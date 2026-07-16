La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 dejó una profunda sensación de frustración en el plantel europeo. Después de estar en ventaja durante gran parte del encuentro, los dirigidos por Thomas Tuchel terminaron sufriendo la remontada de Argentina, que se impuso por 2-1 y aseguró su lugar en la gran final frente a España.

El golpe fue especialmente duro para Harry Kane, capitán y referente de los ingleses, quien horas después del partido compartió un mensaje cargado de reflexión, autocrítica y agradecimiento hacia sus compañeros y los aficionados.

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El vacío que dejó una nueva oportunidad perdida

Inglaterra volvió a quedarse a las puertas de una final internacional, una situación que se ha repetido en los últimos años y que sigue alimentando la sensación de deuda pendiente para una generación que ha estado cerca de los grandes títulos.

A través de sus redes sociales, Kane reconoció el impacto emocional de la derrota y dejó claro que el grupo siente haber dejado escapar una oportunidad histórica.

“No hay palabras lo suficientemente grandes en este momento para superar este vacío en el estómago. Estábamos cerca, realmente cerca de otra final, pero no fue suficiente. Hemos dado todo durante estas últimas siete semanas y quedarnos cortos es difícil de aceptar”.

El delantero también hizo referencia a las expectativas que acompañan constantemente a la selección inglesa y a la dificultad de dar ese paso definitivo que les permita volver a conquistar un gran torneo.

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“Sé que las expectativas son altas y con razón, hemos estado tocando a la puerta durante ocho años ahora, pero de nuevo nos falta esa pieza final del rompecabezas”.

Orgullo por el recorrido de Inglaterra

Más allá de la decepción, Kane destacó el esfuerzo realizado por el equipo durante todo el campeonato. Inglaterra tuvo que afrontar viajes constantes, cambios de sede y partidos de alta exigencia para alcanzar nuevamente las instancias decisivas.

“Estoy tan orgulloso de los chicos y de lo que hemos mostrado a lo largo de este torneo: algunos partidos duros y entornos difíciles que hemos superado”.

El atacante valoró además los momentos compartidos durante la competencia y aseguró que muchas de las experiencias vividas quedarán marcadas tanto en los jugadores como en los seguidores ingleses.

“Algunos recuerdos se quedarán con nosotros los jugadores y estoy seguro de que con ustedes los aficionados por un largo, largo tiempo”.

No words are big enough right now to overcome this empty feeling in the stomach. We were close, really close to another final but it wasn’t enough. We’ve given everything over these last 7 weeks and to fall short is hard to take! I know the expectations are high and rightly so,… pic.twitter.com/exz5Pe95hb — Harry Kane (@HKane) July 16, 2026

Un mensaje de resiliencia para el futuro

En la parte final de su mensaje, Harry Kane apostó por la resiliencia y la capacidad de levantarse después de una derrota dolorosa. El goleador del Bayern Múnich insistió en que el camino hacia los grandes objetivos también está lleno de tropiezos.

“Ir por la gloria no siempre significa que la conseguirás. Tienes que luchar por ella, recibir golpes, levantarte y volver a intentarlo, y eso es lo que haremos, no hay otra manera que seguir creyendo y seguir empujando”.

Kane cerró sus palabras agradeciendo el respaldo de los aficionados, de sus compañeros y del cuerpo técnico, reafirmando el compromiso de seguir buscando el éxito con la camiseta inglesa.

“Gracias a cada aficionado que viajó y mostró su apoyo en los estadios, a cada aficionado en casa por creer en nosotros. Gracias a los chicos y al staff por todo lo que han dado. Como siempre, gane o pierda, aprendemos y volvemos a intentarlo”.

Aunque la final quedó fuera de alcance, Inglaterra todavía deberá afrontar el partido por el tercer puesto del Mundial, una última oportunidad para cerrar su participación con una victoria antes de empezar a pensar en el próximo gran desafío internacional.