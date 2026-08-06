El futuro de Vinicius Jr. ya quedó completamente resuelto. Después de varios meses de negociaciones, rumores de salida y un mercado de fichajes en el que su nombre apareció ligado a varios gigantes europeos, el Real Madrid hizo oficial la renovación del extremo brasileño hasta el 30 de junio de 2032. Con este movimiento, el club blanco cierra uno de los asuntos prioritarios del verano y garantiza la continuidad de uno de los futbolistas más determinantes de su proyecto deportivo.

La renovación llega tras semanas de máxima tensión. La incorporación de Yan Diomande por una cifra récord, el interés de clubes como Arsenal y las especulaciones surgidas alrededor de las declaraciones de distintos protagonistas alimentaron un escenario de incertidumbre. Sin embargo, las conversaciones entre ambas partes terminaron por acercar posiciones y desembocaron en un acuerdo que pone punto final al culebrón.

Real Madrid oficializa la continuidad de Vinicius hasta 2032

El club confirmó mediante un comunicado que Vinicius Jr. seguirá vinculado al Real Madrid durante seis temporadas más. La renovación representa un mensaje contundente de estabilidad para el proyecto encabezado por José Mourinho, quien había señalado como una prioridad conservar al brasileño antes del inicio de la temporada oficial.

El acuerdo también elimina cualquier riesgo de que el futbolista afrontara el último tramo de su contrato sin renovar, un escenario que preocupaba en Valdebebas y que incluso había abierto la puerta a múltiples especulaciones durante el mercado.

Con la firma estampada, el atacante continuará siendo una de las grandes referencias ofensivas del conjunto madridista junto a Kylian Mbappé, Yan Diomande y el resto de figuras del ataque blanco.

Una negociación larga que terminó con final feliz

Las conversaciones entre Real Madrid y Vinicius comenzaron hace más de un año, aunque las diferencias económicas retrasaron el entendimiento definitivo.

Durante ese tiempo, el jugador siempre dejó claro que su intención era permanecer en el Santiago Bernabéu, mientras el club defendía una postura firme respecto a su política salarial.

Las reuniones mantenidas en los últimos días permitieron destrabar la negociación y alcanzar un punto de equilibrio que satisface a ambas partes. De esta manera, el Real Madrid conserva a uno de los futbolistas más determinantes del fútbol mundial y despeja cualquier duda sobre el liderazgo de su plantilla.

Los números de Vinicius con el Real Madrid

Desde su llegada en julio de 2018, Vinicius Jr. se consolidó como uno de los jugadores más importantes de la etapa más reciente del club.

Sus cifras con la camiseta del Real Madrid:

375 partidos oficiales

128 goles

14 títulos conquistados

Palmarés con el club:

2 UEFA Champions League

3 Mundiales de Clubes

2 Supercopas de Europa

3 Ligas de España

1 Copa del Rey

3 Supercopas de España

Además, el brasileño fue decisivo en las dos últimas Champions conquistadas por el club, anotando en las finales de París 2022 y Londres 2024.

Un palmarés individual que confirma su dimensión

El crecimiento de Vinicius también quedó reflejado en los principales reconocimientos individuales del fútbol mundial.

Entre los premios más destacados aparecen:

The Best FIFA 2024

Balón de Oro de la Copa Intercontinental 2024

Mejor jugador de la Champions League 2023-24

Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022

Mejor Jugador Joven de la Champions League 2021-22

Integrante del Once Mundial FIFA 2024

Dos presencias en el FIFA FIFPro World11

Tres inclusiones consecutivas en el Equipo Ideal de la Champions League

Mourinho ya tiene asegurada a una de sus grandes figuras

La renovación representa también una excelente noticia para José Mourinho. El técnico portugués quería comenzar la temporada con la tranquilidad de saber que uno de sus futbolistas más determinantes seguiría formando parte del proyecto.

Ahora, con Vinicius asegurado hasta 2032 y después de un mercado en el que llegaron nombres como Yan Diomande, Bernardo Silva, Konaté, Cucurella, Dumfries y Carlos Espí, el entrenador contará con una de las plantillas más potentes del fútbol europeo.

Eso sí, el incremento de la competencia también anticipa decisiones importantes en las próximas semanas, ya que varios futbolistas ofensivos deberán definir su futuro ante la elevada cantidad de alternativas disponibles en el frente de ataque blanco.