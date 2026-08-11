El mercado de fichajes entra en semanas decisivas y uno de los movimientos que vuelve a tomar fuerza tiene como protagonista a Djed Spence. El lateral inglés del Tottenham reapareció en la agenda del Inter de Milán, que prepara una nueva ofensiva para intentar cerrar una incorporación que ya había estado sobre la mesa anteriormente.

Las conversaciones entre las partes vuelven a activarse después de un periodo de enfriamiento en la negociación. El futbolista ve con buenos ojos la posibilidad de regresar al fútbol italiano, mientras que el conjunto nerazzurro considera que reúne las características ideales para reforzar el carril derecho de cara a la nueva temporada.

Inter reactiva la operación por Djed Spence

El interés del Inter de Milán por Djed Spence no es nuevo. El club italiano había seguido de cerca la situación del defensor durante los últimos meses, aunque las diferencias económicas terminaron ralentizando las conversaciones.

Ahora el escenario vuelve a cambiar. La dirección deportiva interista considera prioritario reforzar esa zona del campo y ha decidido retomar los contactos con el Tottenham para intentar encontrar una fórmula que permita cerrar el acuerdo.

Por el momento, la principal diferencia sigue estando en la valoración del futbolista.

Tottenham llegó a valorar al jugador cerca de los 40 millones de euros.

Inter estudia una inversión inferior.

Las cifras que rodean la operación oscilan entre 30 y 35 millones de euros.

Las nuevas conversaciones buscarán reducir la distancia entre ambas partes.

El Mundial impulsó la cotización del lateral inglés

Uno de los factores que modificó el panorama de la negociación fue el rendimiento de Djed Spence con la selección de Inglaterra durante el Mundial de 2026.

Su participación en el torneo aumentó la exposición internacional del futbolista y reforzó el interés de varios clubes europeos. El lateral formó parte del grupo dirigido por Thomas Tuchel y contribuyó a la campaña que terminó con Inglaterra ocupando el tercer lugar del certamen.

Ese escaparate elevó su valor de mercado y fortaleció la posición negociadora del Tottenham, que ahora afronta las conversaciones desde una situación mucho más favorable.

La experiencia en Italia juega a favor del Inter

Otro aspecto que resulta atractivo para el conjunto italiano es que Spence ya conoce el fútbol de ese país.

Durante la temporada 2023/24 defendió los colores del Genoa, una experiencia que le permitió adaptarse al ritmo y a las exigencias de la Serie A.

Esa etapa dejó varios beneficios para el jugador:

Conocimiento del campeonato italiano.

Adaptación previa al entorno competitivo.

Experiencia en un contexto táctico similar.

Menor tiempo de adaptación en caso de concretarse el fichaje.

Por eso, dentro del Inter existe confianza en que su integración sería rápida si finalmente se concreta la operación.

Tottenham mantiene el control de la negociación

Aunque la voluntad del futbolista parece favorable al cambio de aires, la decisión final sigue dependiendo del Tottenham.

El defensor mantiene contrato hasta 2029, una condición que otorga al club londinense una posición sólida para negociar. Además, la entidad inglesa deberá valorar si las condiciones económicas propuestas por el Inter son suficientes para autorizar la transferencia.

La presencia de Pedro Porro dentro de la plantilla y el interés del jugador por regresar a Italia aparecen como elementos que podrían facilitar las conversaciones, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo.

Por ahora, el siguiente paso será una nueva ronda de contactos entre ambas instituciones. El Inter de Milán quiere acelerar la negociación, Djed Spence está abierto a la operación y el Tottenham tiene la última palabra en una historia que vuelve a ganar protagonismo en el tramo final del mercado de fichajes.