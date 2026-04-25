El FC Barcelona afronta un compromiso clave en LaLiga con la posibilidad de ampliar su ventaja en la cima del campeonato a falta de cinco jornadas. El conjunto azulgrana se desplaza a las afueras de Madrid para enfrentar al Getafe CF, en un duelo que puede marcar el rumbo definitivo del título.

El equipo dirigido por Hansi Flick no llega en su mejor momento en cuanto a disponibilidad de jugadores. A las bajas ya conocidas se suma la de Lamine Yamal, además del cuidado especial con Joao Cancelo tras un golpe reciente, lo que obliga a replantear el once titular para un partido exigente.

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Getafe vs FC Barcelona: canales de televisión y plataformas online HOY EN VIVO

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Barcelona ajusta piezas ante una baja sensible

La semana en el entorno del FC Barcelona estuvo marcada por la lesión de Lamine Yamal. Hansi Flick valoró el rendimiento del joven atacante, destacando su capacidad para competir bajo presión a pesar de su corta edad. También dejó claro que este tipo de situaciones forman parte del crecimiento del futbolista, especialmente al tratarse de su primera lesión muscular.

El entrenador alemán fue enfático al señalar que el equipo debe responder colectivamente ante la ausencia de una de sus figuras. La idea es mantener la solidez del grupo y no depender de individualidades, incluso en un tramo decisivo de la temporada.

Entre las alternativas, nombres como Roony Bardghji ganan protagonismo. Flick resaltó su profesionalismo y preparación, mientras que Alejandro Baldé aparece como una opción tras dejar atrás una lesión, aunque deberá demostrar su estado en los entrenamientos.

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Getafe, un rival incómodo en su casa

El Getafe CF llega en una posición destacada, instalado en zona de Europa League y con aspiraciones reales de pelear por un cupo en la Champions League. El equipo de José Bordalás ha convertido el Coliseum en un escenario complejo para cualquier rival, con un estilo de juego intenso, físico y de pocos espacios.

Se espera un encuentro muy disputado, con el Getafe intentando llevar el ritmo del partido hacia un terreno más cerrado, donde pueda neutralizar el juego ofensivo del líder.

Bordalás destacó el gran momento de su equipo, asegurando que han hecho lo suficiente para no depender de la tabla en esta fase del torneo. La intención es sostener la competitividad y aprovechar cada oportunidad en este cierre de temporada.

Un partido de exigencia máxima para el líder

El contexto sugiere un duelo complicado para el FC Barcelona, que deberá sobreponerse a las bajas en ataque. Aun así, la diferencia de jerarquía sigue siendo un factor determinante.

Aunque el margen es estrecho y el rival exigente, el líder de LaLiga confía en su estructura colectiva para sostener el resultado y evitar tropiezos en un momento clave del campeonato.

Getafe vs FC Barcelona: alineaciones probables

Getafe CF (3-4-1-2):

David Soria; Juan Iglesias, Sebastián Boselli, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Kiko Femenía; Mauro Arambarri, Djené, Luis Milla; Luis Vázquez, Martín Satriano

Entrenador: José Bordalás

FC Barcelona (4-2-3-1):

Joan García; Alejandro Baldé, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Jules Koundé; Pedri, Frenkie de Jong; Fermín López, Dani Olmo, Roony Bardghji; Ferran Torres

Entrenador: Hansi Flick