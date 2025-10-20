El FC Barcelona sigue de cerca los pasos de Mason Greenwood, delantero del Olympique de Marsella que atraviesa un momento brillante en la Ligue 1. Los ojeadores blaugranas estuvieron presentes el pasado fin de semana en Francia para analizar su rendimiento, tras una actuación que ha vuelto a poner su nombre en la órbita del club catalán.

Greenwood deslumbra en Francia

El atacante inglés fue la gran figura en la goleada 6-2 del Marsella frente al Le Havre, correspondiente a la octava jornada del campeonato francés. Pese a comenzar en desventaja, los dirigidos por Gennaro Gattuso lograron una remontada espectacular, en la que Greenwood aportó cuatro goles y una influencia decisiva en el juego ofensivo.

Con 24 años, el delantero se ha consolidado como uno de los más destacados del torneo, ubicándose como segundo máximo goleador de la competición, solo por detrás del argentino Joaquín Panichelli del Estrasburgo. Su poder de definición, movilidad y madurez futbolística han despertado el interés de varios gigantes europeos, incluido el FC Barcelona.

Ojeadores culés, atentos al delantero inglés

Según información de TBR Football, representantes del club catalán estuvieron nuevamente en el Stade Vélodrome para seguir de cerca al inglés, quien encaja en los planes del técnico Hansi Flick. El perfil de Greenwood, potente y versátil, se ajusta al modelo de atacante que busca el entrenador alemán para reforzar el frente ofensivo azulgrana.

Sin embargo, su fichaje no sería sencillo. Greenwood tiene contrato vigente hasta junio de 2029, y el Olympique de Marsella, que pagó 26 millones de euros por su fichaje, no estaría dispuesto a negociar fácilmente su salida. En caso de concretarse una operación, el inglés podría coincidir en el Camp Nou con su excompañero Marcus Rashford, con quien compartió vestuario en el Manchester United.

Deco prepara dos renovaciones más en el FC Barcelona

Mientras se estudia el posible fichaje de Greenwood, el gerente deportivo Deco avanza con otras prioridades dentro del club. Tras resolver la situación de Robert Lewandowski y asegurar la continuidad de Frenkie de Jong, el dirigente portugués tiene sobre la mesa dos renovaciones estratégicas para fortalecer el proyecto deportivo a largo plazo.

Las próximas renovaciones de Deco

Los elegidos son Eric García y Ferran Torres, futbolistas que han logrado consolidarse en el esquema de Hansi Flick. En el caso de Eric, su rendimiento constante y polivalencia en defensa lo han convertido en una pieza de confianza para el técnico. Aunque su contrato finaliza esta temporada, el club planea extenderlo hasta junio de 2030, convencido de que el zaguero de 21 años puede ser uno de los pilares del futuro culé.

Por su parte, Ferran Torres es considerado una de las apuestas de mayor proyección ofensiva. La dirección deportiva lo ve como el sucesor natural de Lewandowski y pretende blindarlo para evitar cualquier tentativa del mercado. A pesar de su reciente lesión, Flick mantiene plena confianza en su evolución y lo visualiza como delantero centro titular en los próximos años.

Una vez se concrete la renovación de Eric García, se retomarán las conversaciones con Ferran. Su contrato actual expira en junio de 2027, lo que brinda margen, pero la intención es cerrar ambas operaciones antes del verano.