El Real Madrid recibió una propuesta que cambia por completo el escenario alrededor de Arda Güler. El Paris Saint-Germain ha puesto sobre la mesa 115 millones de euros para intentar hacerse con los servicios del internacional turco, una cifra de enorme magnitud que obliga al conjunto blanco a valorar cuidadosamente el futuro de una de las piezas jóvenes que más ha crecido dentro de su plantilla.

La ofensiva del club francés llega después de una temporada en la que Güler dio un salto importante en protagonismo. El mediocampista de 21 años disputó 51 partidos oficiales, acumuló 3.254 minutos y participó directamente en 18 goles, con seis tantos y 12 asistencias entre todas las competiciones.

La propuesta del PSG representa, además, una diferencia enorme respecto a la inversión realizada por el Real Madrid en 2023, cuando incorporó al futbolista procedente del Fenerbahçe por una cifra cercana a los 20 millones de euros.

PSG pone 115 millones de euros por Arda Güler

El Paris Saint-Germain quiere aprovechar el mercado de verano para intentar convencer al Real Madrid de desprenderse de Güler. Los 115 millones de euros planteados suponen una cantidad muy superior a los aproximadamente 90 millones en los que actualmente se sitúa su valor de mercado.

La propuesta también adquiere una dimensión especial por la evolución que ha experimentado el futbolista desde su llegada a España. Güler aterrizó en el Santiago Bernabéu con apenas 18 años y tuvo inicialmente un papel secundario, condicionado por la competencia y por diferentes circunstancias que limitaron su continuidad.

Ahora el panorama es completamente diferente. El internacional turco ha conseguido hacerse un espacio dentro de la plantilla y su rendimiento durante la temporada 2025/26 elevó considerablemente sus acciones.

A nivel contractual, además, el Real Madrid cuenta con una posición favorable. Güler tiene vínculo con la entidad hasta el 30 de junio de 2029, por lo que el club no está obligado a tomar una decisión por una eventual proximidad del vencimiento de su contrato.

Arda Güler se convirtió en una pieza importante

El crecimiento deportivo del turco es uno de los principales factores que debe valorar el Real Madrid antes de responder al PSG.

Durante la última temporada, Güler participó en 51 encuentros oficiales y terminó con seis goles y 12 asistencias. Su rendimiento fue especialmente relevante en LaLiga, competición en la que disputó 33 partidos y fue titular en 25 de ellos, con cuatro goles y ocho asistencias.

Estas cifras reflejan una transformación importante en su situación dentro del equipo. De ser una joven promesa que necesitaba paciencia para consolidarse, pasó a convertirse en un futbolista con presencia habitual y capacidad para aportar tanto en la creación como en el último tercio del campo.

El inicio de la temporada 2026/27 también mantiene esa tendencia. Güler continúa apareciendo en los planes del cuerpo técnico y tuvo protagonismo durante el amistoso disputado este sábado 8 de agosto frente al Ferencváros.

Real Madrid debe decidir si escucha al PSG

Los 115 millones de euros colocan al Real Madrid ante una disyuntiva de enorme importancia. Por un lado, aceptar la propuesta significaría obtener una plusvalía extraordinaria por un futbolista que llegó por una cantidad cercana a los 20 millones. Por otro, supondría desprenderse de un jugador que apenas empieza a consolidarse como una pieza importante del proyecto.

La situación contractual permite al club blanco negociar desde una posición de fuerza. Con tres temporadas todavía por delante, el Real Madrid no necesita vender a Güler y puede establecer las condiciones que considere adecuadas para valorar una eventual salida.

El PSG, mientras tanto, tiene capacidad económica para mantener la presión e incluso mejorar su propuesta si recibe una respuesta negativa. La entidad francesa considera al turco un objetivo importante y busca comprobar si existe una cifra capaz de modificar la postura madridista.

Por ahora, Arda Güler continúa siendo jugador del Real Madrid y su contrato permanece vigente hasta 2029. La pelota está en el tejado del conjunto blanco, que deberá decidir si los 115 millones de euros del PSG son suficientes para dejar marchar a una de las jóvenes figuras que más ha crecido en su plantilla durante el último curso.