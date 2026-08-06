El futuro de Rodri parece haber dado un giro definitivo. El mediocampista español, de 30 años, habría comunicado a la dirigencia del Real Madrid que no aceptará la propuesta presentada para incorporarlo este verano y que su prioridad pasa por vestir la camiseta del FC Barcelona, un movimiento que, de concretarse, cambiaría por completo el panorama del mercado europeo.

La decisión supone un duro revés para la planificación madridista, que veía en el actual jugador del Manchester City una incorporación estratégica para fortalecer el centro del campo. Sin embargo, el internacional español nunca transmitió un convencimiento absoluto sobre la posibilidad de llegar al Santiago Bernabéu, un detalle que en Valdebebas interpretaron como una señal de alerta desde el inicio de las conversaciones.

Rodri comunicó su decisión al Real Madrid

Las conversaciones entre el entorno del futbolista y el Real Madrid se desarrollaron en un ambiente de respeto, pero sin que el jugador mostrara una voluntad firme de vestir de blanco.

Según la información conocida en España, Rodri explicó personalmente los motivos que lo llevaron a inclinarse por el proyecto azulgrana. Entre ellos aparecen:

El estilo de juego que pretende implantar Hansi Flick.

que pretende implantar Hansi Flick. La influencia futbolística heredada de Pep Guardiola .

. La afinidad construida con varios futbolistas del Barcelona durante sus concentraciones con la selección española.

La convicción de que el proyecto deportivo culé se adapta mejor a sus características.

En el club blanco entendieron la postura del jugador y optaron por cerrar el capítulo sin dramatizar la situación. La dirección deportiva considera que ningún fichaje debe concretarse si el futbolista no está completamente convencido del proyecto.

El Barcelona acelera para convertir el acuerdo en realidad

Mientras el Real Madrid asume la negativa, el Barcelona trabaja para transformar el sí del jugador en una operación definitiva.

Las informaciones publicadas por distintos medios españoles señalan que Hansi Flick ha mantenido contactos directos con Rodri para explicarle el papel que tendría dentro del equipo, convirtiéndolo en uno de los pilares del nuevo proyecto deportivo.

El centrocampista termina contrato con el Manchester City al finalizar la temporada y todavía no ha renovado, circunstancia que ha abierto una oportunidad de mercado que el club catalán pretende aprovechar.

Aunque todavía no existe una oferta oficial confirmada entre clubes, el Barça ya tendría muy avanzados los términos personales con el futbolista.

El Manchester City espera una propuesta formal

El siguiente paso dependerá ahora del entendimiento entre el Barcelona y el Manchester City.

En las conversaciones previas entre el conjunto inglés y el Real Madrid nunca se llegó a negociar una cifra concreta, ya que la operación quedó condicionada a la decisión del propio jugador.

Ahora el escenario cambia completamente. Las informaciones apuntan a que el fichaje podría cerrarse por una cifra cercana a los 60 millones de euros, además de un contrato de cuatro temporadas con un salario que rondaría los 30 millones de euros brutos por campaña.

El City mantiene la esperanza de convencer a Rodri para renovar, aunque el futbolista parece haber tomado ya una decisión.

Mourinho ya trabaja con otras alternativas

Dentro del Real Madrid, José Mourinho ha seguido muy de cerca toda la evolución del caso y, según las versiones procedentes de España, considera que existen alternativas suficientes dentro de la plantilla para cubrir esa posición si finalmente la operación no prospera.

La negativa de Rodri obliga al conjunto blanco a reactivar otros nombres que ya figuraban en la lista de candidatos para reforzar el mediocampo antes del cierre del mercado.

Todo indica que el gran objetivo del verano para el Real Madrid ha quedado descartado.

Mientras tanto, el Barcelona intenta culminar una de las operaciones más importantes del mercado. Si las negociaciones con el Manchester City llegan a buen puerto, Rodri cambiará el Etihad por el Camp Nou y protagonizará uno de los fichajes más mediáticos de este verano.