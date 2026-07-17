El nombre de Rodri vuelve a ganar protagonismo en el entorno del Real Madrid. El extraordinario nivel que viene mostrando el internacional español en el Mundial 2026 no ha pasado desapercibido para nadie, y mucho menos para José Mourinho, quien habría quedado especialmente impresionado tras observar de cerca la actuación del mediocampista en la semifinal entre España y Francia. Según distintas informaciones surgidas en las últimas horas, el técnico portugués considera que el futbolista del Manchester City reúne exactamente las características que necesita para liderar el centro del campo blanco durante los próximos años.

Aunque se trata de una operación de enorme complejidad por el peso específico que tiene en el conjunto inglés, el interés vuelve a instalarse en los despachos del Santiago Bernabéu. La capacidad de Rodri para ordenar el juego, recuperar balones, marcar el ritmo de los encuentros y ofrecer equilibrio constante encaja con algunas de las necesidades que ha evidenciado el equipo en los partidos de máxima exigencia.

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El centrocampista que más convence a Mourinho

A sus 29 años, Rodri se ha consolidado como una de las grandes referencias del fútbol mundial. Su palmarés reciente, tanto con el Manchester City como con la Selección de España, respalda una trayectoria marcada por la regularidad, la inteligencia táctica y el liderazgo.

Entre los aspectos que más valora Mourinho destacan:

Su capacidad para controlar el ritmo de los partidos.

La precisión en la distribución del balón.

Su lectura táctica en fase defensiva.

El liderazgo que ejerce en los momentos de máxima presión.

Su experiencia en escenarios decisivos.

La semifinal ante Francia volvió a ofrecer una demostración de todas esas virtudes. Rodri manejó los tiempos del encuentro, aportó serenidad en la salida desde atrás y ayudó a que España dominara amplios tramos del compromiso. Un rendimiento que habría terminado de reforzar la admiración que despierta en el técnico portugués.

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El contraste con Tchouameni

Uno de los debates que dejó el enfrentamiento entre españoles y franceses estuvo relacionado con el desempeño de Aurélien Tchouameni. El mediocampista galo no logró imponerse en la batalla del centro del campo y tuvo dificultades para darle continuidad al juego de su selección.

Sin que ello signifique una pérdida de confianza en el futbolista francés, la comparación inevitable con Rodri ha vuelto a poner sobre la mesa la diferencia de experiencia, liderazgo y capacidad de control que hoy ofrece el español.

En el Real Madrid siguen considerando a Tchouameni una pieza importante del proyecto, pero el Mundial ha servido para reabrir la discusión sobre la conveniencia de incorporar un organizador de jerarquía absoluta que eleve todavía más el nivel competitivo de la plantilla.

El Mundial vuelve a disparar su cotización

El Mundial 2026 ha servido como escaparate para varios de los mejores futbolistas del planeta y Rodri figura entre los nombres más destacados del torneo. Su influencia en el juego de España ha sido determinante y su candidatura a los grandes premios individuales vuelve a ganar fuerza.

Su valor de mercado ronda actualmente los 50 millones de euros, aunque cualquier negociación real con el Manchester City exigiría cifras considerablemente superiores. Además, el futbolista mantiene contrato vigente hasta 2027, un factor que fortalece la posición negociadora del conjunto inglés.

Una operación tan atractiva como complicada

En el Manchester City consideran a Rodri una pieza estratégica dentro de su estructura deportiva. No solo por lo que aporta dentro del terreno de juego, sino también por el liderazgo que ejerce en el vestuario.

Por esa razón, cualquier intento del Real Madrid tendría que superar múltiples obstáculos:

La resistencia del City a desprenderse de uno de sus líderes.

El elevado coste de una eventual transferencia.

La voluntad del jugador de abandonar un proyecto consolidado.

La competencia potencial de otros grandes clubes europeos.

Pese a ello, el nombre del mediocampista español sigue apareciendo entre los perfiles que más gustan en la dirección deportiva madridista.

El futbolista que puede cambiar el centro del campo blanco

La posible incorporación de Rodri supondría una transformación importante para el Real Madrid. Su presencia aportaría equilibrio, liderazgo y control en una plantilla repleta de talento ofensivo, además de ofrecer una referencia capaz de ordenar cada fase del juego.

Por ahora no existe una negociación formal, pero el Mundial ha vuelto a colocar al internacional español en el centro de la conversación. Y mientras Mourinho continúa perfilando el futuro de su equipo, Rodri aparece cada vez con más fuerza como el mediocampista que mejor encaja en la idea que el técnico portugués tiene para el próximo gran proyecto del conjunto blanco.