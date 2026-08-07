El fichaje de Rodri continúa siendo uno de los grandes objetivos del FC Barcelona en este mercado de verano, aunque la operación acaba de encontrar su primer gran obstáculo. Manchester City rechazó la oferta inicial presentada por el conjunto azulgrana, al considerar que la propuesta económica no refleja el verdadero valor de uno de los mejores mediocampistas del mundo.

Pese al revés, el Barça no da la negociación por terminada. La dirección deportiva trabaja en una nueva ofensiva convencida de que la voluntad del futbolista de regresar al fútbol español puede convertirse en un factor determinante durante las próximas semanas.

Manchester City rechaza la primera propuesta azulgrana

El primer movimiento oficial del FC Barcelona fue una oferta de 45 millones de euros fijos más 5 millones en variables, una cifra que Manchester City descartó de inmediato.

En el Etihad consideran que el valor de Rodri está muy por encima de esa cantidad y mantienen una postura firme en la negociación, pese a que el centrocampista afronta el último año de contrato con la entidad inglesa.

Aun así, ninguna de las partes considera cerrada la operación y los contactos continúan abiertos.

La primera oferta presentada por el Barcelona

45 millones de euros fijos.

fijos. 5 millones adicionales en variables.

adicionales en variables. Total de la propuesta: 50 millones de euros .

. Manchester City la rechazó por considerarla insuficiente.

Rodri mantiene su deseo de regresar a España

El principal argumento del Barcelona sigue siendo la postura del propio futbolista.

Diversas informaciones coinciden en que Rodri ya comunicó al Manchester City su intención de iniciar una nueva etapa lejos de Inglaterra y regresar al fútbol español, un escenario que ha alimentado las negociaciones durante todo el verano.

Además, Hansi Flick ha mantenido conversaciones con el internacional español para explicarle el proyecto deportivo que prepara en el Camp Nou y el papel que tendría como eje del nuevo mediocampo azulgrana.

Ese respaldo del entrenador alemán refuerza la confianza del club en que la operación todavía puede salir adelante.

Fútbol Club Barcelona prepara una nueva ofensiva

Tras el rechazo de la primera propuesta, el siguiente paso será presentar una oferta mejorada.

La intención del Barcelona pasa por aumentar tanto la cantidad fija como las variables para acercarse a la valoración que realiza el Manchester City, situada en torno a 60 millones de libras, una cifra cercana a los 70 millones de euros.

La operación exigirá un importante esfuerzo financiero, pero la directiva considera que incorporar al actual Balón de Oro representa una prioridad absoluta para reforzar el centro del campo.

Real Madrid perdió protagonismo en la carrera

Durante buena parte del mercado, Real Madrid también fue vinculado con el nombre de Rodri. Sin embargo, las conversaciones entre el conjunto blanco y el futbolista fueron perdiendo fuerza hasta quedar prácticamente descartadas.

Ese escenario permitió que el FC Barcelona asumiera el liderazgo de la negociación y avanzara con mayor decisión, aunque ahora deberá convencer al Manchester City de aceptar unas condiciones económicas muy superiores a las ofrecidas inicialmente.

Las próximas semanas serán decisivas para conocer si el conjunto catalán logra reducir la distancia existente entre ambas entidades. Mientras tanto, el deseo de Rodri de regresar a España continúa siendo el principal argumento del Barcelona para mantener viva una negociación llamada a convertirse en uno de los grandes movimientos del cierre del mercado de fichajes.