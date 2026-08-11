El mercado de fichajes entra en su fase más intensa y el nombre de Jules Koundé comienza a ganar protagonismo fuera de España. Mientras el FC Barcelona trabaja en una profunda reestructuración de su plantilla para afrontar nuevas incorporaciones y equilibrar su situación económica, varios clubes europeos siguen de cerca la situación del defensor francés. Entre ellos aparece con fuerza el Arsenal, que considera al internacional galo una opción ideal para reforzar una defensa que llega con varias incertidumbres de cara a la nueva temporada.

La situación todavía está lejos de resolverse, pero los movimientos en Barcelona y el interés creciente desde Inglaterra han convertido a Koundé en uno de los nombres a seguir durante las próximas semanas.

Mikel Arteta encuentra en Koundé un perfil ideal

Dentro de la planificación deportiva del Arsenal, la búsqueda de un defensor versátil se ha convertido en una prioridad. Las lesiones y problemas físicos que afectan a varias piezas importantes de la plantilla han obligado al club londinense a explorar alternativas de primer nivel.

En ese contexto, Jules Koundé encaja perfectamente en el perfil que busca Mikel Arteta.

El técnico español valora especialmente:

Su capacidad para actuar como central.

Su experiencia como lateral derecho.

Su recorrido en competiciones europeas.

Su conocimiento de distintos sistemas defensivos.

Su capacidad para iniciar juego desde atrás.

Además, el Arsenal afronta un escenario complejo en defensa. La situación física de William Saliba y los problemas recurrentes de Jurrien Timber han incrementado la necesidad de incorporar un futbolista que pueda ofrecer soluciones inmediatas.

El FC Barcelona no cierra la puerta a una venta

Aunque Koundé renovó recientemente su contrato y mantiene vínculo con el club hasta 2030, en Barcelona no descartan escuchar ofertas importantes por el jugador.

La entidad azulgrana necesita generar ingresos para sostener una planificación ambiciosa liderada por Deco y Hansi Flick. Tras la salida de Ronald Araujo y con la posible marcha de otros futbolistas, una venta relevante podría facilitar nuevas incorporaciones.

Por ahora, el club espera acontecimientos, consciente de que el interés de la Premier League podría traducirse pronto en propuestas concretas.

El desacuerdo con Hansi Flick cambia el panorama

Uno de los factores que más ha alimentado las especulaciones sobre el futuro de Koundé es su situación deportiva dentro del equipo.

Según las informaciones conocidas, el francés trasladó a Hansi Flick su deseo de jugar como defensor central, posición en la que desarrolló gran parte de su carrera antes de llegar al Barcelona. Sin embargo, la respuesta del entrenador alemán fue clara: lo considera el lateral derecho titular para la temporada 2026/27.

Ese desacuerdo habría generado tensión entre ambas partes y se convirtió en uno de los temas pendientes dentro del vestuario azulgrana.

La situación se agravó cuando el club comenzó a explorar opciones en el mercado para reforzar el centro de la defensa, una decisión que el futbolista no habría recibido con agrado al considerar que podía cubrir ese rol.

Arsenal no es el único interesado en Jules Koundé

El interés del Arsenal es firme, pero no exclusivo.

Otros clubes importantes siguen atentos a cualquier movimiento relacionado con el internacional francés:

Paris Saint-Germain.

Bayern Múnich.

Equipos de la Premier League que buscan reforzar su defensa.

Sin embargo, hasta ahora, el conjunto londinense aparece como el candidato más decidido a estudiar una operación si el jugador abre la puerta a una salida.

Una oferta superior a 60 millones podría cambiarlo todo

La decisión final parece depender de varios factores. Por un lado, está la conversación pendiente entre Jules Koundé y la dirección deportiva del Barcelona. Por otro, la necesidad del club catalán de equilibrar sus cuentas sin debilitar en exceso la plantilla.

Las informaciones apuntan a que una propuesta superior a los 60 millones de euros podría llevar al Barcelona a considerar seriamente una venta. En ese escenario, el Arsenal tendría la oportunidad de avanzar por uno de los defensores más cotizados del mercado europeo.

Por ahora, todas las miradas apuntan a Koundé. Su futuro sigue ligado al Barcelona, pero el interés del Arsenal, la situación interna con Flick y la necesidad de generar ingresos en el club azulgrana convierten al francés en uno de los nombres llamados a protagonizar los últimos capítulos del mercado de fichajes.