Ferran Torres ha tomado una decisión sobre su futuro y ya se la comunicó al FC Barcelona: quiere abandonar el club para convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Después de varias semanas de incertidumbre, el delantero español habría elegido finalmente el proyecto parisino, mientras la entidad azulgrana está dispuesta a facilitar su salida siempre que se alcance un acuerdo económico con el campeón de Europa.

La operación podría comenzar a definirse durante los primeros días de esta semana. Las previsiones apuntan a que, si las negociaciones avanzan según lo esperado, el atacante podría viajar a París antes del próximo fin de semana para superar los exámenes médicos, firmar un contrato por cuatro temporadas y ponerse a disposición de Luis Enrique para la campaña 2026/27.

El traspaso se situaría en una cifra cercana a los 50 millones de euros, convirtiendo a Ferran Torres en uno de los movimientos más importantes del mercado para un PSG que, hasta ahora, ha tenido más salidas que incorporaciones.

Ferran Torres elige al PSG y acerca su salida del Barcelona

El futuro de Ferran Torres llevaba semanas generando dudas en el Barcelona. El futbolista tenía contrato con la entidad azulgrana, pero la posibilidad de cambiar de escenario fue tomando fuerza a medida que aparecieron pretendientes de primer nivel en Europa.

Ahora, el propio delantero habría comunicado su deseo de marcharse al PSG, una decisión que cambia por completo el escenario. El Barcelona no pretende bloquear su salida y las conversaciones con el conjunto francés serán las que determinen las condiciones definitivas de la operación.

La cifra que se maneja ronda los 50 millones de euros, mientras que el futbolista tendría previsto comprometerse durante cuatro temporadas con el club parisino. De concretarse todos los pasos, Ferran afrontaría una nueva etapa de su carrera bajo las órdenes de Luis Enrique.

El movimiento también representa un cambio importante para el PSG. El conjunto francés ha perdido efectivos relevantes en su zona ofensiva y necesita reconstruir parte de su ataque para afrontar una temporada en la que volverá a tener como gran objetivo la UEFA Champions League.

PSG necesita a Ferran Torres para reforzar su ataque

El campeón de Europa atraviesa un mercado particularmente movido en cuanto a salidas. Gonçalo Ramos fue traspasado al AC Milan, mientras que Randal Kolo Muani está cerca de continuar su carrera en la Juventus.

A esa situación se suma la incertidumbre alrededor de Bradley Barcola, pretendido por el Liverpool. El atacante francés ha presionado para salir y la operación puede representar otra baja de peso para Luis Enrique.

En ese escenario, la llegada de Ferran Torres adquiere todavía mayor importancia. El español no aterrizaría en París simplemente como una incorporación más, sino como una alternativa ofensiva para un equipo que pretende mantener su dominio continental.

El PSG también ha visto cómo el Atlético de Madrid incorporó a Lee Kang-in, otro futbolista que formaba parte de su estructura ofensiva, por lo que la plantilla debe adaptarse a varios cambios de cara al nuevo curso.

Ferran tendrá así la responsabilidad de hacerse un lugar en un ataque plagado de talento y competir por protagonismo en un equipo que buscará algo histórico: conquistar nuevamente la Champions League y tratar de alcanzar un tricampeonato europeo.

Barcelona deberá reaccionar tras la salida de Ferran

Mientras el PSG prepara la llegada del atacante español, el Barcelona tendrá que resolver uno de los principales problemas que deja su salida: la necesidad de incorporar un delantero centro de primer nivel.

La marcha de Ferran Torres se suma a la despedida de Robert Lewandowski, por lo que la dirección deportiva azulgrana necesita encontrar alternativas para reforzar la parcela ofensiva antes del comienzo de la temporada.

Julián Álvarez continúa apareciendo como el gran objetivo, aunque su incorporación se presenta especialmente complicada debido a la postura del Atlético de Madrid y a todo lo ocurrido durante las últimas semanas.

Como alternativa aparece Vangelis Pavlidis, delantero del Benfica que también figura entre las opciones que maneja el Barcelona para completar su ataque.

La situación preocupa especialmente en la Ciudad Condal porque el Real Madrid ha realizado una importante reconstrucción de su plantilla y amenaza con romper el dominio que Barcelona consiguió en el fútbol español durante las dos últimas temporadas.

PSG sigue sumando figuras mientras espera a Ferran Torres

La posible llegada de Ferran Torres no es el único movimiento que está realizando el PSG. Mientras las conversaciones con el Barcelona avanzan, el conjunto parisino continúa incorporando piezas para fortalecer una plantilla que ya cuenta con una enorme cantidad de talento.

El club anunció este lunes la llegada de Lucas Digne, lateral izquierdo francés que regresa a París para afrontar una segunda etapa con la institución. El futbolista firmó por tres temporadas después de que el PSG abonara los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión.

Digne ya había defendido la camiseta parisina entre 2013 y 2016 y ahora vuelve después de una temporada destacada con el Aston Villa de Unai Emery, con el que conquistó la Europa League.

El internacional francés, titular con su selección durante el Mundial, llega para competir con Nuno Mendes por el puesto de lateral izquierdo. Su incorporación responde precisamente a una de las necesidades que había detectado el cuerpo técnico, ya que el portugués no contaba con un competidor natural en esa posición.

La llegada de Digne, además, contó desde el primer momento con el visto bueno de Luis Enrique, quien considera que la experiencia del francés puede aportar soluciones a una plantilla que aspira nuevamente a competir por todos los títulos.

Ferran Torres espera el acuerdo definitivo entre PSG y Barcelona

El escenario está definido: Ferran Torres quiere jugar en el PSG y el Barcelona no pretende impedir su salida. Ahora resta que ambas instituciones encuentren el punto de acuerdo económico para completar el traspaso.

Si las conversaciones avanzan durante los próximos días, el delantero podría viajar a París antes del siguiente fin de semana para realizarse el reconocimiento médico y firmar su contrato por cuatro temporadas.

De esta manera, Ferran se convertiría en una de las principales apuestas del PSG para renovar su ataque, mientras el Barcelona tendría que acudir al mercado para encontrar un delantero capaz de ocupar el espacio que dejan el español y Lewandowski.

Todo apunta a que una de las grandes novelas del mercado está entrando en su recta final. Ferran Torres ya habría elegido París y ahora la pelota está en el terreno de PSG y Barcelona para convertir esa decisión en un acuerdo definitivo.