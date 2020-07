¿Plan de Florentino con James Rodríguez en Real Madrid?

Zinedine Zidane contó que James Rodríguez no fue convocado al partido de Real Madrid en Bilbao porque él así lo pidió. Y frente a esta situación, la política del club parece clara. El diario Marca revela lo que piensa Florentino Pérez al respecto.

“El Presidente es consciente de que la única solución para James Rodríguez es un traspaso”, asegura la publicación española sobre el presente del futbolista colombiano tras su reciente decisión de no estar disponible para el compromiso de Real Madrid ante Athletic Club.

Y agrega: “El club no se puede permitir que un futbolista solicite no viajar al sentirse mal por no jugar”. Ese habría sido el argumento utilizado por James Rodríguez para pedir no ser convocado al compromiso en Bilbao en un momento en que Real Madrid juega partidos definitivos para ganar LaLiga 2019-20.

Lo que pensaría Florentino Pérez en el caso James Rodríguez

Él fue el Presidente que hizo posible la llegada del colombiano a Real Madrid hace ya 6 años. Después de verlo brillar en Brasil 2014, decidió ir por él. Negoció con AS Mónaco y lo fichó. James Rodríguez es un futbolista de su total agrado y por eso la vez en que se decidió su salida, lo que se negoció fue un préstamo con el Bayern Múnich.

¿Qué hará ahora? La posición cambió y mucho tiene que ver tanto su presente deportivo como la determinación reciente. Así que el Diario Marca asegura: “Florentino Pérez es consciente de que lo va a tener prácticamente que regalar, y más tras estos últimos acontecimientos, pero es que las dos partes no tienen otra salida”.

Así que ya estaría trabajando en ello. Lo que no pasó hace un año cuando llegaron opciones por James Rodríguez y no fueron aceptadas, esta vez sería distinto. “No queda otro remedio que buscarle un destino, ya que su continuidad con Zinedine Zidane se antoja imposible”.

La tabla de LaLiga y lo que viene entre Real Madrid y Barcelona

Pasó la jornada dominical con triunfos de Real Madrid y Barcelona en LaLiga. Así que a 4 fechas del final, la diferencia entre uno y otro sigue siendo de 4 puntos. Habrá disputa hasta el final, tal cual lo ha dicho Zinedine Zidane.