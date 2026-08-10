El mercado de fichajes sigue moviéndose a gran velocidad y una decisión tomada en Madrid parece haber provocado consecuencias inmediatas en Londres. Con Vinícius Júnior cada vez más lejos de cualquier posibilidad de salida, el Arsenal ha vuelto a poner su atención en una de las jóvenes figuras que más proyección tienen en el fútbol europeo: Kenan Yildiz, atacante de la Juventus que vuelve a instalarse entre las prioridades del club inglés.

La entidad londinense busca reforzar su frente ofensivo y considera que el internacional turco reúne varias de las condiciones que pretende incorporar para afrontar los próximos desafíos de la temporada.

Kenan Yildiz vuelve a escena en la planificación del Arsenal

Las últimas informaciones sitúan nuevamente a Kenan Yildiz dentro de los planes del Arsenal para este mercado de verano. El interés no es nuevo, pero ha recuperado fuerza después de que Vinícius Júnior alcanzara un acuerdo con Real Madrid para extender su contrato hasta 2032.

Ese movimiento modificó el panorama para varios clubes que seguían de cerca la situación del brasileño. Entre ellos aparece el Arsenal, que ahora explora otras opciones para potenciar su ataque y ha vuelto a mirar hacia Turín.

El futbolista de la Juventus ya había sido vinculado anteriormente con el conjunto londinense. Incluso durante junio se habló de una posible operación cercana a los 86 millones de libras, una cifra equivalente a aproximadamente 100 millones de euros.

La Juventus no tiene intención de facilitar la salida

La postura de la Juventus sigue siendo uno de los principales obstáculos para cualquier negociación. El club italiano considera a Kenan Yildiz una pieza estratégica dentro de su proyecto deportivo y cuenta con una ventaja importante: el jugador tiene contrato vigente hasta 2030.

Además, la entidad bianconera ya ha rechazado anteriormente acercamientos procedentes de la Premier League, dejando claro que no contempla una salida sencilla para una de sus mayores apuestas de futuro.

Entre los factores que fortalecen la posición de la Juventus aparecen:

Contrato firmado hasta 2030.

Proyección deportiva del jugador a corto y largo plazo.

Interés de varios clubes importantes de Europa.

Crecimiento constante en su rendimiento durante las últimas temporadas.

Los números que explican el interés por el atacante turco

La temporada 2025/26 terminó de consolidar a Kenan Yildiz como uno de los nombres más atractivos del mercado europeo.

El atacante cerró la campaña con registros que llamaron la atención de varios gigantes del continente:

47 partidos disputados.

11 goles anotados.

10 asistencias.

Estas cifras reforzaron su importancia dentro de la Juventus y explican por qué diferentes equipos han seguido de cerca su evolución durante los últimos meses.

Una operación que podría superar los 100 millones de euros

Las referencias económicas que rodean al futbolista son elevadas. Diversas informaciones han señalado que la Juventus solo reconsideraría su postura ante una propuesta que supere claramente los 100 millones de euros.

Esa valoración convierte a Kenan Yildiz en una de las operaciones más ambiciosas del mercado para el Arsenal. Además, el club inglés no estaría solo en la carrera por el jugador.

Durante los últimos meses también se ha relacionado al turco con otros equipos de primer nivel europeo, entre ellos el Chelsea e incluso Real Madrid. Por eso, cualquier movimiento dependerá tanto de la capacidad financiera del Arsenal como de la voluntad de la Juventus de abrir una negociación.

Por ahora no existe una oferta oficial confirmada por esas cantidades, pero el nombre de Yildiz vuelve a ganar protagonismo mientras el Arsenal redefine sus prioridades tras el acuerdo de renovación de Vinícius con Real Madrid. Si los londinenses deciden dar el paso definitivo, la negociación promete convertirse en una de las historias más seguidas del tramo final del mercado.