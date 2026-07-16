La selección de España comenzó este jueves su preparación para la gran final del Mundial 2026 con una noticia que encendió las alarmas en el entorno de la Roja. Lamine Yamal, una de las piezas más importantes del equipo de Luis de la Fuente, no trabajó con normalidad junto al resto de sus compañeros y realizó una sesión diferenciada que despertó inquietud de cara al duelo definitivo frente a Argentina.

Las imágenes del joven futbolista del Barcelona no tardaron en recorrer las redes sociales. Durante la práctica se le observó realizando ejercicios de estiramiento sobre una colchoneta y con un vendaje en el muslo izquierdo, mientras el resto del grupo desarrollaba actividades de mayor intensidad.

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Las molestias vienen desde el partido contra Francia

La situación tiene origen en la semifinal frente a Francia, encuentro en el que España logró el boleto a la final con una victoria por 2-0. Al término de ese compromiso, Yamal fue visto caminando con una ligera cojera, una señal que ya había generado algunas dudas sobre su estado físico.

En la sesión de este jueves, el extremo evitó trabajos exigentes y permaneció bajo la supervisión del cuerpo médico, siguiendo un plan específico para controlar las molestias musculares. Una situación similar vivió Pedro Porro, quien tampoco participó con normalidad debido a una sobrecarga.

Aunque el balance estadístico de Yamal en el torneo no ha sido tan impactante como muchos esperaban, con apenas un gol y sin asistencias, su influencia en el funcionamiento ofensivo de España sigue siendo determinante por su capacidad para desequilibrar, generar espacios y romper defensas rivales.

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España mantiene la calma antes de la final

Pese a la preocupación generada por las imágenes del entrenamiento, el mensaje que llega desde la Real Federación Española de Fútbol es de tranquilidad.

La planificación del cuerpo técnico contempla que tanto Lamine Yamal como Pedro Porro puedan reincorporarse al trabajo grupal este viernes, siempre y cuando la evolución de sus respectivas molestias sea positiva.

Por ahora no existe un parte médico que haga pensar en una lesión de gravedad ni en una posible ausencia para la final, aunque el seguimiento será permanente durante las próximas horas.

Argentina espera en la definición del Mundial

Mientras España monitorea el estado de una de sus grandes figuras, Argentina continúa enfocada en la preparación del partido más importante del torneo.

La Albiceleste llega impulsada por la remontada frente a Inglaterra en semifinales y por el excelente momento de Lionel Messi, quien lidera la carrera por la Bota de Oro con ocho anotaciones y viene de firmar dos asistencias decisivas.

En ese contexto, la presencia de Lamine Yamal adquiere una relevancia especial para una selección española que buscará conquistar su segundo título mundial y que confía en tener disponibles a todos sus referentes cuando ruede el balón el próximo domingo.