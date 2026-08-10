Cuando todo apuntaba a que Endrick volvería a salir en busca de minutos, el escenario cambió de forma radical dentro del Real Madrid. El joven atacante brasileño había despertado el interés de varios clubes importantes de Europa y su cesión parecía una posibilidad real, pero una decisión tomada desde el cuerpo técnico frenó cualquier negociación.

José Mourinho considera que el delantero puede desempeñar un papel importante durante la temporada y ha transmitido al club su intención de contar con él. La postura del entrenador coincide además con la de la directiva madridista, que sigue viendo en el brasileño una de las apuestas de futuro más importantes de la plantilla.

Mourinho apuesta por Endrick y cierra la puerta a una cesión

Las últimas semanas estuvieron marcadas por múltiples rumores sobre el futuro del atacante. Equipos como la Roma y Aston Villa avanzaron en contactos para intentar incorporarlo a préstamo, convencidos de que podía convertirse en una pieza importante de sus proyectos.

Sin embargo, Mourinho fue contundente al analizar la situación del jugador. El técnico portugués entiende que Endrick puede aportar mucho más de lo que ofrece un delantero tradicional y valora especialmente su capacidad para desempeñarse en diferentes zonas del frente de ataque.

El entrenador considera que el brasileño puede actuar:

Como delantero centro.

Partiendo desde la banda derecha.

Como atacante móvil con libertad ofensiva.

En esquemas que requieran mayor velocidad en transición.

La versatilidad mostrada durante la pretemporada terminó siendo determinante para convencer al cuerpo técnico de que debe permanecer en el plantel.

El respaldo de Real Madrid fortalece la decisión

Dentro del club existe un interés evidente en que el futbolista continúe creciendo vestido de blanco. La entidad realizó una inversión importante para incorporarlo y mantiene plena confianza en su desarrollo.

La operación realizada hace dos años supuso un desembolso de 35 millones de euros fijos más otros 25 millones en variables. Sumando salarios, impuestos, bonificaciones y diferentes costos asociados, la inversión total realizada por Real Madrid supera ampliamente los 80 millones de euros.

Ese contexto explica por qué la institución observa con atención cada paso de la evolución del delantero y respalda la decisión de Mourinho de mantenerlo dentro del proyecto.

Endrick acepta el reto, pero no descarta un cambio más adelante

Aunque la continuidad parece garantizada para esta primera parte de la temporada, el propio jugador mantiene una postura abierta respecto a su futuro.

La experiencia vivida durante su cesión en el Olympique dejó resultados positivos. Allí consiguió continuidad, marcó ocho goles y aportó cinco asistencias en 21 partidos, rendimiento que terminó ayudándole a consolidar un lugar dentro de la selección brasileña.

Por eso, aunque ahora está dispuesto a competir por un espacio en el Real Madrid, no se descarta que la situación vuelva a revisarse durante el mercado invernal si los minutos no llegan en la cantidad esperada.

Roma y Aston Villa estuvieron muy cerca de llevárselo

Antes de que Mourinho cerrara definitivamente la puerta a una salida, hubo dos clubes que avanzaron seriamente en las conversaciones por el brasileño.

Se trató de:

Aston Villa.

Roma.

Ambas instituciones disputarán la fase de liga de la próxima UEFA Champions League y ofrecían un escenario atractivo tanto para el futbolista como para el club español.

La Roma aparecía incluso como una alternativa especialmente interesante por la posibilidad de asumir un rol protagonista desde el inicio de la temporada. Aston Villa, por su parte, llegaba respaldado por una campaña exitosa que incluyó la conquista de la UEFA Europa League 2025/26.

Las propuestas contemplaban una cesión por una temporada, con un cargo económico importante y opción de compra posterior. Desde el punto de vista deportivo, ninguna de las alternativas era descartada por el jugador.

Sin embargo, la decisión final ya está tomada. Endrick seguirá en el Real Madrid, respaldado por Mourinho y convencido de que puede abrirse espacio en una plantilla repleta de competencia. El brasileño entiende que el desafío será complejo, pero también que permanecer en el club blanco representa la mejor oportunidad para acercarse al objetivo que ha perseguido desde su llegada a Europa.