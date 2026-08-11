El futuro de Mykhailo Mudryk vuelve a ocupar un lugar importante en el mercado de fichajes. Después de un largo periodo alejado de la competición por una sanción relacionada con dopaje, el extremo ucraniano recibió autorización para regresar al fútbol profesional y ahora busca el siguiente paso para relanzar una carrera que prometía mucho más cuando aterrizó en Stamford Bridge.

En el Chelsea existe la sensación de que el futbolista necesita continuidad y minutos para recuperar ritmo competitivo. Por ello, la fórmula de una cesión aparece como el escenario más probable para todas las partes involucradas, en una operación que podría definirse antes del cierre del mercado.

Mudryk busca volver a sentirse futbolista

La trayectoria reciente del atacante estuvo marcada por un brusco parón. Considerado una de las grandes promesas del fútbol ucraniano y una apuesta importante del Chelsea, Mudryk vio interrumpida su progresión después de un positivo en un control antidopaje.

La situación llegó a poner en riesgo su carrera deportiva y durante meses permaneció alejado de la actividad profesional mientras esperaba una resolución definitiva.

Durante ese tiempo:

Se entrenó de forma individual en Londres.

Permaneció sin competir oficialmente.

Esperó la resolución de su situación disciplinaria.

Trabajó para mantenerse físicamente preparado para un eventual regreso.

Finalmente, durante el verano de 2026 recibió autorización para volver a competir y comenzó una nueva etapa enfocada en recuperar sensaciones.

Los amistosos marcaron el regreso del ucraniano

El regreso a los terrenos de juego llegó de forma progresiva durante la pretemporada del Chelsea.

Mudryk volvió a sumar minutos en amistosos disputados frente a rivales como la Juventus, el Milan y Johor, encuentros que representaron un paso importante después de una ausencia prolongada.

Aunque su participación fue limitada, el simple hecho de volver a competir permitió al jugador reencontrarse con dinámicas que había perdido durante su largo tiempo fuera de actividad.

El desafío ahora es mucho mayor: recuperar el nivel que llevó al Chelsea a apostar por él como una de las grandes joyas emergentes del fútbol europeo.

Xabi Alonso considera necesaria una salida temporal

El contexto deportivo dentro del Chelsea tampoco favorece una continuidad inmediata del atacante.

La plantilla cuenta con numerosas variantes ofensivas y Xabi Alonso pretende reducir el número de jugadores disponibles en determinadas posiciones antes del cierre del mercado.

En ese escenario, Mudryk aparece entre los futbolistas con mayores opciones de salir cedidos.

La idea del club no pasa por una venta definitiva. Al contrario, el contrato del jugador se extiende hasta 2031 y la entidad sigue confiando en que pueda recuperar el potencial que mostró antes de llegar a Inglaterra.

Estrasburgo toma ventaja entre los posibles destinos

La búsqueda de un nuevo destino ya está en marcha y varios equipos han mostrado interés en la situación del internacional ucraniano.

Entre los candidatos aparecen:

Estrasburgo.

Coventry City.

Clubes de la Serie A.

Equipos de la Premier League atentos a su situación.

El caso del Estrasburgo resulta especialmente interesante debido a la relación existente entre ambas instituciones dentro del grupo BlueCo, un factor que podría facilitar cualquier negociación.

Sin embargo, distintas informaciones señalan que la prioridad del futbolista sería mantenerse en Inglaterra para continuar adaptándose al fútbol británico y recuperar protagonismo en la Premier League.

Chelsea pide calma con la recuperación de Mudryk

Dentro del club existe plena conciencia de que el proceso de recuperación deportiva no será inmediato.

Xabi Alonso ha sido uno de los principales defensores del jugador durante las últimas semanas y ha insistido en la necesidad de gestionar con paciencia su regreso.

«Tener al Mudryk que tuvimos llevará tiempo», reconoció el entrenador.

El técnico también recordó las dificultades que atravesó el extremo durante su periodo de inactividad.

«No podemos olvidar que ha estado entrenándose solo durante mucho tiempo».

Además, envió un mensaje de respaldo desde la institución londinense:

«Estamos todos aquí para apoyarle».

Con el mercado todavía abierto, Mykhailo Mudryk afronta semanas decisivas. Chelsea busca la mejor fórmula para que vuelva a competir con regularidad y una cesión aparece cada vez más como el camino elegido para que el atacante recupere confianza, continuidad y protagonismo después de una de las etapas más complejas de su carrera.