólidos del semestre. El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo ha demostrado gran regularidad en condición de visitante, logrando victorias clave en plazas complicadas como Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Palmira e Ibagué. De los seis encuentros que ha disputado fuera del Atanasio Girardot, solo ha perdido uno, ante Boyacá Chicó.

En el otro frente, Águilas Doradas atraviesa una campaña llena de altibajos y se mantiene en la parte baja de la tabla. El conjunto del Oriente antioqueño no ha podido consolidar un estilo de juego estable y apenas suma algunos triunfos aislados en lo que va del torneo.

DIM, cuatro años sin vencer a Águilas de visitante

La última vez que el DIM venció a Águilas Doradas como visitante fue el 14 de marzo de 2021, cuando se impuso 0-2 con anotaciones de Jean Pineda y un autogol de Carlos Ramírez. Desde entonces, el historial favorece al equipo dorado, que ha logrado dos triunfos y dos empates en los últimos cuatro enfrentamientos disputados fuera del Atanasio.

El antecedente más reciente entre ambos se remonta al segundo semestre de 2024, cuando igualaron 1-1 en el estadio Alberto Grisales.

Medellín, visitante en la cancha pero local en la tribuna

Aunque en los registros oficiales el Medellín figura como visitante, el entorno del Polideportivo Sur convertirá el partido en un ambiente casi local para el conjunto rojo. El estadio se encuentra dentro del área metropolitana del Valle de Aburrá, territorio con amplia presencia de hinchas del Poderoso, por lo que se espera una masiva asistencia de aficionados del cuadro paisa.

El volante Halam Loboa anticipó que el grupo llega motivado y enfocado en mantener la racha positiva:

“Venimos trabajando bien. De la mano del profe Restrepo seguimos creciendo y este partido es clave para mantenernos arriba”, señaló el mediocampista antes del compromiso.

Claves de este partido por Liga BetPlay

El DIM tendrá nuevamente en la nómina a jugadores determinantes como Jarlan Barrera, quien ha sido el eje creativo del equipo, y Léider Berrío, máximo asistidor del semestre con tres pases de gol. Por su parte, Águilas Doradas intentará aprovechar su localía circunstancial para reencontrarse con la victoria ante un rival al que no vence desde 2022.

El compromiso en Envigado promete intensidad, emociones y el atractivo de ver al Medellín luchar por el liderato del Clausura 2025 de la Liga BetPlay Dimayor.