¿Le alcanzará a Falcao para estar con la Selección Colombia?

La alarma encendida por Falcao. De esas que suenan más duro con cada minuto que pasa. Aquellas que advierten algo grave. ¿O un susto tal vez?

Falcao García pasó de un estado de gracia absoluto, con su quinto gol en LaLiga, a una lesión muscular. Todo indica que es eso. O al menos una situación de alerta. Por precaución, pensando en Selección Colombia, fue relevado cuando solo pasaron cinco minutos entre su ingreso al partido, el gol y este problema.

Justo cuando se esperaba a Radamel en esta condición de goleador absoluto, con el mejor promedio de gol de un futbolista por la liga española, sale este problema. La Selección Colombia lo necesitaba más que nunca, dado que el gol le ha sido esquivo al cuadro nacional.

🔄 69’ Substituted on

⚽️ 77’ Scores against Real Madrid

❌ 81’ Goes off injured

Radamel Falcao had an eventful cameo 😳 pic.twitter.com/P5Qq1XmzbG

— Goal (@goal) November 6, 2021