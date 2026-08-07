El mercado de fichajes dio un giro importante para FC Barcelona. Después de varias semanas siguiendo de cerca la situación de Julián Álvarez, el club azulgrana ha decidido abandonar definitivamente la operación y centrar todos sus esfuerzos en otro objetivo estratégico: el fichaje de Rodri, mediocampista del Manchester City. La decisión modifica por completo la planificación deportiva en el Camp Nou y, al mismo tiempo, representa un importante alivio para Atlético de Madrid, que nunca tuvo intención de desprenderse de una de sus grandes figuras.

Mientras tanto, otro pretendiente de peso, Arsenal, también parece haberse apartado de la carrera, dejando al internacional argentino con un panorama muy distinto al que se preveía semanas atrás.

FC Barcelona cambia de prioridad y deja atrás a Julián Álvarez

La dirección deportiva encabezada por Deco ha optado por cerrar el capítulo de Julián Álvarez para concentrar sus recursos financieros en una operación considerada prioritaria: la incorporación de Rodri.

El club entiende que reforzar el mediocampo es una necesidad más urgente y que afrontar al mismo tiempo un fichaje de la magnitud económica del delantero argentino comprometería el margen de maniobra para el resto del mercado.

Por ese motivo, las conversaciones por el atacante quedaron definitivamente archivadas.

Atlético de Madrid nunca abrió la puerta

Uno de los principales obstáculos para el Barcelona fue la postura inamovible de Atlético de Madrid.

Aunque distintas versiones apuntan a que Julián Álvarez manifestó su interés por vestir la camiseta azulgrana, la dirigencia colchonera siempre respondió de la misma manera: el campeón del mundo forma parte del núcleo del proyecto deportivo y no estaba en venta.

La firmeza del conjunto rojiblanco terminó por convencer al Barcelona de que insistir en la negociación no tenía sentido, especialmente cuando el club debía priorizar otras inversiones.

Dusan Vlahovic gana fuerza como alternativa

Con el expediente de Julián Álvarez prácticamente cerrado, el Barcelona ya analiza nuevas opciones para reforzar la delantera.

El nombre que más fuerza ha tomado es el de Dusan Vlahovic, delantero serbio de 26 años que quedó libre tras finalizar su vínculo con la Juventus.

Su condición de agente libre convierte la operación en una alternativa mucho más asumible desde el punto de vista económico y permite al club mantener recursos disponibles para cerrar el fichaje de Rodri.

La intención de la entidad catalana es avanzar en paralelo con ambas gestiones durante las próximas semanas.

Arsenal también pierde fuerza en la carrera

El escenario tampoco favorece a Arsenal, otro de los clubes que fue relacionado con el atacante argentino.

Durante los últimos días trascendió que el conjunto londinense estudiaba una fórmula que incluía a Viktor Gyökeres como parte de la negociación, pero esa posibilidad prácticamente desapareció.

Tras el amistoso frente al Girona, Mikel Arteta evitó referirse directamente a Julián Álvarez y dejó claro que cuenta plenamente con el delantero sueco.

«No voy a hablar de un futbolista que no es nuestro. Estoy muy contento con la plantilla que tengo. Obviamente queremos mejorarla y el club trabaja para hacer eso».

Con esas declaraciones, el técnico prácticamente enfrió cualquier expectativa sobre una ofensiva inmediata por el delantero argentino.

El panorama cambia por completo para Julián Álvarez

La combinación de factores deja a Julián Álvarez en un escenario muy distinto al que se proyectaba hace apenas unas semanas. FC Barcelona decidió retirar definitivamente su interés para concentrar todos sus esfuerzos económicos en Rodri, mientras Arsenal también redujo considerablemente sus opciones de entrar en la puja.

En paralelo, Atlético de Madrid mantiene una postura inalterable y continúa considerando al atacante como una pieza esencial del proyecto. Con los principales pretendientes perdiendo fuerza y el club madrileño negándose a negociar, todo apunta a que el internacional argentino iniciará la nueva temporada defendiendo la camiseta rojiblanca, salvo que durante las últimas semanas del mercado aparezca una propuesta completamente fuera de cualquier previsión.