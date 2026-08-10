El futuro de Jhon Jáner Lucumí parece acercarse a un punto de definición. Tras consolidarse como uno de los defensores más destacados de la Selección Colombia en la reciente Copa del Mundo y mantener un rendimiento sólido con el Bolonia, el zaguero colombiano se ha convertido en una de las oportunidades más atractivas del mercado europeo. Con apenas un año restante de contrato, la Juventus ha decidido acelerar las gestiones para incorporarlo cuanto antes.

El conjunto de Turín busca reforzar su línea defensiva y considera que Lucumí reúne todas las características necesarias para dar un salto de calidad al proyecto encabezado por Luciano Spalletti. Su experiencia en la Serie A, su perfil zurdo y el momento deportivo que atraviesa a sus 28 años lo han convertido en una prioridad.

Juventus ya tendría un acuerdo con Jhon Jáner Lucumí

Según informó Calciomercato, la Juventus avanzó significativamente en las conversaciones con el defensor colombiano y ya habría alcanzado un acuerdo en los términos personales del contrato.

La propuesta contemplaría un vínculo de cinco temporadas, hasta 2031, además de una mejora importante en las condiciones salariales que actualmente percibe en el Bolonia. El interés del jugador también parece estar definido, pues las informaciones señalan que rechazó propuestas procedentes de Turquía y de la Premier League para priorizar la posibilidad de continuar su carrera en la Serie A.

Sin embargo, el entendimiento con el futbolista no garantiza el cierre de la operación. El principal obstáculo sigue siendo la negociación entre los clubes.

Bolonia mantiene una postura firme en la negociación

La Juventus presentó una oferta cercana a los 17 millones de euros, pero el Bolonia considera insuficiente esa cifra y aspira a recibir alrededor de 25 millones para autorizar la transferencia.

La situación tiene un componente adicional. Cuando el club italiano decidió mantener a Lucumí la temporada pasada, le habría prometido facilitar su salida en este mercado si permanecía un año más en la institución. Ese compromiso juega a favor de la Juventus, aunque no significa que el Bolonia vaya a aceptar cualquier propuesta.

Además, existe un aspecto económico que condiciona la negociación. El Bolonia adquirió al colombiano desde el Genk por 8 millones de euros y, dentro de aquella operación, quedó establecido que el club belga recibiría un porcentaje de una futura venta.

Los jugadores que podrían desbloquear el traspaso

Las conversaciones han derivado hacia fórmulas que incluyan futbolistas dentro del acuerdo. Ahí aparece uno de los elementos que puede terminar definiendo el futuro de Lucumí.

De acuerdo con las versiones surgidas en Italia, existen dos escenarios principales sobre la mesa:

Juan Cabal más una compensación económica.

Cesión de Teun Koopmeiners más una suma de dinero.

Un acuerdo que permita al Bolonia recibir una pieza deportiva de valor inmediato.

La Gazzetta dello Sport aseguró que el club de Emilia-Romaña busca una fórmula que le permita cumplir la palabra dada al defensor colombiano sin debilitar significativamente su plantilla.

“Bolonia quiere complacer a Jhon Janer Lucumí y le ha pedido a la Juventus que le ceda a Koopmeiners en calidad de préstamo. La última idea de Sartori apunta al centrocampista que él mismo fichó cuando estaba en Atalanta. El balón va para la Juventus”.

El mismo medio añadió:

“La Juventus sigue presionando por John Lucumí. El Bolonia no está dispuesto a ceder, especialmente ante la Juventus, pero el deseo del jugador podría ser decisivo, y el colombiano ya le ha comunicado a su agente que suspende todas las demás negociaciones porque su primera opción es la Vecchia Signora”.

El deseo de Lucumí puede marcar la diferencia

Las informaciones procedentes de Italia coinciden en que la voluntad del colombiano podría convertirse en el factor decisivo para destrabar la negociación.

Según La Gazzetta dello Sport, las primeras fórmulas planteadas por la Juventus no prosperaron, pero las conversaciones continúan abiertas mientras ambas instituciones buscan un punto de encuentro.

“Las ofertas iniciales, que incluían a Miretti a cambio, han sido rechazadas, pero ahora las cosas podrían cambiar. Sartori ha solicitado la cesión de Teun Koopmeiners a cambio”.

Mientras tanto, Jhon Jáner Lucumí permanece atento a la evolución de las negociaciones. El defensor llega respaldado por una destacada actuación con la Selección Colombia, disputando los cinco encuentros de la Copa del Mundo como titular y completando todos los minutos posibles.

Con la Juventus presionando para cerrar el acuerdo y el jugador decidido a vestir la camiseta bianconera, las próximas horas podrían resultar determinantes para definir uno de los movimientos más importantes del mercado en Italia.