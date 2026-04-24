La presión acompaña al Real Madrid en su visita al Benito Villamarín. Obligado a ganar para mantener con vida la lucha por LaLiga, el equipo de Álvaro Arbeloa enfrenta a un Real Betis que se hace fuerte en casa. Eliminado de la Champions League y con poco margen en el torneo doméstico, el conjunto blanco encara un cierre de temporada exigente, donde no sumar de a tres puede ser definitivo.

Betis vs Real Madrid: canales de Televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

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Un Real Madrid con dudas y sin margen

El momento del Real Madrid no es el ideal. Llega con desgaste acumulado, golpeado tras su salida de Europa y con una defensa que ha perdido solidez. A eso se suma un panorama complicado en la enfermería.

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Rodrygo está descartado por lo que resta de la temporada, mientras que Thibaut Courtois aún no regresa, lo que mantiene a Andriy Lunin como titular. También son baja Éder Militão y Arda Güler.

En ataque, el peso recaerá en Vinícius Júnior y Kylian Mbappé, acompañados por un mediocampo de jerarquía con Jude Bellingham, Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Betis, fortaleza en casa y confianza alta

El Real Betis llega con mejores sensaciones. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini mantiene una racha sólida en casa, donde no pierde desde diciembre, y ocupa puestos de clasificación a competiciones europeas.

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Sin necesidad de monopolizar la posesión, el conjunto andaluz sabe competir y aprovechar errores. Tiene variantes ofensivas y un plan claro para este tipo de partidos, donde suele sentirse cómodo.

La buena noticia es el regreso de Antony tras sanción. En contraste, Junior Firpo está descartado, mientras que Diego Llorente y Ángel Ortiz son duda.

Un duelo parejo con tensión en ambas áreas

El contexto anticipa un partido cerrado, con momentos de dominio alterno y opciones en ambas porterías. El Real Madrid necesita imponer su jerarquía, pero el Real Betis tiene argumentos suficientes para complicarlo.

La clave estará en la eficacia y en cómo cada equipo gestione los momentos críticos. Lo que está claro es que el resultado puede tener un impacto directo en la recta final de LaLiga.

Real Betis vs Real Madrid: alineaciones probables

Real Betis (4-4-2):

Valles; Bellerín, Bartra, Natán, Rodríguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernández.

Entrenador: Manuel Pellegrini

Real Madrid (4-4-2):

Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Díaz; Vinícius, Mbappé.

Entrenador: Álvaro Arbeloa