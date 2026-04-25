El Atlético de Madrid recibe este sábado 25 de abril al Athletic Club en el Riyadh Air Metropolitano por la fecha 32 de LaLiga, en un duelo que llega en un momento de presión para el conjunto colchonero. Tras la caída ante Elche y la derrota en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, el equipo necesita reaccionar para encarar con mejores sensaciones su próximo reto europeo.

Los dirigidos por Diego Simeone ocupan actualmente la cuarta posición, asegurando por ahora el último cupo a la Champions League. Una victoria ante los Leones les permitiría dar un paso casi definitivo hacia la clasificación, en un cierre de temporada donde cada punto empieza a pesar más.

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Un duelo marcado por la tensión competitiva

El partido encuentra al Atlético de Madrid en una fase irregular dentro de la liga. Mientras en el plano internacional mantiene su competitividad, en el torneo local ha mostrado dificultades para sostener resultados, en parte por la cercanía de compromisos decisivos en Europa.

Se espera un encuentro más táctico que vistoso, con dos equipos que podrían priorizar el orden por encima del riesgo. El Atlético podría ceder la iniciativa en ciertos pasajes, aunque el Athletic Club no depende exclusivamente de la posesión para generar peligro.

Bajas y manejo de cargas en el Atlético

El equipo de Simeone llega condicionado por varias ausencias y dudas físicas. Thiago Almada deberá cumplir una fecha de suspensión, mientras que José María Giménez, Ademola Lookman y David Hancko presentan molestias que obligan a administrar sus minutos.

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También está en evaluación la situación de Alexander Sørloth, quien no se encuentra en plenitud física. Aun así, nombres como Koke, Marcos Llorente y Julián Álvarez se perfilan como titulares, incluso con la ida de semifinales de la Champions League en el horizonte.

Antoine Griezmann, en lo que podrían ser sus últimos partidos con el club, también apunta a estar desde el arranque en un encuentro clave.

Athletic, competitivo incluso con ausencias

El Athletic Club tampoco llega completo. Mikel Jauregizar está suspendido y Beñat Prados fuera por lesión, mientras que Aymeric Laporte es duda tras terminar con molestias en su último partido.

Pese a ello, el equipo mantiene su estructura ofensiva. Iñaki Williams y Nico Williams aparecen como piezas clave por las bandas, con Oihan Sancet como enlace y Gorka Guruzeta como referencia en ataque. Un bloque que, incluso con bajas, conserva una idea clara en los metros finales.

Atléti vs Athletic: partido cerrado en el Metropolitano

Todo apunta a un duelo de pocos espacios y escasas oportunidades. El Atlético de Madrid intentará hacerse fuerte en casa, mientras que el Athletic buscará competir desde el orden y aprovechar cualquier error.

La sensación previa es de un partido parejo, donde los detalles pueden marcar la diferencia y en el que ambos equipos medirán fuerzas con la vista también puesta en lo que viene.

Atlético vs Athletic: alineaciones probables

Atlético de Madrid (4-4-2):

Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Lenglet, Ruggeri; Giulinao Simeone, Koke, Marco Llorente, Nicolás González; Antoine Griezmann y Julián Álvarez

Athletic Club (4-2-3-1):

Unai Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Rego; Iñaki Williams, Sancet, Niko Williams; Guruzeta

Entrenador: Ernesto Valverde