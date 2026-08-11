El futuro de Dušan Vlahovic parece haber encontrado destino definitivo. Después de semanas de especulaciones y múltiples escenarios sobre la mesa, el delantero serbio ha dado un paso que pocos esperaban al aceptar la propuesta del Besiktas, club que ahora se encuentra a detalles de concretar uno de los fichajes más llamativos del mercado europeo.

La operación avanzó de manera significativa durante las últimas horas y, salvo contratiempos de última instancia en la revisión de la documentación, el atacante podría convertirse oficialmente en nuevo jugador del conjunto turco en cuestión de días.

Dušan Vlahovic acepta la propuesta del Besiktas

Las negociaciones alcanzaron un punto decisivo cuando el entorno del futbolista dio luz verde a la última oferta presentada por el club de Estambul.

El acuerdo contempla:

Contrato por tres temporadas.

Salario de 10 millones de euros por año.

Bonificaciones adicionales por objetivos.

Importante prima de fichaje.

Según las informaciones conocidas, el entendimiento entre ambas partes ya existe a nivel verbal y ahora solo resta la validación jurídica de los contratos para proceder con la firma definitiva.

Si todo avanza según lo previsto, Dušan Vlahovic podría viajar a Turquía en las próximas 48 horas para completar el proceso.

Se desvanece cualquier posibilidad de continuidad en Juventus

Durante buena parte del mercado existió la posibilidad de que el delantero encontrara una fórmula para prolongar su vínculo con la Juventus o, al menos, seguir vinculado al fútbol italiano.

Sin embargo, la decisión tomada por el atacante despeja definitivamente ese escenario.

El serbio cierra así una etapa importante de su carrera después de cuatro temporadas en la Vecchia Signora y pone rumbo a una nueva experiencia lejos de la Serie A.

La elección llama especialmente la atención porque durante los últimos meses su nombre fue relacionado con varios clubes importantes del continente, aunque ninguna de esas alternativas terminó convirtiéndose en una propuesta concreta que igualara las condiciones ofrecidas por el Besiktas.

Vincenzo Italiano tuvo un papel decisivo

Uno de los factores más importantes para desbloquear la operación fue la presencia de Vincenzo Italiano en el banquillo del equipo turco.

El entrenador mantiene una relación especial con el delantero desde la etapa compartida en la Fiorentina, periodo en el que Vlahovic alcanzó algunos de los mejores registros goleadores de su carrera.

La llegada de Italiano al Besiktas ya había generado expectativas importantes dentro del club, que buscaba reforzar su proyecto deportivo con futbolistas de primer nivel.

La estrategia de la directiva pasaba por aprovechar el prestigio y la capacidad de convencimiento del técnico para atraer figuras internacionales. Con la inminente incorporación de Vlahovic, ese objetivo parece comenzar a materializarse.

Un fichaje que eleva las ambiciones del Besiktas

La llegada del delantero serbio supone un golpe de autoridad para el fútbol turco y para un Besiktas que busca recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

Además de fortalecer su ataque, el club consigue incorporar a un futbolista que cuenta con experiencia en escenarios de máxima exigencia.

En su carrera, Vlahovic ha defendido los colores de:

Partizan de Belgrado.

Fiorentina.

Juventus.

Selección de Serbia.

Ahora sumará una nueva camiseta a su trayectoria profesional en una operación que puede convertirse en una de las más relevantes del verano.

Real Madrid y Barcelona aparecieron en el camino

Durante esta ventana de transferencias, el nombre de Dušan Vlahovic también fue vinculado con clubes como Real Madrid y FC Barcelona.

Sin embargo, las conversaciones nunca alcanzaron una fase determinante. En ambos casos, los proyectos deportivos contemplaban para el atacante un rol secundario dentro de plantillas con una fuerte competencia ofensiva.

Esa situación terminó alejando cualquier posibilidad real de acuerdo y abrió la puerta para que el Besiktas aprovechara la oportunidad.

Ahora, con el sí del jugador ya sobre la mesa y los últimos detalles legales en revisión, todo apunta a que el delantero serbio está a un paso de iniciar una nueva etapa en Turquía, en un movimiento que pocos imaginaban al comienzo del mercado.