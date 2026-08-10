Fabián Ruiz se ha convertido en uno de los objetivos que maneja el Chelsea para terminar de reforzar su centro del campo durante este mercado de fichajes. El internacional español, de 30 años, aparece como una petición de Xabi Alonso, quien considera necesario sumar otra alternativa de jerarquía para completar las opciones de la plantilla.

La entidad londinense estaría preparando una propuesta superior a los 60 millones de euros para intentar convencer al Paris Saint-Germain de negociar la salida del mediocampista, aunque la situación contractual del jugador puede convertirse en un elemento determinante para el desenlace de la operación.

Fabián Ruiz gana fuerza en los planes de Xabi Alonso

Xabi Alonso ha identificado la necesidad de incorporar otro centrocampista que pueda ofrecer diferentes soluciones durante los partidos. El técnico español busca un futbolista con capacidad para participar en la construcción, recibir entre líneas y ocupar distintas posiciones dentro de la estructura del equipo.

En ese contexto, Fabián Ruiz aparece como un perfil especialmente atractivo. Su experiencia en el fútbol europeo, su conocimiento de la competición y la capacidad para adaptarse a diferentes funciones en la medular encajan con las características que pretende incorporar el entrenador.

El español acumula cuatro temporadas en el Paris Saint-Germain desde que llegó procedente del Napoli en agosto de 2022. Durante ese periodo ha conseguido consolidarse dentro de una plantilla repleta de talento y ha aumentado progresivamente su protagonismo.

Uno de los datos que refleja su importancia en París es que el propio PSG destacó recientemente que Fabián alcanzó las 25 asistencias con la camiseta del club, registro que le permitió situarse entre los 20 mejores asistentes de la historia de la entidad.

Además, el centrocampista fue parte del recorrido europeo del conjunto francés durante la última campaña y continúa formando parte de una zona del campo en la que comparte protagonismo con nombres como Vitinha, João Neves y Warren Zaïre-Emery.

Chelsea prepara una oferta superior a 60 millones

La ofensiva del Chelsea podría alcanzar una cifra superior a los 60 millones de euros para intentar convencer al PSG. El monto resulta especialmente llamativo debido a que Fabián Ruiz afronta el último año de su contrato y quedaría en condiciones de negociar libremente con cualquier club a partir de enero de 2027 si no alcanza un acuerdo de renovación.

Su valor de mercado actual ronda los 30 millones de euros, por lo que una propuesta superior a los 60 millones representaría una operación económicamente importante para el conjunto parisino.

El PSG, sin embargo, no tiene una necesidad inmediata de desprenderse del futbolista. Fabián sigue siendo una pieza utilizada dentro de la rotación y su experiencia continúa siendo un recurso de valor para afrontar una temporada con numerosos compromisos.

Por eso, la entidad francesa deberá decidir si considera conveniente aceptar una cantidad elevada por un jugador que entra en el último año de su vínculo o si prefiere conservarlo durante la temporada y afrontar posteriormente el riesgo de perderlo como agente libre.

El contrato de Fabián puede acelerar la decisión del PSG

La situación contractual del internacional español introduce presión en la negociación. Fabián Ruiz tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027 y, si no existe una ampliación antes del cierre del mercado, el PSG deberá definir su estrategia para los próximos meses.

Una venta durante este verano permitiría al club recuperar una cantidad considerable por el centrocampista. Mantenerlo, en cambio, garantizaría la presencia de un futbolista con experiencia y recorrido internacional, aunque con el riesgo de que abandone París sin dejar ingresos por su traspaso.

El Chelsea pretende aprovechar precisamente ese escenario. Una oferta superior a los 60 millones podría resultar difícil de ignorar para el PSG, especialmente si la renovación del español continúa sin avances.

El nombre de Fabián también ha aparecido en el radar del Real Madrid, aunque ahora es Xabi Alonso quien pretende convencer al centrocampista para que se convierta en una de las piezas de su nuevo proyecto en Londres.

Xabi Alonso quiere más alternativas para su nuevo Chelsea

La incorporación de Fabián Ruiz representaría un movimiento importante dentro de la reconstrucción que Xabi Alonso está realizando en el Chelsea. El técnico español firmó por cuatro temporadas y trabaja en la conformación de una plantilla con suficientes alternativas para afrontar el calendario nacional y europeo.

El centrocampista aportaría experiencia en una zona donde el entrenador busca aumentar las posibilidades tácticas y contar con un futbolista capaz de asumir diferentes responsabilidades dependiendo del rival y del desarrollo de cada encuentro.

Por ahora, la operación depende de que el Chelsea concrete su ofensiva y de la respuesta del PSG. Los londinenses están dispuestos a superar los 60 millones de euros, mientras que el club francés deberá valorar si esa cantidad es suficiente para desprenderse de un jugador que todavía considera útil.

Las próximas semanas serán decisivas para conocer si Fabián Ruiz cambia París por Londres y se convierte en una de las últimas piezas que Xabi Alonso incorpora para completar su nuevo Chelsea.